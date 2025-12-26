Συρία: Έκρηξη σε τζαμί, τουλάχιστον 8 νεκροί και 21 τραυματίες- Σουνητική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 21 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε ένα τζαμί στη Συρία.

Η έκρηξη έγινε στο εσωτερικό τεμένους της αλαουιτικής μειονότητας στην πόλη Χομς, κατά την ώρα της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής, μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Urgen: An explosion occurred inside the Imam Ali ibn Abi Talib Mosque in Homs Governorate, Syria, during Friday prayers, resulting in multiple fatalities and injuries among worshippers, according to initial reports.https://t.co/YtsXKPvg9P pic.twitter.com/nhC4jfbVRP — Zidan Ismail (@zidan_yezidi) December 26, 2025

Τον προσωρινό απολογισμό ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας διευκρινίζοντας ότι 21 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί.

8 killed in explosion targeting #Alawite minority in #Syria mosque during Friday prayers: News agency AFP



Read More: https://t.co/iYtJSTct5m pic.twitter.com/SrWHbw2p84 — IndiaToday (@IndiaToday) December 26, 2025

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της πόλης Χομς, εκρηκτικός μηχανισμός ανατινάχθηκε στο εσωτερικό του τεμένους Αλι μπιν Αμπι Ταλίμπ και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε μία μικρή άγνωστη σουνιτική εξτρεμιστική οργάνωση, η Saraya Ansar al-Sunna.

Οι μαχητές της «ανατίναξαν πολλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς», γράφει η οργάνωση στην ανακοίνωσή της που δημοσιεύεται στο Telegram και υπόσχεται να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά «των απίστων και των αποστατών».

Η ίδια οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας σε εκκλησία της Δαμασκού τον Ιούνιο 2025.

UPDATED: Eight killed in explosion at mosque in #Syria’s Homs https://t.co/zOXaCGsi4l — Ahram Online (@ahramonline) December 26, 2025

Το πρακτορείο ειδήσεων Sana μετέδωσε ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία της έκρηξης.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH) που διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πηγών στην Συρία ανακοίνωσε ότι δεν είναι ακόμη δυνατόν να προσδιορισθεί αν η έκρηξη προκλήθηκε «από επίθεση αυτοκτονίας ή από εκρηκτικό μηχανισμό».

At least eight people were killed and 18 injured after a blast struck a mosque in Syria’s Homs city during Friday prayers, state media reported. Authorities described the incident as a terrorist explosion and said the mosque was deliberately targeted as worshippers gathered… pic.twitter.com/aLRaJTvnrG — APT News (@APT__News) December 26, 2025

Η πόλη Χομς κατοικείται από σουνιτικό ως επί το πλείστον πληθυσμό και περιλαμβάνει αρκετές συνοικίες που κατοικούνται από τη μειονότητα των αλαουιτών.

Από την μουσουλμανική μειονότητα των αλαουιτών προέρχεται ο πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από συνασπισμό σουνιτικών ισλαμιστικών ανταρτικών ομάδων υπό την ηγεσία του Άχμεντ αλ-Σάρα, μεταβατικού προέδρου της Συρίας.

Έκτοτε, η κοινότητα αυτή έχει γίνει στόχος επιθέσεων.

Σύμφωνα με εθνική εξεταστική επιτροπή, τουλάχιστον 1.426 μέλη της σκοτώθηκαν κατά τις συγκρούσεις του Μαρτίου μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ανδρών πιστών στον Μπασάρ αλ-Άσαντ στην δυτική Συρία.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μέλη της μειονότητας των αλαουιτών, σκοτώθηκαν τον Μάρτιο.

Η φονική επίθεση συνιστά «απέλπιδα προσπάθεια» αποσταθεροποίησης της χώρας, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτή η άνανδρη εγκληματική ενέργεια αποτελεί μία από αυτές τις απέλπιδες και επαναλαμβανόμενες απόπειρες υπονόμευσης της ασφάλειας και της σταθερότητας και διασποράς χάους» στην Συρία, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών όπου περιλαμβάνεται η υπόσχεση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε κάθε της μορφή.

