search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 23:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 22:11

Ουκρανία: Δεν δεσμευόμαστε να μην ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Κιέβου

25.11.2025 22:11
zelensky_sad_new

Αν και το εδαφικό εμφανιζόταν ως το βασικό «αγκάθι» για την επίτευξη συμφωνίας για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, το Κίεβο φαίνεται πως αρνείται να διασφαλίσει και την ουδετερότητα που απαιτεί η Μόσχα για τη λήξη του πολέμου, μην αποκλείοντας τη μελλοντική ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Σε δηλώσεις του στο Axios, ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Κιέβου, Αντρίι Γερμάκ, ανέφερε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θέλει να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ «το συντομότερο δυνατό», πιθανώς την «Ημέρα των Ευχαριστιών» (Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου).

«Η Ουκρανία δεν θα ανακαλέσει τη συνταγματική της δέσμευση να κινηθεί προς το ΝΑΤΟ στο μέλλον»

Ο ίδιος, ωστόσο, παρουσίασε ακόμη μία σοβαρή απροθυμία του Κιέβου στο δρόμο προς την ειρήνη, τονίζοντας ότι η Ουκρανία δεν θα ανακαλέσει τη συνταγματική της δέσμευση να κινηθεί προς το ΝΑΤΟ στο μέλλον, αλλά είπε «ζούμε στην πραγματικότητα τώρα. Δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ».

Σύμφωνα με τον Γερμάκ, οι φιλοδοξίες της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ κατοχυρώνονται σε νόμο που τέθηκε σε ισχύ το 2019, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος της χώρας είναι «ο εγγυητής της εφαρμογής της στρατηγικής πορείας του κράτους προς την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου».

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία και ΗΠΑ αλλάζουν το σχέδιο Τραμπ, αλλά λογαριάζουν χωρίς τη Ρωσία – Δεν συμμερίζεται την αμερικανική αισιοδοξία η Μόσχα

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Θα πιέσουμε τη Ρωσία να συμμετάσχει στην πορεία για την ειρήνη στην Ουκρανία

Κωνσταντινούπολη: Από δηλητηρίαση με φωσφίνη ξεκληρίστηκε η 4μελής οικογένεια – Είχαν ψεκάσει το ξενοδοχείο για κοριούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Γουίτκοφ συμβούλεψε τη Ρωσία πώς να πλασάρει το σχέδιο για την Ουκρανία στον Τραμπ – Το παρασκήνιο πίσω από την πρόταση 28 σημείων

putin_erdogan_2008_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν πρότεινε ξανά την Κωνσταντινούπολη για τις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσία

kash patel
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ εξετάζει την αποπομπή του Κας Πατέλ από το FBI, σύμφωνα με δημοσίευμα – Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο – Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη ΒΙΠΕ Πάτρας: Στο Θριάσιο Νοσοκομείο με εγκαύματα ένας εργαζόμενος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 23:17
witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Γουίτκοφ συμβούλεψε τη Ρωσία πώς να πλασάρει το σχέδιο για την Ουκρανία στον Τραμπ – Το παρασκήνιο πίσω από την πρόταση 28 σημείων

putin_erdogan_2008_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν πρότεινε ξανά την Κωνσταντινούπολη για τις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσία

kash patel
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ εξετάζει την αποπομπή του Κας Πατέλ από το FBI, σύμφωνα με δημοσίευμα – Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

1 / 3