ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Αστυνομία σταμάτησε τον Άγιο Βασίλη για …υπερβολική ταχύτητα (Video)

agios_vasilis_ipa

Ένα απρόσμενο …ραντεβού με αστυνομικούς είχε ο Άγιος Βασίλης σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο που κατέγραψε κάμερα σώματος αστυνομικού, περιπολικό ακινητοποίησε το όχημα που κινούνταν με ταχύτητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Η συνέχεια κύλησε σε χαλαρό και χιουμοριστικό κλίμα, με τους αστυνομικούς να σχολιάζουν την ιερή «αποστολή» του οδηγού και να αντιμετωπίζουν το περιστατικό με χαμόγελο, δίνοντας έναν απρόσμενα γιορτινό τόνο στον τροχονομικό έλεγχο.

Το βίντεο, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν άργησε να γίνει viral.

Οι πληροφορίες που θέλουν τους συγκεκριμένους αστυνομικούς να παίρνουν ένα κομμάτι κάρβουνο αντί για δώρο δεν έχουν επιβεβαιωθεί…

