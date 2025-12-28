Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ – Οι Αρχές προειδοποιούν για τις χειρότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων 3 ετών

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, καθώς οι αρχές προειδοποιούν για τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις των τελευταίων τριών ετών.

Η χειμερινή καταιγίδα έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου, ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από τις βραδινές ώρες.

People walk over the Brooklyn Bridge in New York City. New York City metro area is forecast to get up to 8 inches of snow in what is expected to be one of the biggest snowstorms to hit the city in years.#GettyVideo 🎥 @spencerplatt1 👉 https://t.co/lOhl2mxFFh pic.twitter.com/wHQMtYFoYB — Getty Images News (@GettyImagesNews) December 28, 2025

Εν μέσω της σφοδρής χιονόπτωσης, αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Φρέντερικ Ντάγκλας στο Ρότσεστερ.

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν εξαιτίας της χειμερινής καταιγίδας, ματαιώνοντας τα σχέδια των ταξιδιωτών στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι χιονοπτώσεις θα είναι σε ύφεση από τις βραδινές ώρες.

Τα προβλήματα στις μετακινήσεις δεν περιορίζονται μόνο στη Νέα Υόρκη. Δύο ώρες καθυστέρηση καταγράφηκαν στις πτήσεις στα αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ εκατοντάδες πτήσεις καθυστέρησαν στα αεροδρόμια της Φλόριντα.

