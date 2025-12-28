search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 14:04
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2025 08:05

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβούλιου Ασφαλείας για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

28.12.2025 08:05
netaniaxou 9987- new

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα σχετικά με την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, η οποία έχει προκαλέσει την οργή της Σομαλίας και έντονες αντιδράσεις από πολλές χώρες της περιοχής.

Χθες Σάββατο, 21 αραβικές και μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση προειδοποιώντας πως η απόφαση του Ισραήλ θα έχει «σοβαρές επιπτώσεις στην ειρήνη και την ασφάλεια στο Κέρας της Αφρικής» και στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

«Σοβαρή παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου»

Στην κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση του Κατάρ, καταδικάζεται απερίφραστα η πρωτοβουλία του Ισραήλ και υπογραμμίζεται πως «συνιστά σοβαρή παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου». Καταδικάζονται επίσης «οι προσπάθειες βίαιης εκδίωξης Παλαιστινίων από τα εδάφη τους», εν μέσω αναφορών ότι η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης συνδέεται με σχέδια μετεγκατάστασης Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητο κράτος αυτήν την αποσχισθείσα επαρχία της Σομαλίας, που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία χώρα στον κόσμο, ελήφθη λίγες ημέρες προτού η Σομαλία αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Σομαλιλάνδη ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, την ώρα που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος του αυταρχικού δικτάτορα Σιάντ Μπάρε.

Έκτοτε λειτουργεί αυτόνομα, έχοντας δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία και σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Σομαλία που μαστίζεται από χρόνιες πολιτικές αντιπαραθέσεις ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και τις επιθέσεις των ισλαμιστών ανταρτών Σεμπάμπ. Μέχρι τώρα όμως δεν την αναγνώριζε ως κράτος καμία χώρα, με αποτέλεσμα να έχει απομονωθεί πολιτικά και οικονομικά μολονότι βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στην είσοδο των στενών Μπαμπ ελ Μάντεμπ, σε μια από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Διώρυγα του Σουέζ.

Διαβάστε επίσης:

Ζαΐχ Μπολσονάρου: Νέο χειρουργείο για την αντιμετώπιση επίμονου λόξυγγα

Ο κόσμος το 2025: δέκα γεγονότα που αναδιαμόρφωσαν την παγκόσμια ισορροπία

Μακρόν: «Ανάγκη να δοθούν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netaniaxou 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γκιντεόν Λεβί καταρρίπτει μύθους και ψευδαισθήσεις του Νετανιάχου: «Το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε κράτος παρία»  

haritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης: «Τα μπλόκα των αγροτών τα στηρίζει όλη η κοινωνία»

antonis_samaras_phone_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε φωνή ούτε ακρόαση από Σαμαρά

zaporizia_piriniko_ergostasio
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Άρχισαν οι εργασίες επιδιόρθωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό

DENTRO_PTOSI_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χάος με τους ισχυρούς ανέμους που σαρώνουν την πόλη – Δεκάδες πεσμένα δένδρα καθώς τα μποφόρ αυξάνονται (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xionia parnitha 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα  

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

rammos
ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι λαχταράει η καρδιά μας, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 14:04
netaniaxou 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γκιντεόν Λεβί καταρρίπτει μύθους και ψευδαισθήσεις του Νετανιάχου: «Το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε κράτος παρία»  

haritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης: «Τα μπλόκα των αγροτών τα στηρίζει όλη η κοινωνία»

antonis_samaras_phone_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε φωνή ούτε ακρόαση από Σαμαρά

1 / 3