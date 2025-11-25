search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 16:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 15:23

Ληστεία στο Λούβρο: Συνελήφθη και ο τέταρτος ύποπτος – Άφαντα τα πολύτιμα κοσμήματα

25.11.2025 15:23
mouseio louvro 88- new

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο τέταρτος και τελευταίος ύποπτος που συμμετείχε στην μεγάλη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, στις 19 Οκτωβρίου, καθώς συνελήφθη την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, που επιβεβαιώνουν ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Parisien, πρόκειται για τον τελευταίο από τους δράστες της κλοπής των κοσμημάτων του Λούβρου.

Οι τρεις από τους τέσσερις άνδρες που, μέσα σε μόλις επτά λεπτά, είχαν αφαιρέσει τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα είχαν ήδη συλληφθεί τις προηγούμενες εβδομάδες.

Η αξιοπιστία του μουσείου στη διαφύλαξη των αναρίθμητων έργων που φιλοξενεί σπιλώθηκε από την κλοπή, προκαλώντας διάλογο σχετικά με τα κενά ασφαλείας στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου

Σημειώνεται ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Μουσείο του Λούβρου έχουν ενισχυθεί μετά την μεγάλη κλοπή κοσμημάτων, ενώ έκλεισε και το τμήμα με τα αρχαιοελληνικά εκθέματα.

Ωστόσο, τα πολύτιμα κομμάτια της συλλογής παραμένουν άφαντα με τους φόβους που είχαν εκφραστεί τις πρώτες ώρες μετά την κινηματογραφική ληστεία , ότι αν δε βρεθουν σύντομα τα κλοπιμαία, θα είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν τελικά.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Για σχέδιο βασισμένο στις συμφωνίες της Αλάσκας μιλά η Μόσχα, περιμένει τις αλλαγές από Ευρώπη και Ουκρανία

Εκρήξεις και μεγάλη φωτιά σε εμπορικό πάρκο στο Λονδίνο (video)

Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες του μπλοκ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
keravnoi kataigia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: «Red Code» από την Πολιτική Προστασία στα δυτικά – Πού θα εμφανιστούν έντονα φαινόμενα – Αναλυτικοί χάρτες

Logo eydap original_page-0001
ADVERTORIAL

Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στον Δήμο Μεγαρέων

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για κλοπές με λεία σχεδόν 300.000 ευρώ

katrinis_2511_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχάλης Κατρίνης: Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ υπονομεύει τη συνοχή και την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων

androulakis-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λουλούδια στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Το μήνυμα για την έμφυλη βία, «να αναγνωριστεί ο όρος “γυναικοκτονία”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 16:02
keravnoi kataigia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: «Red Code» από την Πολιτική Προστασία στα δυτικά – Πού θα εμφανιστούν έντονα φαινόμενα – Αναλυτικοί χάρτες

Logo eydap original_page-0001
ADVERTORIAL

Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού στον Δήμο Μεγαρέων

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για κλοπές με λεία σχεδόν 300.000 ευρώ

1 / 3