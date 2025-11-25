Ληστεία στο Λούβρο: Συνελήφθη και ο τέταρτος ύποπτος – Άφαντα τα πολύτιμα κοσμήματα

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο τέταρτος και τελευταίος ύποπτος που συμμετείχε στην μεγάλη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, στις 19 Οκτωβρίου, καθώς συνελήφθη την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, που επιβεβαιώνουν ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Parisien, πρόκειται για τον τελευταίο από τους δράστες της κλοπής των κοσμημάτων του Λούβρου.

Person suspected of being fourth member of Louvre robbery gang has been arrested -Le Parisien



Full Story → https://t.co/b3uqCNMT1X pic.twitter.com/ct7MUEXNzc — PiQ Newswire (@PiQNewswire) November 25, 2025

Οι τρεις από τους τέσσερις άνδρες που, μέσα σε μόλις επτά λεπτά, είχαν αφαιρέσει τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα είχαν ήδη συλληφθεί τις προηγούμενες εβδομάδες.

Η αξιοπιστία του μουσείου στη διαφύλαξη των αναρίθμητων έργων που φιλοξενεί σπιλώθηκε από την κλοπή, προκαλώντας διάλογο σχετικά με τα κενά ασφαλείας στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου

Un mois après le spectaculaire casse du Louvre, la BRB a arrêté, ce mardi 25 novembre, un quatrième suspect en région parisienne.

➡️ https://t.co/dqURcCaELY pic.twitter.com/H2ivWDf7zP November 25, 2025

Σημειώνεται ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Μουσείο του Λούβρου έχουν ενισχυθεί μετά την μεγάλη κλοπή κοσμημάτων, ενώ έκλεισε και το τμήμα με τα αρχαιοελληνικά εκθέματα.

CASSE DU LOUVRE : Le quatrième homme du commando de cambrioleurs a été interpellé en région parisienne ce mardi matin et placé en garde à vue. Déjà connu des services de police, il serait en lien avec les trois autres hommes déjà mis en examen et écroués. Les bijoux sont toujours… pic.twitter.com/rAS0Evss1z November 25, 2025

Ωστόσο, τα πολύτιμα κομμάτια της συλλογής παραμένουν άφαντα με τους φόβους που είχαν εκφραστεί τις πρώτες ώρες μετά την κινηματογραφική ληστεία , ότι αν δε βρεθουν σύντομα τα κλοπιμαία, θα είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν τελικά.

