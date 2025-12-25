Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο του ο 27χρονος Νορβηγός αθλητής, Σίβερτ Μπάκεν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Θρήνος στον παγκόσμιο αθλητισμό και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία από τον αιφνίδιο θάνατο του Νορβηγού διαθλητή Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν σε ηλικία μόλις 27 ετών.
Ο νεαρός πρωταθλητής, που θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί της Νορβηγίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο–Κορτίνα, βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λαβάτσε, στην περιοχή του Τρεντίνο, στο προπονητικό καμπ όπου βρισκόταν.
Ο Μπάκεν είχε διαγνωστεί το 2022 με μυοκαρδίτιδα, γεγονός που τον είχε αναγκάσει να απέχει προσωρινά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.
Παρά τα προβλήματα υγείας, ωστόσο, είχε επιστρέψει στη δράση με στόχο να βρεθεί στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη.
Διαβάστε επίσης:
Το βιντεο του Παναθηναϊκού για τα Χριστούγεννα: «Τα όνειρα των παιδιών η μεγαλύτερή μας ευθύνη»
Γιατί ενοχλήθηκε ο Κούβελος και αποχώρησε από τα βραβεία του ΠΣΑΤ – Τι απάντησε ο σύνδεσμος
Στις 39.074 θέσεις η τελική χωρητικότητα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.