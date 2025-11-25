Ουκρανία: Για σχέδιο βασισμένο στις συμφωνίες της Αλάσκας μιλά η Μόσχα, περιμένει τις αλλαγές από Ευρώπη και Ουκρανία

Το μήνυμα ότι αν το επικαιροποιημένο σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία δεν είναι στο «πνεύμα και το γράμμα» όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα, τα δεδομένα αλλάζουν ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, στέλνοντας μήνυμα σε Ουάσινγκτον, Κίεβο αλλά και Βρυξέλλες.

Μάλιστα, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία χαιρέτισε μια αρχική έκδοση ενός ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία (σ.σ. το σχέδιο των 28 σημείων) και περίμενε την τροποποιημένη «ενδιάμεση» έκδοση του σχεδίου, αφού η Ουάσινγκτον είχε συντονιστεί με την Ουκρανία και την Ευρώπη. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η στάση της Μόσχας θα άλλαζε, ότι θα ήταν μια «εντελώς διαφορετική κατάσταση», εάν η τροποποιημένη έκδοση δεν αντικατοπτρίζει αυτά που είχαν συζητήσει ο Πούτιν και ο Τραμπ όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

«Ελπίζω οι ΗΠΑ να ενημερώσουν τη Ρωσία όταν ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις τους με την Ευρώπη και την Ουκρανία στο εγγύς μέλλον» είπε δηκτικά ο Λαβρόφ, προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη είχε ευκαιρίες να συμμετάσχει στην ουκρανική διευθέτηση, αλλά απέτυχε» και υποστηρίζοντας ότι «η Ρωσία ασχολείται με διπλωματία για την Ουκρανία, όχι με “φλυαρίες”… Η Δύση έχει επανειλημμένα ματαιώσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ουκρανία. Η Ευρώπη έχει ”αποτύχει σε όλα” στις ενέργειές της στην Ουκρανία από το 2014».

Πεσκόφ: Περιμένουμε

Από την πλευρά του, ο port parole του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σημείωσε ότι «η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμη το επικαιροποιημένο σχέδιο για την Ουκρανία. Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να μοιραστούν το σχέδιό τους. Προς το παρόν, το μόνο ουσιαστικό είναι το αμερικανικό σχέδιο, το σχέδιο (σ.σ. του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ. Πιστεύουμε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μια πολύ καλή βάση για διαπραγματεύσεις. Εξακολουθούμε να εμμένουμε σε αυτήν την άποψη», ενώ δεν επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν μυστικές συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι.

Από την άλλη πλευρά, από το Κίεβο ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Όπως έγραψε ο επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σε ανάρτησή του στο Facebook, «ανυπομονούμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο εφικτό τον Νοέμβριο, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να επιτευχθεί συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ».

Τηλεδιάσκεψη των «προθύμων»

Εν τω μεταξύ, στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων» που υποστηρίζουν το Κίεβο. Υπό την προεδρία του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, οι 30 χώρες που εμφανίζονται διατεθειμένες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία ακόμα και με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων, συνέρχονται στον απόηχο των συνομιλιών της Γενεύης και της ευρωπαϊκής αντιπρότασης στο αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων που φέρεται να αναθεωρήθηκε σε 19.

Ενόψει του Έκτακτου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανακοινώθηκε για την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέκρινε το αμερικανικό σχέδιο υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία θα «προδώσει» την υπόσχεσή της και θα «επιστρέψει» εάν η Ουκρανία αναγκαστεί να μειώσει τον στρατό της όπως της επιβάλλει η Ουάσινγκτον

Δήλωσε επίσης ότι «υπάρχουν και άλλες πτυχές που χρειάζονται βελτίωση για να γίνει αποδεκτό για την Ουκρανία και την Ευρώπη». «Θέλουμε ειρήνη, αλλά όχι συνθηκολόγηση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Μακρόν, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL. Τόνισε επίσης ότι για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη, μόνο η Ευρώπη μπορεί να αποφασίσει πώς θα αξιοποιηθούν.

Ζαχάροβα: Επιστρέψτε τα περιουσιακά στοιχεία

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μακρόν για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, σε ανάρτησή της στο Telegram τόνισε ότι «μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της» και υποστήριξε πως όσοι «κρατούν παράνομα» χρήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας «οφείλουν να τα επιστρέψουν, αν δεν θέλουν να χαρακτηριστούν κλέφτες και να λάβουν τη σκληρότερη απάντηση για το έγκλημά τους». Επίσης, ο Πεσκόφ, επισήμανε ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες πιθανές προσπάθειες κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

