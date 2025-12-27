ΗΠΑ: «Όχι» Τραμπ στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Σομαλιλάνδης

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή στην εφημερίδα New York Post ότι δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης. «Όχι», ήταν η κατηγορηματική απάντηση του Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου της New York Post, προτού συμπληρώσει: «Γνωρίζει πραγματικά κανείς τι είναι η Σομαλιλάνδη;».

Η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητο κράτος αυτήν την αποσχισθείσα επαρχία της Σομαλίας, που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία χώρα στον κόσμο, έχει προκαλέσει την οργή του Μογκαντίσου και έντονες αντιδράσεις από πολλές χώρες της περιοχής.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε απάντηση στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σομαλίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί καταδίκασαν την αναγνώριση.

«Οι υπουργοί εκφράζουν την καθολική απόρριψη και καταδίκη της αναγνώρισης της περιοχής της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ τονίζοντας ότι υποστηρίζουν πλήρως την ενότητα, την κυριαρχία και τη εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του της Σομαλίας, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί.

