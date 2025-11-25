Ουκρανία: Δεν δεσμευόμαστε να μην ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Κιέβου

Αν και το εδαφικό εμφανιζόταν ως το βασικό «αγκάθι» για την επίτευξη συμφωνίας για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, το Κίεβο φαίνεται πως αρνείται να διασφαλίσει και την ουδετερότητα που απαιτεί η Μόσχα για τη λήξη του πολέμου, μην αποκλείοντας τη μελλοντική ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Σε δηλώσεις του στο Axios, ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Κιέβου, Αντρίι Γερμάκ, ανέφερε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θέλει να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ «το συντομότερο δυνατό», πιθανώς την «Ημέρα των Ευχαριστιών» (Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου).

«Η Ουκρανία δεν θα ανακαλέσει τη συνταγματική της δέσμευση να κινηθεί προς το ΝΑΤΟ στο μέλλον»

Ο ίδιος, ωστόσο, παρουσίασε ακόμη μία σοβαρή απροθυμία του Κιέβου στο δρόμο προς την ειρήνη, τονίζοντας ότι η Ουκρανία δεν θα ανακαλέσει τη συνταγματική της δέσμευση να κινηθεί προς το ΝΑΤΟ στο μέλλον, αλλά είπε «ζούμε στην πραγματικότητα τώρα. Δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ».

Σύμφωνα με τον Γερμάκ, οι φιλοδοξίες της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ κατοχυρώνονται σε νόμο που τέθηκε σε ισχύ το 2019, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος της χώρας είναι «ο εγγυητής της εφαρμογής της στρατηγικής πορείας του κράτους προς την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου».

