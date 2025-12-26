Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε τη συνάντηση με Τραμπ την Κυριακή στη Φλόριντα

Συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή (28/12) στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα θα έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τη συνάντηση, λέγοντας ότι «σχεδιάζω να συναντηθώ με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή» και μην αποκλείοντας να δρομολογηθούν εξελίξεις και να υπογραφούν συμφωνίες για την τελική μορφή του ειρηνευτικού σχεδίου που προτείνεται στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε το βασικό ζήτημα της ατζέντας στη συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι θα τεθούν επί τάπητος οι εγγυήσεις ασφαλείας για την επόμενη μέρα της πολεμικής σύγκρουσης και την αποκατάσταση της χώρας, η οποία έχει υποστεί τεράστιες ζημιές σε βασικές υποδομές. Πρόσθεσε, δε, ότι η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι σχεδόν έτοιμη.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για την κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και την ειρήνη, είναι κατά 90% έτοιμο. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι θα ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση στη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη συμφωνία για το παρόν και το μέλλον της Ουκρανίας.

Νωρίτερα τη συνάντηση είχε αποκαλύψει σε ανάρτησή στο X ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ραβίντ, ο οποίος επικαλείται πληροφορία Ουκρανού αξιωματούχου.

BREAKING: President Trump will meet Ukrainian president Zelensky on Sunday in Mar-a-Lago, per Ukrainian official December 26, 2025

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Nωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφώνησε σε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στο άμεσο μέλλον, ύστερα από εβδομάδες εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

«Ο Ρουστέμ Ουμέροφμ με ενημέρωσε για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!» πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν λίγα 24ωρα προηγήθηκε η αποκάλυψη από τον ίδιο τον Ζελένσκι του νέου σχεδίου 20 σημείων στο οποίο φέρεται να έχουν συμφωνήσει ΗΠΑ και Ουκρανία.

Όπως σημειώνει το Daily Beast, τη Δευτέρα, ο 76χρονος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου θα ακολουθήσει τον Ζελένσκι στο σπίτι του Τραμπ στη Φλόριντα για συνομιλίες σχετικά με την πρόταση του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα, η οποία περιλαμβάνει ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, μια νέα παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση και μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης επί τόπου.

