search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 14:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2025 08:13

Γερμανία: 4 στους 5 πολίτες υπέρ της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού

28.12.2025 08:13
friedrich-merz

Τέσσερις στους πέντε Γερμανούς τάσσονται υπέρ διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, αλλά λίγοι εμπιστεύονται την κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς για την επιτυχή εφαρμογή τους, σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Σε έρευνα του Ινστιτούτου Civey, για τον όμιλο μέσων ενημέρωσης Funke, το 82% των ερωτηθέντων εκτίμησε πως απαιτούνται θεμελιώδεις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Γερμανίας, ενώ μόλις το 9% αντιτάχθηκε σε μια τέτοια κίνηση.

Δυσπιστία και εκτεταμένες αλλαγές

Ανησυχητικό για τον Μερτς είναι όμως ότι μόνο το 20% εμφανίστηκε βέβαιο για την ικανότητα της κυβέρνησής του να υλοποιήσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, ενώ το 69% εξέφρασε δυσπιστία.

Ύστερα από εβδομάδες διαβουλεύσεων, η γερμανική Βουλή ενέκρινε πρόσφατα μια δέσμη συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων. Το υπουργικό συμβούλιο έχει επίσης ταχθεί υπέρ της συγκρότησης ειδικής επιτροπής που θα μελετήσει εκτεταμένες αλλαγές, όπως η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και νέες προτάσεις για την εξασφάλιση της καταβολής συντάξεων γήρατος τις επόμενες δεκαετίες υπό το βάρος των δημογραφικών πιέσεων.

Ο καθηγητής Οικονομικών Γενς Σίντεκουμ πρότεινε η συνταξιοδότηση να μην συνδέεται πλέον με την ηλικία, αλλά με τα έτη καταβολής εισφορών.

Η υπουργός Εργασίας, Μπέρμπελ Μπας, έχει προτείνει επίσης να μην εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών για σύνταξη οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι βουλευτές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στην έρευνα της Civey, το 60% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της πρότασης του Σίντεκουμ, ενώ το 81% υποστήριξε την πρόταση που διατύπωσε η Μπας.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε διαδικτυακά την περίοδο 16-22 Δεκεμβρίου και συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 5.000 Γερμανοί ηλικίας 18 ετών και άνω.

Διαβάστε επίσης:

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβούλιου Ασφαλείας για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

Ζαΐχ Μπολσονάρου: Νέο χειρουργείο για την αντιμετώπιση επίμονου λόξυγγα

Ο κόσμος το 2025: δέκα γεγονότα που αναδιαμόρφωσαν την παγκόσμια ισορροπία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο εταιρεία διανομών – Κάηκαν 7 οχήματα (Video)

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Ivan Greko: Ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος – Παραπέφθηκε να δικαστεί τη Δευτέρα στο αυτόφωρο

svitailo
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Μέσα από τα παιδιά μου ζω πολλά πράγματα τα οποία στερήθηκα»

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Χειροπέδες σε 4 Βούλγαρους που προσπάθησαν να περάσουν πρόβατα στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xionia parnitha 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα  

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

rammos
ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι λαχταράει η καρδιά μας, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 14:49
pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο εταιρεία διανομών – Κάηκαν 7 οχήματα (Video)

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Ivan Greko: Ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος – Παραπέφθηκε να δικαστεί τη Δευτέρα στο αυτόφωρο

svitailo
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Μέσα από τα παιδιά μου ζω πολλά πράγματα τα οποία στερήθηκα»

1 / 3