ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβούλιου Ασφαλείας για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα σχετικά με την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, η οποία έχει προκαλέσει την οργή της Σομαλίας και έντονες αντιδράσεις από πολλές χώρες της περιοχής.

Χθες Σάββατο, 21 αραβικές και μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση προειδοποιώντας πως η απόφαση του Ισραήλ θα έχει «σοβαρές επιπτώσεις στην ειρήνη και την ασφάλεια στο Κέρας της Αφρικής» και στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

«Σοβαρή παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου»

Στην κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση του Κατάρ, καταδικάζεται απερίφραστα η πρωτοβουλία του Ισραήλ και υπογραμμίζεται πως «συνιστά σοβαρή παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου». Καταδικάζονται επίσης «οι προσπάθειες βίαιης εκδίωξης Παλαιστινίων από τα εδάφη τους», εν μέσω αναφορών ότι η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης συνδέεται με σχέδια μετεγκατάστασης Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητο κράτος αυτήν την αποσχισθείσα επαρχία της Σομαλίας, που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία χώρα στον κόσμο, ελήφθη λίγες ημέρες προτού η Σομαλία αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Σομαλιλάνδη ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, την ώρα που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος του αυταρχικού δικτάτορα Σιάντ Μπάρε.

Έκτοτε λειτουργεί αυτόνομα, έχοντας δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία και σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Σομαλία που μαστίζεται από χρόνιες πολιτικές αντιπαραθέσεις ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και τις επιθέσεις των ισλαμιστών ανταρτών Σεμπάμπ. Μέχρι τώρα όμως δεν την αναγνώριζε ως κράτος καμία χώρα, με αποτέλεσμα να έχει απομονωθεί πολιτικά και οικονομικά μολονότι βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στην είσοδο των στενών Μπαμπ ελ Μάντεμπ, σε μια από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Διώρυγα του Σουέζ.

