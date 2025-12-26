Τουρκία: Άλλες 14 συλλήψεις για το σκάνδαλο με τον παράνομο στοιχηματισμό – Ανάμεσά τους ποδοσφαιριστές

Στις 29 έφτασαν οι συλλήψεις για την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού στη Τουρκία.

Αλλα 14 πρόσωπα, ανάμεσά τους ποδοσφαιριστές και παράγοντες μεγάλων ομάδων του τουρκικού ποδοσφαίρου, έχουν βρεθεί προφυλακιστέοι.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένα πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Γαλατασαράι, καθώς και ο νυν αντιπρόεδρος της Εγιούπσπορ.

Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή τους καθώς εντόπισαν ύποπτες οικονομικές κινήσεις οι οποίες φέρονται να σχετίζονται με στοιχηματιτκούς λογαριασμούς και αγώνες του τουρκικού πρωταθλήματος.

Στην έρευνα συνδράμουν και νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες, τηλεπικοινωνιακές αναλύσεις και ψηφιακά πειστήρια.

Κάποιοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να πόνταραν ακόμα και σε αγώνες των δικών τους των ομάδων, στήνοντας ουσιαστικά παιχνίδια. Τα ονόματα των συλληφθέντων τέθηκαν στη δημοσιότητα από Τούρκο δημοσιογράφο.

💥💥💥 FUTBOLDA BAHİS/ŞİKE OPERASYONUNDA İKİNCİ DALGA!



Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Erden Timur ve Fatih Kulaksız gözaltında!



Bahattin Berke Demircan

Doğukan Çınar

Ergün Nazlı

Eyüp Can Temiz

Furkan Demir

Gökhan Payal

Hamit… pic.twitter.com/GPfVZWe5Pt — Ali Fuat Duatepe (@alifuatduatepe) December 26, 2025

Διαβάστε επίσης:

Ελεύθερος ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε – Ξέσπασε σε δάκρυα

Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο του ο 27χρονος Νορβηγός αθλητής, Σίβερτ Μπάκεν

Το βιντεο του Παναθηναϊκου για τα Χριστούγεννα: «Τα όνειρα των παιδιών η μεγαλύτερή μας ευθύνη»