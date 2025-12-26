Νέα Υόρκη: «Ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος» – Διαφημιστική πινακίδα προκάλεσε debate στο διαδίκτυο

Μία διαφημιστική πινακίδα με το μήνυμα «ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος» που αναρτήθηκε στην Times Square της Νέας Υόρκης από την οργάνωση American Arab Discrimination Committee, προκάλεσε ένα άτυπο debate στα σόσιαλ και τους αμερικανούς πολίτες.

Η πινακίδα, που προφανώς είχε το νόημα να στηρίξει τους Παλαιστίνιους μέρες που είναι, ενόχλησε την χριστιανική κοινότητα η οποία πήρε… κυριολεκτικά το μήνυμα, γράφοντας την καταγωγή του Ιησού, ο οποίος βεβαίως είχε γεννηθεί στην Βηθλεέμ, στην σημερινή Δυτική Όχθη…

Οι αντιδράσεις ήρθαν κυρίως βέβαια από την -μεγάλη- εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης, ενώ υπήρχαν και κάποιοι ουδέτεροι, που είδαν ως διχαστικό για την κοινωνία το μήνυμα.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ζελένσκι προαναγγέλλει συνάντηση με Τραμπ: Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν την Πρωτοχρονιά

Τι τρώνε τα Χριστούγεννα σε άλλες χώρες – και γιατί μας φαίνεται παράξενο

Γάζα: Νεκροί δύο Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά – Απλά θεωρήθηκαν… «άμεση απειλή»