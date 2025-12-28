search
28.12.2025 10:11

Βρετανία: Ξεκινά πρόγραμμα για την προσέλκυση νέων στον στρατό

28.12.2025 10:11
stratos-823

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο ένα πρόγραμμα για άτομα κάτω των 25 ετών αμειβόμενης εκπαίδευσης διάρκειας ενός έτους, ανακοίνωσε το Σάββατο το υπουργείο Άμυνας, ελπίζοντας να προσελκύσει περισσότερους νέους στον στρατό.

Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αρχικά 150 άτομα, αλλά η κυβέρνηση ελπίζει «μακροπρόθεσμα», να το επεκτείνει ώστε να προσφέρει περισσότερες από 1.000 θέσεις.

Αυτό είναι μέρος της «δέσμευσής μας για την επανασύνδεση της κοινωνίας και των ενόπλων δυνάμεών μας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ενώ υποχρεωτική στρατιωτική θητεία δεν υφίσταται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1960, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας, Ρίτσαρντ Νάιτον προειδοποίησε στις 15 Δεκεμβρίου ότι «περισσότεροι άνθρωποι» πρέπει να είναι «έτοιμοι να πολεμήσουν» μπροστά τις αυξανόμενες απειλές, ιδίως από τη Ρωσία.

«Αυτή είναι μια νέα εποχή στην άμυνα», τόνισε ο Χίλι.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, οι νέοι θα λάβουν εκπαίδευση εντός του στρατού, της αεροπορίας ή του ναυτικού.

Η κυβέρνηση δεν έχει διευκρινίσει το ποσό της αμοιβής που θα λάβουν.

Το πρόγραμμα «θα επιτρέψει σε νέους Βρετανούς να ανακαλύψουν τις απίστευτες δεξιότητες και την εκπαίδευση που προσφέρει» ο στρατός, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν θα τους βοηθήσουν να «επιτύχουν τόσο στις στρατιωτικές όσο και στις πολιτικές σταδιοδρομίες», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Στο τέλος της εκπαίδευσης, θα μπορούν να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν ή όχι στον στρατό.

Αυτό το πρόγραμμα παρουσιάζεται καθώς η συζήτηση γύρω από τη στρατιωτική θητεία εντείνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε στα τέλη Νοεμβρίου ότι αναβιώνει μια δεκάμηνη «εθνική θητεία» για νέους ενήλικες, η οποία θα είναι «καθαρά στρατιωτική» και εθελοντική, με σκοπό να «καλύψει τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων» ενόψει των ρωσικών απειλών και του αυξημένου κινδύνου πολέμου.

Η Γερμανία έχει επαναφέρει μια εθελοντική στρατιωτική θητεία διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών για άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 ετών.

