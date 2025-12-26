search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

26.12.2025 09:39

Ο Ζελένσκι προαναγγέλλει συνάντηση με Τραμπ: Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν την Πρωτοχρονιά

trump zelensky white house

Εξελίξεις στο παγκόσμιο διπλωματικό σκηνικό με τον Ζελένσκι να κάνει λόγο για συνάντηση με τον Τραμπ στο εγγύς μέλλον, σε ανάρτησή του.

Στην ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας δηλώνει ότι υπάρχει συμφωνία για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στο «εγγύς μέλλον», προσθέτοντας ότι «πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά»

«Ο Ρουστέμ Ουμέροφμ με ενημέρωσε για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!» έγραψε ο Ζελένσκι.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες ο Ζελένσκι αποκάλυψε το σχέδιο 20 σημείων στο οποίο φέρεται να έχουν συμφωνήσει ΗΠΑ και Ουκρανία, ενώ την Πέμπτη επικοινώνησε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

