Συρία: Πέντε νεκροί και εννέα τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ (Video)

Πέντε πολίτες σκοτώθηκαν και εννέα ακόμη τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μια αποθήκη όπλων στην πόλη Καφρ Ταχαρίμ στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Τύπου της επαρχιακής διεύθυνσης εσωτερικής ασφάλειας.
Τα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα και ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya TV, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο.
Τον τελευταίο χρόνο έχουν σημειωθεί εκρήξεις σε περίπου δώδεκα αποθήκες όπλων στη Συρία. Οι εκρήξεις συνήθως αποδίδονται σε κακές συνθήκες αποθήκευσης.
