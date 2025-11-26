Συρία: Πέντε νεκροί και εννέα τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ (Video)

Πέντε πολίτες σκοτώθηκαν και εννέα ακόμη τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μια αποθήκη όπλων στην πόλη Καφρ Ταχαρίμ στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Τύπου της επαρχιακής διεύθυνσης εσωτερικής ασφάλειας.

Τα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα και ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya TV, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο.

Absolutely massive explosion has just gone off at a weapons depot in Idlib, Syria pic.twitter.com/W3FeRCcs9Q — FJ (@Natsecjeff) November 26, 2025

Τον τελευταίο χρόνο έχουν σημειωθεί εκρήξεις σε περίπου δώδεκα αποθήκες όπλων στη Συρία. Οι εκρήξεις συνήθως αποδίδονται σε κακές συνθήκες αποθήκευσης.

Local state media in Syria reported an explosion in Kafr Takharim in Idlib, resulting in the killing of 5 people, with conflicting reports of the cause of the blast.#Idlib #Syria #Explosion #NorthernSyria #AlMamlakaEnglish pic.twitter.com/zqdKr7lYkJ — AlMamlaka English (@almamlakaen) November 26, 2025

