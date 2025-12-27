Ραντεβού στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο – Το εδαφικό στο τραπέζι Τραμπ-Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, το δημοψήφισμα και το ρωσικό μήνυμα

Την Κυριακή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Φλόριντα η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας επιβεβαίωσε χθες ότι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο, για να συζητήσουν τα πιο ευαίσθητα πολιτικά σημεία μιας ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ που θα υποβληθεί στη Ρωσία. «Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή», δήλωσε σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η συνάντηση, η οποία αναμένεται να γίνει στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ, θα αποτελέσει την κορύφωση εβδομάδων έντονης διπλωματίας που ξεκίνησε τον Νοέμβριο με τη δημοσίευση ενός σχεδίου 28 σημείων που εκπόνησαν οι ΗΠΑ με τη συμμετοχή Ρώσων αξιωματούχων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο Τραμπ «έχουν ένα ευρύ πρόγραμμα» και ότι «η συνάντηση έχει ως συγκεκριμένο στόχο να οριστικοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα».

«Υπάρχουν ορισμένα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε μόνο σε επίπεδο ηγετών», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε το βασικό ζήτημα της ατζέντας στη συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι θα τεθούν επί τάπητος οι εγγυήσεις ασφαλείας για την επόμενη μέρα της πολεμικής σύγκρουσης. Πρόσθεσε, δε, ότι η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι σχεδόν έτοιμη.

Σημείωσε ότι θέλουν να «εξετάσουν μερικές λεπτομέρειες» των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι ΗΠΑ και των συμφωνιών με τις ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, θα συζητήσουν και διάφορες άλλες πτυχές της ειρηνευτικής πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της «οικονομικής συμφωνίας» για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με τη βοήθεια των ΗΠΑ μετά τον πόλεμο, όπως ανέφερε ο Ζελένσκι. «Προς το παρόν, υπάρχουν μόνο βασικά σχέδια, αν και θα υπάρξουν διάφορες συμφωνίες [σχετικά με την οικονομική συμφωνία]», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητήσει επίσης με τον Τραμπ το εδαφικό ζήτημα. Το αρχικό σχέδιο των ΗΠΑ απαιτούσε από την Ουκρανία να παραχωρήσει τα τμήματα της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία που ακόμα ελέγχει, αναγκάζοντας τους Ουκρανούς και Ευρωπαίους διαπραγματευτές να αναθεωρήσουν αυτό που το Κίεβο χαρακτήρισε ως απαράδεκτες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για την κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και την ειρήνη, είναι κατά 90% έτοιμο. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι θα ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση στη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη συμφωνία για το παρόν και το μέλλον της Ουκρανίας.

Η συμφωνία των 20 σημείων έχει τεθεί υπόψιν της ρωσικής πλευράς, ωστόσο οι δηλώσεις από το Κρεμλίνο δεν αφήνουν πολλές ελπίδες για συμφωνία στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι ο Ζελένσκι, παρουσίασε στους δημοσιογράφους το σχέδιο των 20 σημείων των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι είναι διατεθειμένος να κάνει υπαναχωρήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν «αγκάθια» που δεν έχουν ξεπεραστεί και δεν είναι άλλα από το εδαφικό και η διαχείριση των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Ζαπορίζια, οι οποίες έχουν περιέλθει στην κατοχή της Μόσχας και περιλαμβάνονται μέσα στις εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας, ως αδιαπραγμάτευτος όρος για τη συμφωνία.

Ο Ζελένσκι μιλώντας στο Axios τόνισε ότι είναι διατεθειμένος να θέσει το σχέδιο αυτό σε δημοψήφισμα, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών.

Η αμερικανική πλευρά θεωρεί σημαντικό βήμα προόδου το γεγονός ότι ο Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να διεξαγάγει δημοψήφισμα και δεν αποκλείει πλέον εδαφικές παραχωρήσεις.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο Ζελένσκι, η διεξαγωγή ενός τέτοιου δημοψηφίσματος θα είχε σοβαρές πολιτικές, οργανωτικές και ζητήματα ασφάλειας. Γι’ αυτό θεωρεί ότι μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών για την οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας «είναι το ελάχιστο».

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ρώσοι κατανοούν την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός εφόσον ο Ζελένσκι προκηρύξει δημοψήφισμα, αλλά επιθυμούν συντομότερο χρονοδιάγραμμα.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι δεν του είναι ακόμη σαφές αν η Ρωσία είναι έτοιμη να συμφωνήσει στο σχέδιο Τραμπ εξαρχής. «Έχω κάποιες πληροφορίες… αλλά βρίσκομαι στη φάση που θέλω να πιστεύω μόνο τα λόγια των ηγετών», είπε.

Όπως ανέφερε, τα περισσότερα στοιχεία των διμερών συμφωνιών ΗΠΑ–Ουκρανίας έχουν πλέον οριστικοποιηθεί και αποτυπωθεί σε πέντε έγγραφα, αν και ενδέχεται να προστεθεί και έκτο.

Για τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Ζελένσκι είπε: «Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι με αυτά τα έγγραφα», αν και απομένουν ορισμένα «τεχνικά ζητήματα» προς περαιτέρω συζήτηση.

Ένα από αυτά αφορά τη διάρκεια της συμφωνίας. Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει σύμφωνο 15 ετών με δυνατότητα ανανέωσης. «Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα από 15 χρόνια», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι θα θεωρούσε «μεγάλη επιτυχία» αν ο Τραμπ συμφωνούσε σε αυτό στη συνάντησή τους. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ουκρανία θα φέρουν τις εγγυήσεις ασφαλείας στα κοινοβούλιά τους για κύρωση, ανέφερε.

Παράλληλα, εξήρε το έργο των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και της δικής του ομάδας υπό τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Ρουστέμ Ούμεροφ.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θα ήθελε ακόμη να διαπραγματευτεί μια καλύτερη θέση στο εδαφικό. Αν όμως το σχέδιο απαιτεί «μια πολύ δύσκολη» απόφαση στο θέμα αυτό, θεωρεί ότι η καλύτερη πορεία θα ήταν να τεθεί ολόκληρο το 20σέλιδο σχέδιο σε δημοψήφισμα.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ είναι έτοιμοι να επισκεφθούν την Ουκρανία για να παρουσιάσουν τα οφέλη της συμφωνίας, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ίσως θα έπρεπε να το κάνει και ο ίδιος ο Τραμπ. Προειδοποίησε όμως ότι αν αυτή η εκστρατεία διεξαχθεί εν μέσω συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων, θα έχει αρνητική κατάληξη: «Όσο κι αν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας και οικονομικά οφέλη, ο κόσμος θα βλέπει τους πυραύλους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε πολλές φορές την ανάγκη για μια κατάπαυση του πυρός που θα τηρηθεί στην πράξη και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες. Αν οι πολίτες δεν προσέλθουν στις κάλπες λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να θεωρηθεί μη νομιμοποιημένο. «Είναι καλύτερο να μην υπάρξει δημοψήφισμα, παρά να γίνει ένα δημοψήφισμα όπου οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε να ψηφίσουν», υποστήριξε.

Ο Ζελένσκι, ο Τραμπ και ομάδα Ευρωπαίων ηγετών αναμένεται να έχουν τηλεδιάσκεψη το Σάββατο για να ενημερωθούν όλοι για την πορεία των συνομιλιών, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο.

Επιπλέον ο Ζελένσκι είπε ότι ελπίζει πως ο ίδιος και ο Τραμπ θα μπορέσουν επίσης να «συνδεθούν με τους Ευρωπαίους» κατά τη συνάντησή τους την Κυριακή.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σε δηλώσεις της ανήμερα των Χριστουγέννων, έκανε λόγο για «αργή, αλλά σταθερή πρόοδο» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση εναντίον της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ έστειλε το μήνυμα ότι ναι μεν η διαδικασία βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μέχρι να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές.

Σύμφωνα με την Ζαχάροβα, οι χώρες της Ευρώπης, οι οποίες παρουσιάζονται ως σύμμαχοι της Ουκρανίας, προσπαθούν να «τορπιλίσουν» τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, προτείνοντας στην Ουάσινγκτον εναλλακτικές που έρχονται σε σύγκρουση με όσα έχουν συζητηθεί έως τώρα.

