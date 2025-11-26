search
«Δασκάλα της χρονιάς» στις ΗΠΑ καταγράφηκε να δέρνει άγρια τον γιο της – Τον χτύπησε πάνω από 20 φορές με ζώνη – Σοκαριστικό βίντεο

alabama_xylo

Οργή και σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το βίντεο με την 44χρονη δασκάλα Ράντι Νικόλ Τζάκσον Στέιπλς να ξυλοκοπεί άγρια τον 12χρονο γιο της επειδή δεν είχε κάνει τις δουλειές του σπιτιού που του είχε πει.

Στο βίντεο φαίνεται η «εκπαιδευτικός» η οποία είχε μάλιστα τιμηθεί κάποτε και ως «δασκάλα της χρονιάς» στην Αλαμπάμα, να χτυπάει περισσότερες από 20 φορές με τη ζώνη το 12χρονο παιδί ενώ στη συνέχεια αρπάζει από τα μαλλιά το αγόρι και το πετάει στο πάτωμα.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η 44χρονη συνελήφθη και κατηγορήθηκε για σκόπιμη κακοποίηση παιδιού κάτω των 18 ετών.

Το βίντεο δημοσίευσε, μάλιστα, ο 24χρονος γιος της όταν του το έστειλε ένα από τα αδέλφια του. Όπως εξήγησε «δεν ένιωθα ότι έπρεπε να εργάζεται στο σχολείο ή να συμπεριφέρεται έτσι στους μικρούς μου αδελφούς. Ξέρετε, μου το έκανε αυτό όλη μου τη ζωή, και τώρα είμαι 24 ετών».

Παράλληλα όπως αναφέρει η New York Post, οι υπεύθυνοι του σχολείου Cottage Hill Christian Academy αποφάσισαν την απόλυσή της.

«Η πειθαρχία υποτίθεται ότι είναι για να διορθώνει τα πράγματα. Αυτό ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια. Το να τον αρπάζει από τα μαλλιά και να φωνάζει και να βρίζει με τον τρόπο που το έκανε, ενώ εργάζεται σε χριστιανικό σχολείο, το θεώρησα αποκρουστικό. Είναι αηδιαστικό να βλέπεις κάποιον να κάνει κάτι τέτοιο στο παιδί του» δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Μομπάιλ.

