25.12.2025 16:33

Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο του ο 27χρονος Νορβηγός αθλητής, Σίβερτ Μπάκεν

25.12.2025 16:33
baken nekrow athlitis – new

Θρήνος στον παγκόσμιο αθλητισμό και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία από τον αιφνίδιο θάνατο του Νορβηγού διαθλητή Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Ο νεαρός πρωταθλητής, που θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί της Νορβηγίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο–Κορτίνα, βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λαβάτσε, στην περιοχή του Τρεντίνο, στο προπονητικό καμπ όπου βρισκόταν.

Ο Μπάκεν είχε διαγνωστεί το 2022 με μυοκαρδίτιδα, γεγονός που τον είχε αναγκάσει να απέχει προσωρινά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Παρά τα προβλήματα υγείας, ωστόσο, είχε επιστρέψει στη δράση με στόχο να βρεθεί στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη.

