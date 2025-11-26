Ουκρανία: Στις φλόγες πολυκατοικίες και αυτοκίνητα στη Ζαπορίζια μετά από ρωσική επίθεση με drones

Μαζική επίθεση με drones πραγματοποίησε η Ρωσία αργά το βράδυ της Τρίτης (25.11.2025) στη Ζαπορίζια με τις εικόνες να θυμίζουν… «Αποκάλυψη».

Από τη ρωσική επίθεση με drones στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν 12 άτομα, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα.

⚡️ A rescuer in Zaporizhzhia pulled two cats out of a burning apartment and returned them to their owners.



Local authorities report a Russian strike damaged the residential building and set it on fire. pic.twitter.com/4dGFI6FufT — UNITED24 Media (@United24media) November 25, 2025

Ο Ιβάν Φεντόροφ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανέφερε ότι η επίθεση κατέστρεψε καταστήματα, προκάλεσε ζημιές σε επτά πολυκατοικίες και άλλα κτίρια και έκαψε αυτοκίνητα. Είπε ότι 12 άνθρωποι νοσηλεύονται.

🔴 Russia is striking Zaporizhzhia again.



Local authorities report a hit to a residential building with fire spreading across several floors. pic.twitter.com/VBnwwZkCEe — UNITED24 Media (@United24media) November 25, 2025

«Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε 12 τοποθεσίες», δήλωσε ο Φεντόροφ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο.

«Έχει αναπτυχθεί ο μέγιστος αριθμός μονάδων από τις Κρατικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, την εθνική αστυνομία και τις ιατρικές μας ομάδες».

Στο φως έρχονται φωτογραφίες και βίντεο με πυροσβέστες να μάχονται με τις φλόγες σε πολυώροφα κτίρια και κατεστραμμένα οχήματα στους δρόμους της πόλης.

russians "negotiate" peace. my homecity, Zaporizhzhia, is being presented with a 28-point peace plan right now. many apartment buildings are on fire after being bombed. trust them never. pic.twitter.com/7QsZVaS8mV November 25, 2025

Οπως αναφέρει το Reuters οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει μεγάλες εκτάσεις εδάφους στην περιοχή Ζαπορίζια, αν και η πόλη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Russians struck a residential building in Zaporizhzhia, regional governor Fedorov reported.

Reports say a fire broke out across several floors. pic.twitter.com/FB14znKgQS — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 25, 2025

Ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της περιοχής Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία, Γεβγκένι Μπελίτσκι, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε υποδομές του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία.

Ο Μπελίτσκι, γράφοντας στο Telegram, ανέφερε ότι το ρεύμα έχει διακοπεί σε 40.000 σπίτια σε πόλεις της περιοχής που ελέγχονται από τη Ρωσία.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ εξετάζει την αποπομπή του Κας Πατέλ από το FBI, σύμφωνα με δημοσίευμα – Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

Ουκρανία: Δεν δεσμευόμαστε να μην ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Κιέβου

Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στη Μόσχα για συνάντηση με Πούτιν και τον Ντρίσκολ στον Ζελένσκι