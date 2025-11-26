search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

26.11.2025 14:36

Ουκρανία: Νέες αμερικανικές παραφωνίες – Ο Ντρίσκολ κάλεσε το Κίεβο να συνθηκολογήσει γιατί χάνει τον πόλεμο – Διαψεύδει ο Ρούμπιο

Την ώρα που συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς οι διπλωματικές επαφές για το τελικό σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία, φαίνεται ότι στις ΗΠΑ υπάρχει ή σύγκρουση απόψεων ή κακή επικοινωνία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το NBC News, ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ο οποίος έχει αναβαθμισμένο ρόλο στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και ταξίδεψε την προηγούμενη εβδομάδα στο Κίεβο ως ειδικός απεσταλμένος, επικεφαλής αμερικανικής αντιπροσωπείας, για να μεταφέρει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επίσημα το σχέδιο των 28 σημείων, φέρεται να είπε στους συνομιλητές του στο Κίεβο ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, βάσει του σχεδίου Τραμπ, η Ουκρανία θα υποστεί συντριπτική ήττα από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο NBC News, ο Ντρίσκολ είπε στους ουκρανούς αξιωματούχους ότι στο πεδίο των μαχών η Ουκρανία βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και ότι επίκειται οριστική ήττα από τη Ρωσία. Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ φέρεται να εξήγησε ότι οι Ρώσοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τον πόλεμο επ’ αόριστον, ότι η κατάσταση για την Ουκρανία θα επιδεινωθεί όσο περνά ο χρόνος και ότι είναι προτιμότερο να διαπραγματευτεί τώρα μια ειρηνευτική συμφωνία παρά να οδηγηθεί αργότερα σε συμβιβασμό από ακόμα πιο αδύναμη θέση.

Ωστόσο, ενδεχομένως και ως ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμα μια απολύτως ξεκάθαρη στάση για το τι θέλει, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε ως «100% ψευδείς ειδήσεις» το ρεπορτάζ του NBC. «Αυτή η είδηση είναι απλώς το τελευταίο παράδειγμα μιας μακράς σειράς 100% ψευδών ειδήσεων που ισχυρίζονται ότι υπάρχει ρήξη εντός της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία», είπε ο Ρούμπιο και κατηγόρησε το δίκτυο ότι «δεν έπεσε απλώς έξω, αλλά κυριολεκτικά επινόησε τα πράγματα».

