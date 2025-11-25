Ληστεία στο Λούβρο: Συνελήφθη και ο τέταρτος ύποπτος – Άφαντα τα πολύτιμα κοσμήματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο τέταρτος και τελευταίος ύποπτος που συμμετείχε στην μεγάλη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, στις 19 Οκτωβρίου, καθώς συνελήφθη την Τρίτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, που επιβεβαιώνουν ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Parisien, πρόκειται για τον τελευταίο από τους δράστες της κλοπής των κοσμημάτων του Λούβρου.
Οι τρεις από τους τέσσερις άνδρες που, μέσα σε μόλις επτά λεπτά, είχαν αφαιρέσει τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα είχαν ήδη συλληφθεί τις προηγούμενες εβδομάδες.
Η αξιοπιστία του μουσείου στη διαφύλαξη των αναρίθμητων έργων που φιλοξενεί σπιλώθηκε από την κλοπή, προκαλώντας διάλογο σχετικά με τα κενά ασφαλείας στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου
Σημειώνεται ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Μουσείο του Λούβρου έχουν ενισχυθεί μετά την μεγάλη κλοπή κοσμημάτων, ενώ έκλεισε και το τμήμα με τα αρχαιοελληνικά εκθέματα.
Ωστόσο, τα πολύτιμα κομμάτια της συλλογής παραμένουν άφαντα με τους φόβους που είχαν εκφραστεί τις πρώτες ώρες μετά την κινηματογραφική ληστεία , ότι αν δε βρεθουν σύντομα τα κλοπιμαία, θα είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν τελικά.
