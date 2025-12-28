Ο Γκιντεόν Λεβί καταρρίπτει μύθους και ψευδαισθήσεις του Νετανιάχου: «Το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε κράτος παρία»  

Στο Τελ Αβίβ και στο εσωτερικό της κυβέρνησης Νετανιάχου – ιδίως στους ακροδεξιούς κύκλους της – μπορεί να υπάρχει η αίσθηση ότι το 2025 φεύγει με τους καλύτερους όρους για το Ισραήλ, μετά τα όσα διέπραξαν στη Γάζα, αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Και την περιγράφει ο βραβευμένος ισραηλινός δημοσιογράφος Γκιντεόν Λεβί, σε συνέντευξη – κόλαφο για το καθεστώς Νετανιάχου, που παραχωρεί στο «Βήμα της Κυριακής».

Ο τίτλος είναι ενδεικτικός: «Το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε κράτος παρία»!

Ο Λεβί δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας και εξηγεί γιατί οι ενέργειες και οι αγριότητες, με τη γενοκτονία στη Γάζα, έχουν φέρει το κράτος αυτό σε δύσκολη διεθνή θέση.

Στο ερώτημα «η διεθνής εικόνα του Ισραήλ φαίνεται να βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, ενώ εφέτος καταγράφηκαν ανά τον κόσμο έντονα περιστατικά αντισημιτισμού. Αυτό είναι κάτι που ανησυχεί τους Ισραηλινούς;», απαντά χωρίς περιστροφές:

«Ναι, οι Ισραηλινοί ανησυχούν, αλλά όχι για τους σωστούς λόγους. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι φταίει αποκλειστικά ο υπόλοιπος κόσμος, επειδή είναι –όπως λένε– όλοι αντισημίτες, και ότι το ίδιο το Ισραήλ δεν φέρει καμία ευθύνη. Ωστόσο γνωρίζουμε καλά ότι για πολλά χρόνια, σε περιόδους όπου η ισραηλινή πολιτική ήταν πιο ειρηνική, τέτοια φαινόμενα δεν υπήρχαν σε αυτή την έκταση. Τότε ο κόσμος δεν ήταν αντισημιτικός; Μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί υπάρχει τώρα και γιατί έχει αυξηθεί ο αντισημιτισμός; Γιατί ο κόσμος μας μισεί τόσο πολύ και γιατί, για παράδειγμα, μια χώρα όπως η Ολλανδία, παραδοσιακά στενή σύμμαχός μας, αποχωρεί ύστερα από τόσα χρόνια από τη Eurovision επειδή συμμετέχει το Ισραήλ; Αυτά είναι ερωτήματα που θα έπρεπε να προβληματίσουν σοβαρά την ισραηλινή κοινωνία και να σκεφτούμε επιτέλους πού κάναμε λάθος. Αλλά, δυστυχώς, δεν είναι αυτή η νοοτροπία του Ισραήλ – η νοοτροπία του Ισραήλ είναι πάντα να κατηγορεί τον άλλον αντί να κάνει και λίγο αυτοκριτική. Αλλά νομίζω ότι επιτέλους οι Ισραηλινοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα στην οποία πια δεν είναι ευπρόσδεκτοι παντού. Και ελπίζω αυτό να οδηγήσει σε έναν, τόσο απαραίτητο, ειλικρινή εσωτερικό διάλογο, να κοιτάξει επιτέλους η ισραηλινή κοινωνία στον καθρέφτη – αλλά μέχρι στιγμής δεν το βλέπω».

Αρνείται να χαρακτηρίσει «νικητή και de facto ηγεμονική δύναμη της περιοχής» το Ισραήλ, έπειτα από όλα όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή.

«Το Ισραήλ βρίσκεται σήμερα σε σαφώς χειρότερη θέση από εκείνη στην οποία βρισκόταν πριν από δύο χρόνια» σημειώνει και εξηγεί:

«Ακόμα και σε επίπεδο ασφάλειας, αντίθετα με το τι θα πίστευε κανείς, δεν είναι πιο ασφαλές: το Ιράν παραμένει απειλή, η Χαμάς είναι ακόμη ζωντανή και ενεργή και εξακολουθεί να κυβερνά τη Γάζα, ενώ η Χεζμπολάχ, αν και δέχθηκε σοβαρά πλήγματα, δείχνει να ανακάμπτει και αυτή… Το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε κράτος-παρία στη διεθνή κοινότητα. Δεν είναι λίγοι οι Ισραηλινοί που ντρέπονται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Αυτό δεν είναι νίκη. Και, εν πάση περιπτώσει, ακόμα κι αν υπήρξαν κάποια επιμέρους επιτεύγματα, δεν άξιζαν το τρομακτικό τίμημα που πλήρωσε το Ισραήλ. Υπό την έννοια πως ο πόλεμος στη Γάζα κόστισε στο Ισραήλ πάρα πολλά χρήματα, ζωές στρατιωτών, ενώ έκανε τεράστια ζημιά στη διεθνή εικόνα της χώρας. Είναι ένα πολύ βαρύ τίμημα. Και πάνω απ’ όλα, η δολοφονία χιλιάδων αμάχων – πόσω μάλλον παιδιών – δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί νίκη».

Αμφισβητεί δε ότι η συμφωνία για τη Γάζα είναι πράγματι μία ειρηνευτική συμφωνία. «Απέχει πολύ από αυτό» λέει και σημειώνει: «Είναι μια μορφή εκεχειρίας η οποία παραβιάζεται διαρκώς, κυρίως από το Ισραήλ αλλά και από τη Χαμάς. Από την έναρξή της έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 400 Παλαιστίνιοι, γεγονός που καταδεικνύει πόσο “σοβαρή” είναι αυτή η εκεχειρία. Παρ’ όλα αυτά, οδεύουμε θεωρητικά προς το δεύτερο στάδιο. Οφείλω όμως να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός, γιατί δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση, όσο δύσκολο κι αν είναι, πρέπει να του δώσουμε μια ευκαιρία».

Ο Γκιντεόν Λεβί είναι απαισιόδοξος ως προς το τέλος του πολέμου το 2026 κι αν ένας τερματισμός θα μπορούσε να φέρει αλλαγές στην εσωτερική πολιτική σκηνή του Ισραήλ.

«Δεν πιστεύω πως ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει με την απαιτούμενη σοβαρότητα την ουσιαστική λήξη του πολέμου. Για εκείνον, ο πόλεμος έχει ήδη τελειώσει με αυτή την εκεχειρία, άρα ενδέχεται πολύ σύντομα να χάσει το ενδιαφέρον του» αναφέρει. «Δεν υπάρχει καμία μαγική λύση από τη μια μέρα στην άλλη – και δεν είμαι σίγουρος ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ικανός να καταλήξει σε μια πολύ περίπλοκη λύση η οποία ενδεχομένως απαιτείται» προσθέτει.

Επισημαίνει ακόμα ότι «η Χαμάς έχει ξεκαθαρίσει ότι “δεν πρόκειται να αφοπλιστεί” – και ειλικρινά δεν βλέπω ποιος θα μπορούσε να την αφοπλίσει. Επομένως, παραμένω πολύ επιφυλακτικός για το τέλος του πολέμου και κατ’ επέκταση για οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στο εσωτερικό του Ισραήλ».

Διαβάστε επίσης:

Ζαπορίζια: Άρχισαν οι εργασίες επιδιόρθωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ – Οι Αρχές προειδοποιούν για τις χειρότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων 3 ετών

Δύο νεκροί από την καταιγίδα «Γιοχάνες» – Στο σκοτάδι περισσότερα από 40.000 νοικοκυρία σε Σουδία και Φινλανδία