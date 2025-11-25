Ουκρανία και ΗΠΑ αλλάζουν το σχέδιο Τραμπ, αλλά λογαριάζουν χωρίς τη Ρωσία – Δεν συμμερίζεται την αμερικανική αισιοδοξία η Μόσχα

Η Ρωσία είναι απίθανο να αποδεχτεί αλλαγές στο νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, για το οποίο διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ και η Ουκρανία, λένε οι αναλυτές, παρότι ο υπουργός στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ, βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για συνάντηση με ρωσική αντιπροσωπεία και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται στις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας ανακοίνωσαν πρόοδο το Σαββατοκύριακο στην τροποποίηση του σχεδίου του ειρηνευτικού σχεδίου των 28 σημείων, ώστε να καταστεί πιο αποδεκτό από το Κίεβο, αλλά αυτό πιθανότατα θα καταδικαστεί από τη Ρωσία, λένε Ρώσοι παρατηρητές.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία περίμενε να δει μια νέα τροποποιημένη έκδοση του αμφιλεγόμενου σχεδίου για την Ουκρανία, αλλά ο Ντρίσκολ συναντήθηκε ήδη με Ρώσους αξιωματούχους στο Άμπου Ντάμπι σε μια προσπάθεια να προωθηθεί η ειρηνευτική διαδικασία.

Οι διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση ενός ειρηνευτικού σχεδίου που θα ήταν με κάποιο τρόπο αποδεκτό από όλες τις πλευρές και θα τερματίζει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο, ήρθαν καθώς δεκάδες ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, χτυπώντας πολυκατοικίες και υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ, εκπρόσωπος του Ντρίσκολ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες που συνεχίζονται μέχρι την Τρίτη με τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Άμπου Ντάμπι «πηγαίνουν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι». Πρόσθεσε ότι ήταν συγχρονισμένες με τον Λευκό Οίκο.

Μια ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται επίσης στο Άμπου Ντάμπι, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, «και έχει έρθει σε επαφή με τον υπουργό Ντρίσκολ και την ομάδα του». Αυτός, όπως και άλλοι που μίλησαν στην Washington Post, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Το Κίεβο έχει δηλώσει προηγουμένως ότι μόνο ο Ζελένσκι είναι σε θέση να συζητήσει ορισμένους όρους της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών διαπραγματεύσεων. Ο κορυφαίος Ουκρανός αξιωματούχος Ρουστέμ Ούμεροφ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Ζελένσκι θα κατευθυνθεί στις ΗΠΑ για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με τον Τραμπ αυτόν τον μήνα.

Το αρχικό σχέδιο, το οποίο επικρίθηκε ευρέως από τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους ως υπερβολικά φιλορωσικό και ως συνθηκολόγηση για την Ουκρανία, εγκρίθηκε την Παρασκευή από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ως πιθανή βάση για ειρήνη. Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι οι τελευταίες αλλαγές θα είναι απαράδεκτες για τη Μόσχα, αφήνοντας τη Ρωσία με την επιλογή να προσπαθήσει να αναθεωρήσει εκ νέου το προσχέδιο της συμφωνίας ή να το απορρίψει εντελώς.

Η τελευταία έκρηξη χαοτικής διπλωματίας των ΗΠΑ που στόχευε στον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε τελικά να αποτύχει, όπως ακριβώς έχει συμβεί και με προηγούμενες προσπάθειες.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι αναμένει από τους Αμερικανούς να παρουσιάσουν σύντομα την ενδιάμεση εκδοχή της συμφωνίας, μετά από συντονισμό με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους, αλλά προειδοποίησε ότι αν αυτή αποκλίνει από αυτά που απαίτησε ο Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, θα υπάρξει πρόβλημα.

«Επειδή αν το πνεύμα και το γράμμα της συμφωνίας του Άνκορατζ διαγραφούν, με βάση τις βασικές αντιλήψεις που περιέχονται σε αυτήν, τότε, φυσικά, θα βρισκόμαστε σε μια θεμελιωδώς διαφορετική κατάσταση», είπε.

Στις δηλώσεις του στο Ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας την Παρασκευή, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία ήταν «ευτυχής» να συνεχίσει τον πόλεμο και να νικήσει την Ουκρανία με στρατιωτικά μέσα. «Όμως, όπως έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, είμαστε επίσης έτοιμοι για ειρηνευτικές συνομιλίες και ειρηνική επίλυση των προβλημάτων».

Καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπαθούσαν να φέρουν πιο κοντά τις πλευρές, η Ρωσία εξαπέλυσε μια επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της νύχτας, χτυπώντας πολυκατοικίες σε αρκετές γειτονιές και σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά άτομα, στην τελευταία μιας σειράς επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές που φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την πίεση στον άμαχο πληθυσμό της Ουκρανίας να κάμψει την αντίσταση του έθνους.

Η Ρωσία στόχευσε επίσης αρκετές άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Τσερνιχόφ, Ντνίπρο και Χάρκοβο.

Μόλις οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι καταλήξουν σε ένα προσχέδιο του σχεδίου αποδεκτό και από τις δύο πλευρές, οι Αμερικανοί αναμένεται να το παρουσιάσουν στους Ρώσους, οι οποίοι αναπόφευκτα θα έχουν τις δικές τους τροποποιήσεις.

Ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Κρεμλίνου με γνώση των συνομιλιών δήλωσε ότι το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων ήταν απλώς ένα «σημείο εκκίνησης» για τη Ρωσία, με ορισμένα στοιχεία να είναι αποδεκτά από τη Μόσχα και άλλα όχι.

«Ο Πούτιν πιστεύει επίσης ότι κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά τη θέση του. Ο Πούτιν δεν θέλει πραγματικά να συνεχίσει τον πόλεμο, αλλά είναι καιροσκόπος. Πρέπει πραγματικά να λάβει κάτι ουσιαστικό σε αντάλλαγμα για αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο πρώην αξιωματούχος, απορρίπτοντας τις προσπάθειες της Ουκρανίας και της Ευρώπης να διαμορφώσουν τη διαδικασία.

«Είναι ένα φιλορωσικό σχέδιο, αλλά η Ρωσία βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση, επομένως οποιοδήποτε σχέδιο θα πρέπει να είναι φιλορωσικό, επειδή αυτό είναι πιο ρεαλιστικό», δήλωσε ο πρώην αξιωματούχος.

Η Ρωσία έχει επικρίνει επανειλημμένα οποιαδήποτε ευρωπαϊκή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις, επιμένοντας ότι τα ευρωπαϊκά έθνη είναι πολεμοκάπηλοι που επιδιώκουν μόνο να διαιωνίσουν τον πόλεμο με την υποστήριξή τους στην Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ είπε ότι η συμβολή της Ευρώπης θα απαιτηθεί στις διαπραγματεύσεις για θέματα που την επηρεάζουν, όπως η διαπραγμάτευση της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης. «Είναι πρακτικά αδύνατο να συζητήσουμε το σύστημα ασφαλείας στην Ευρώπη, να μιλήσουμε για εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων», είπε. «Η συμμετοχή τους σίγουρα θα χρειαστεί κάποια στιγμή».

Οι κόκκινες γραμμές για τη Ρωσία στις διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν την κίνηση που ανέφερε νωρίτερα η Washington Post να θέσει, προς το παρόν, στην άκρη το αμφιλεγόμενο αίτημα της Μόσχας να αποσυρθεί η Ουκρανία από εδάφη στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς που η Ρωσία δεν έχει κατακτήσει, και αντ’ αυτού να αποφασιστεί αυτό σε συνομιλίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Θα απέρριπτε επίσης την έκκληση να αποφασιστούν οι φιλοδοξίες της Ουκρανίας για το ΝΑΤΟ με βάση τους κανόνες του ΝΑΤΟ που θα άρουν το πλήρες βέτο στην ένταξη από το προηγούμενο προσχέδιο.

Στις συνομιλίες της Κυριακής, οι Ουκρανοί διαπραγματευτές δήλωσαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι το Κίεβο θα ήταν πρόθυμο να ξεκινήσει συζητήσεις από τις τρέχουσες στρατιωτικές του θέσεις και όχι από τις ρωσικές απαιτήσεις να παραδώσει η Ουκρανία το τμήμα της περιοχής του Ντονμπάς που δεν ελέγχει, όπως οριζόταν στο προηγούμενο προσχέδιο της συμφωνίας.

Ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Ρωσία μπορεί να είναι πρόθυμη να παγώσει τις γραμμές του μετώπου στις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα.

«Αλλά το πιο περίπλοκο κομμάτι είναι το Ντόνετσκ. Νομίζω ότι ένας συμβιβασμός για το Ντόνετσκ θα ήταν εφικτός, αλλά μόνο στο τέλος των διαπραγματεύσεων».

Η περιοχή του Ντόνετσκ αποτελεί μέρος του Ντονμπάς.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές γνωρίζουν την ευαισθησία των εδαφικών παραχωρήσεων για τους Ουκρανούς, δήλωσε ο Ολεξάντρ Μπέβζ, σύμβουλος της ουκρανικής κυβέρνησης που συμμετείχε στις συνομιλίες της Γενεύης, και αντιλαμβάνονται ότι τέτοια ζητήματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή ή στρατιωτικές διαμαρτυρίες στην Ουκρανία.

Η Τατιάνα Στανόβαγια, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Carnegie Russia Eurasia, περιέγραψε το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων ως μια διευρυμένη έκδοση της πρότασης που η Ρωσία παρέδωσε στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ όταν επισκέφθηκε τον Πούτιν στο Κρεμλίνο τον Απρίλιο – ένα σχέδιο που τότε, όπως και τώρα, απορρίφθηκε γρήγορα από την Ουκρανία και την Ευρώπη.

«Από την οπτική γωνία της Μόσχας, λίγα έχουν αλλάξει από τον Απρίλιο, εκτός από το γεγονός ότι η θέση της Ουκρανίας έχει επιδεινωθεί», είπε. Όταν ο Πούτιν είπε ότι το σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει βάση συζητήσεων, ήταν σαφώς με την ιδέα να γίνει ακόμη πιο ευνοϊκό για τη Ρωσία.

Άλλωστε, επεσήμανε ο Αλεξάντερ Μπάουνοφ, μόνο και μόνο το γεγονός ότι το σχέδιο των 28 σημείων έχει δημοσιοποιηθεί σημαίνει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δεχτεί λιγότερα. «Όλοι έχουν ήδη διαβάσει τα 28 σημεία και πρέπει να καταλάβουν ότι η περήφανη Ρωσία δεν θα λυγίζει πλέον μπροστά στο κοινό. Οπότε, είτε περισσότερο είτε τουλάχιστον ίσο, είτε καλύτερα είτε τίποτα», είπε.

Στην πραγματικότητα, ακόμη και αυτό το σχέδιο δεν ήταν αρκετά καλό, δήλωσε ένας Ρώσος ακαδημαϊκός που βρίσκεται κοντά σε ανώτερους Ρώσους διπλωμάτες, καθώς το Κρεμλίνο επιμένει εδώ και καιρό στην αποδόμηση της κυβέρνησης Ζελένσκι και της στρατιωτικής της ισχύος.

«Δεν κάνουν καμία παραχώρηση. Απλώς θα ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους και θα εφοδιαστούν από τον ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα, και στη συνέχεια, όταν συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους, θα συνεχίσουν τον πόλεμο. Τουλάχιστον έτσι το βλέπουν πολλοί ειδικοί γύρω από τη ρωσική ηγεσία», είπε ο ακαδημαϊκός, αναφερόμενος στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους ειρηνευτικών πρωτοβουλιών, τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφύγουν να φανούν στον Τραμπ ως οποιοδήποτε είδος εμπόδιο για την ειρήνη.

Ο Τραμπ έχει κατά καιρούς δείξει σημάδια ανυπομονησίας με τον Πούτιν, ο οποίος επανειλημμένα απέκρουσε τις εκκλήσεις του για κατάπαυση του πυρός ή πάγωμα των μαχών στις τρέχουσες θέσεις μάχης, και ο Λευκός Οίκος επέβαλε τον περασμένο μήνα κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος της πίεσης των ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 έχει πέσει στην Ουκρανία, από μια τεταμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο, όταν ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι «δεν έχεις τα χαρτιά», μέχρι την εγκατάλειψη των εκκλήσεων για κατάπαυση του πυρός μετά τη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου με τον Πούτιν στην Αλάσκα. Όταν παρουσιάστηκε η τελευταία ειρηνευτική συμφωνία, συνοδεύτηκε από απειλές για απόσυρση κάθε υποστήριξης.

«Είναι σημαντικό για τον Πούτιν να μην χάσει τον Τραμπ», είπε ο ακαδημαϊκός. «Και νομίζω ότι δεν θα ήθελε η Ρωσία να θεωρείται από τον Τραμπ ως το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη. Ως εκ τούτου, είναι έτοιμος να δείξει κάποιο είδος ευελιξίας. Αλλά σε ποια κλίμακα και σε ποιους τομείς δεν γνωρίζουμε ακόμη».

Η τελική θέση του Πούτιν είναι πιθανό να εξαρτηθεί από την άποψή του για τα «αποθέματα σταθερότητας» της Ρωσίας υπό το αυξανόμενο βάρος των κυρώσεων, είπε. «Εάν θεωρήσει ότι τα προβλήματα συσσωρεύονται και η επόμενη χρονιά θα είναι πιο δύσκολη, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για να υιοθετήσει μια πιο ευέλικτη στάση», είπε.

Ο Ρώσος αναλυτής Βλαντιμίρ Παστούχοφ, επίτιμος καθηγητής στο University College London, δήλωσε ότι ενώ το σχέδιο των 28 σημείων απέτυχε να επιτύχει τους κεντρικούς στόχους της Ρωσίας όταν ξεκίνησε τον πόλεμο – να ανατρέψει τους ηγέτες της Ουκρανίας, να μειώσει τον στρατό της σε μέτωπο και να τον εξουδετερώσει – ίσως εξακολουθεί να είναι αποδεκτό.

Η σημαντική πτυχή του σχεδίου είναι ο τρόπος με τον οποίο προσδίδει νομιμότητα στον Πούτιν, θα μπορούσε να οδηγήσει στην παράδοση του Ντονμπάς από την Ουκρανία και να νομιμοποιήσει την ιδέα του διαμελισμού της Ουκρανίας.

«Ο Τραμπ, μέσω αυτού του σχεδίου, νομιμοποίησε τις συζητήσεις γύρω από πολλά πράγματα που ήταν ταμπού — τη διαίρεση της Ουκρανίας, την πιθανότητα αλλαγής του status quo με τη βία, και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το νόημα του σχεδίου, όχι συγκεκριμένες λεπτομέρειες».

