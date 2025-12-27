search
ΚΟΣΜΟΣ

27.12.2025 08:49

Τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια στην Πολωνία

27.12.2025 08:49
polwnia_aerodromia

Τα αεροδρόμια του Ζέσουφ και του Λούμπλιν στη νοτιοανατολική Πολωνία έκλεισαν προσωρινά μετά την απογείωση αεροσκαφών της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας λόγω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, ανέφερε σήμερα στην πλατφόρμα X η πολωνική Υπηρεσία Αεροπλοΐας.

Από την πλευρά της, η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε στον λογαριασμό της στο X ότι απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη ως απάντηση σε ενδεχόμενη ρωσική πυραυλική επίθεση στο ουκρανικό έδαφος.

«Λόγω της δραστηριότητας ρωσικών αεροπορικών δυνάμεων μακρού βεληνεκούς που πλήττουν το ουκρανικό έδαφος, η Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε επιχειρήσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο», ανέφερε.

Σημείωσε πως πολωνικά μαχητικά ξεκίνησαν επιχειρήσεις και αντιαεροπορικά συστήματα και αναγνωριστικά συστήματα ραντάρ από το έδαφος τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας.

«Οι επιχειρήσεις αυτές είναι προληπτικής φύσης και έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την ασφάλεια και να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο μας, ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται δίπλα σε ζώνες υπό απειλή», αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθεί την κατάσταση και οι δυνάμεις της παραμένουν έτοιμες να απαντήσουν.

