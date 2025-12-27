search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2025 07:52

ΗΠΑ: «Όχι» Τραμπ στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Σομαλιλάνδης

27.12.2025 07:52
TRUMP2811_AP

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή στην εφημερίδα New York Post ότι δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης. «Όχι», ήταν η κατηγορηματική απάντηση του Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου της New York Post, προτού συμπληρώσει: «Γνωρίζει πραγματικά κανείς τι είναι η Σομαλιλάνδη;».

Η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητο κράτος αυτήν την αποσχισθείσα επαρχία της Σομαλίας, που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία χώρα στον κόσμο, έχει προκαλέσει την οργή του Μογκαντίσου και έντονες αντιδράσεις από πολλές χώρες της περιοχής.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε απάντηση στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σομαλίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί καταδίκασαν την αναγνώριση.

«Οι υπουργοί εκφράζουν την καθολική απόρριψη και καταδίκη της αναγνώρισης της περιοχής της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ τονίζοντας ότι υποστηρίζουν πλήρως την ενότητα, την κυριαρχία και τη εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του της Σομαλίας, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί.

Διαβάστε επίσης:

Περού: Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος που είχε αποκαλύψει σκάνδαλο διαφθοράς στους κόλπους των τοπικών αρχών

Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός – Η κοινή ανακοίνωση

Ραντεβού στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο – Το εδαφικό στο τραπέζι Τραμπ-Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, το δημοψήφισμα και το ρωσικό μήνυμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

mikroutsikos-antreas-new
LIFESTYLE

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Είμαι γάτα, μετά από 2 εντατικές έχω άλλες 5 ζωές»

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:44
seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

mikroutsikos-antreas-new
LIFESTYLE

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Είμαι γάτα, μετά από 2 εντατικές έχω άλλες 5 ζωές»

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

1 / 3