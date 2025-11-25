Γάζα: Όχημα του πάπα Φραγκίσκου μετατράπηκε σε κινητή μονάδα υγείας για τα παιδιά στον παλαιστινιακό θύλακα

Όχημα που χρησιμοποίησε ο εκλιπών πάπας Φραγκίσκος στη διάρκεια επίσκεψης στη Βηθλεέμ πριν από δέκα και πλέον χρόνια μετατράπηκε σε κινητή μονάδα υγείας που υψηλόβαθμοι κληρικοί των χριστιανών ελπίζουν ότι σύντομα θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στα παιδιά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η πρωτοβουλία είχε λάβει τις ευλογίες του Φραγκίσκου πριν τον θάνατό του τον Απρίλιο και την ευθύνη για αυτή επωμίστηκε η καθολική οργάνωση Caritas, που επίβλεψε τις εργασίες για τη μετατροπή του οχήματος, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που έχουμε μια σοβαρή συνεισφορά προς την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών στη Γάζα», δήλωσε ο Άλιστερ Ντάτον, γενικός γραμματέας της Caritas σε συνέντευξη Τύπου στη Βηθλεέμ.

Ο Φραγκίσκος είχε χρησιμοποιήσει το όχημα αυτό στην επίσκεψή του στη Βηθλεέμ το 2014. Η ανοικτή πλατφόρμα στο πίσω μέρος του οχήματος, όπου κάποτε στεκόταν όρθιος ο πάπας κατά τη μετακίνησή του στη Βηθλεέμ, έχει τώρα μετατραπεί σε κλειστό χώρο για την παροχή φροντίδας στα παιδιά.

«Ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει τα παιδιά της Γάζας»

«Το όχημα αυτό είναι μια μαρτυρία ότι ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει τα παιδιά της Γάζας», δήλωσε ο καρδινάλιος Άντερς Αρμπορέλιους της Στοκχόλμης, που είχε προσεγγίσει τον Φραγκίσκο πριν από τον θάνατό του για την ιδέα της Caritas να μετατραπεί το πρώην παπικό όχημα σε κινητή παιδιατρική κλινική.

Ο γενικός γραμματέας της Caritas Sweden Πέτερ Μπρουν δήλωσε ότι η κινητή κλινική έχει τη δυνατότητα να προσφέρει φροντίδα σε περίπου 200 παιδιά την ημέρα.

Ωστόσο δεν είναι σαφές πότε θα εισέλθει το όχημα στη Γάζα, όπου η κατάπαυση πυρός επισήμως τηρείται, παρά τα συχνά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον θύλακα που σφυροκοπείται από δύο χρόνια πολέμου.

«Το συντομότερο που μπορούμε», είπε ο Ντάτον, αρνούμενος να σχολιάσει περαιτέρω. Η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τη ροή βοήθειας στη Γάζα, αρνήθηκε να σχολιάσει όταν κλήθηκε να κάνει κάποια δήλωση.

Ο πατέρας Ιμπραχίμ Φάλτας δήλωσε πως ελπίζει ότι το όχημα θα μεταφερθεί στη Γάζα στο «κοντινό μέλλον», λέγοντας στο Reuters ότι το παπικό όχημα που μετατράπηκε σε κλινική είναι έτοιμο να βοηθήσει παιδιά στη Γάζα.

Διαβάστε επίσης:

Πολεμικό ντελίριο προετοιμασίας γενικευμένου πολέμου από το Βερολίνο: Η Ρωσία θα μπορούσε έως το 2029 να επιτεθεί εναντίον χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ

Η Ουκρανία αποδέχεται τα κύρια σημεία του σχεδίου Τραμπ, λένε οι ΗΠΑ

Ληστεία στο Λούβρο: Συνελήφθη ο τέταρτος ύποπτος και άλλα τρία άτομα – Άφαντα τα πολύτιμα κοσμήματα