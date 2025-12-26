Ο Ζελένσκι προαναγγέλλει συνάντηση με Τραμπ: Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν την Πρωτοχρονιά

Εξελίξεις στο παγκόσμιο διπλωματικό σκηνικό με τον Ζελένσκι να κάνει λόγο για συνάντηση με τον Τραμπ στο εγγύς μέλλον, σε ανάρτησή του.

Στην ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας δηλώνει ότι υπάρχει συμφωνία για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στο «εγγύς μέλλον», προσθέτοντας ότι «πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά»

«Ο Ρουστέμ Ουμέροφμ με ενημέρωσε για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!» έγραψε ο Ζελένσκι.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες ο Ζελένσκι αποκάλυψε το σχέδιο 20 σημείων στο οποίο φέρεται να έχουν συμφωνήσει ΗΠΑ και Ουκρανία, ενώ την Πέμπτη επικοινώνησε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

