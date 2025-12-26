search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 16:55
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.12.2025 10:51

Τουρκία: Άλλες 14 συλλήψεις για το σκάνδαλο με τον παράνομο στοιχηματισμό – Ανάμεσά τους ποδοσφαιριστές

26.12.2025 10:51
galatasaray

Στις 29 έφτασαν οι συλλήψεις για την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού στη Τουρκία.

Αλλα 14 πρόσωπα, ανάμεσά τους ποδοσφαιριστές και παράγοντες μεγάλων ομάδων του τουρκικού ποδοσφαίρου, έχουν βρεθεί προφυλακιστέοι.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένα πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Γαλατασαράι, καθώς και ο νυν αντιπρόεδρος της Εγιούπσπορ. 

Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή τους καθώς εντόπισαν ύποπτες οικονομικές κινήσεις οι οποίες φέρονται να σχετίζονται με στοιχηματιτκούς λογαριασμούς και αγώνες του τουρκικού πρωταθλήματος.

Στην έρευνα συνδράμουν και νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες, τηλεπικοινωνιακές αναλύσεις και ψηφιακά πειστήρια.

Κάποιοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να πόνταραν ακόμα και σε αγώνες των δικών τους των ομάδων, στήνοντας ουσιαστικά παιχνίδια. Τα ονόματα των συλληφθέντων τέθηκαν στη δημοσιότητα από Τούρκο δημοσιογράφο.

Διαβάστε επίσης:

Ελεύθερος ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε – Ξέσπασε σε δάκρυα

Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο του ο 27χρονος Νορβηγός αθλητής, Σίβερτ Μπάκεν

Το βιντεο του Παναθηναϊκου για τα Χριστούγεννα: «Τα όνειρα των παιδιών η μεγαλύτερή μας ευθύνη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lada_new
ΚΟΣΜΟΣ

Καζακστάν: Το ντριφτ με το Lada διέλυσε το χριστουγεννιάτικο δέντρο – Το αυτοκίνητο… δεν έπαθε τίποτα (Video)

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κυψέλη από ύποπτο αντικείμενο – Διακόπηκε η κυκλοφορία

vardousia-
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 3 ορειβάτες που αγνοούνται στα Βαρδούσια: Αναζητούνται και με θερμικές κάμερες, εντοπίστηκε το όχημά τους

gaza ereipia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Γερμανία βγάζει και πάλι την ουρά της απέξω – Δεν συμμετέχει στην ειρηνευτική δύναμη, θέλει όμως ρόλο στην… ανοικοδόμηση

upscalemedia-transformed
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκινούμενη disco και δεκάδες αγιοβασίληδες γέμισαν το κέντρο της πόλης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

Αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνιση των πολικών αρκούδων - Media
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

The Abandons 1
ΣΙΝΕΜΑ

The Abandons: Η σειρά που κερδίζει το κοινό, διχάζει τους κριτικούς και μπορείς να τη δεις όλη σε ένα διήμερο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 16:52
lada_new
ΚΟΣΜΟΣ

Καζακστάν: Το ντριφτ με το Lada διέλυσε το χριστουγεννιάτικο δέντρο – Το αυτοκίνητο… δεν έπαθε τίποτα (Video)

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κυψέλη από ύποπτο αντικείμενο – Διακόπηκε η κυκλοφορία

vardousia-
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 3 ορειβάτες που αγνοούνται στα Βαρδούσια: Αναζητούνται και με θερμικές κάμερες, εντοπίστηκε το όχημά τους

1 / 3