Νέα Υόρκη: Πάγωσε λόγω χιονοθύελλας – Πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων (Video)

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι νοτιανατολικές και βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς ισχυρή χειμερινή καταιγίδα με χιονοπτώσεις και παγετό προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.
Χιλιάδες πτήσεις από και προς τη Νέα Υόρκη έχουν ακυρωθεί, την ώρα που εκατομμύρια πολίτες καλούνται να αλλάξουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια σε ένα από τα πιο «καυτά» Σαββατοκύριακα του έτους.
Μεγάλο μέρος της περιοχής έχει τεθεί σε προειδοποίηση για χειμερινές καταιγίδες, ενώ περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι στη βορειοανατολική ζώνη των ΗΠΑ έχουν λάβει σχετικές ειδοποιήσεις. Η Νέα Υόρκη αναμένεται να δεχθεί τις εντονότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών.
Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, την Παρασκευή ακυρώθηκαν περισσότερες από 1.600 πτήσεις εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή με προορισμό και αφετηρία τη χώρα, ενώ πάνω από 7.800 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις, καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονταν.
Το μεγαλύτερο βάρος των ακυρώσεων καταγράφεται στα τρία μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης: John F. Kennedy, Newark Liberty International και LaGuardia Airport. Και τα τρία εξέδωσαν ανακοινώσεις μέσω της πλατφόρμας X, προειδοποιώντας τους ταξιδιώτες για πιθανές αλλαγές και περαιτέρω προβλήματα.
Παράλληλα, το FlightAware ανέφερε ότι ακόμη 650 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για το Σάββατο ακυρώθηκαν προληπτικά.
Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, προειδοποίησε για επικίνδυνες οδικές συνθήκες και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
«Η ασφάλεια των Νεοϋορκέζων είναι η ύψιστη προτεραιότητά μου και συνεχίζω να προτρέπω για εξαιρετική προσοχή καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της καταιγίδας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Την ίδια ώρα, προειδοποιήσεις για παγοθύελλες έχουν εκδοθεί για το μεγαλύτερο μέρος της Πενσυλβάνια, μεγάλο τμήμα της Μασαχουσέτης και το μεγαλύτερο μέρος του Νιου Τζέρσεϊ, όπου κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Η υπηρεσιακή κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Ταχίσα Γουέι, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «η καταιγίδα θα προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους και θα επηρεάσει σημαντικά τα ταξίδια εν μέσω εορτών», καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να επιτρέψουν στα συνεργεία να διατηρούν το οδικό δίκτυο ασφαλές.
