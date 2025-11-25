Αποκάλυψη Financial Times: Οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με Ρωσία και Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι

Ο αμερικανός υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ έφθασε χθες, Δευτέρα (24/11), στο Άμπου Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και μια ρωσική αντιπροσωπεία. Την αποκάλυψη έκαναν οι Financial Times.

Ο Ντρίσκολ και οι Ρώσοι άρχισαν συνομιλίες χθες το βράδυ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Η συνάντηση διεξήχθη αφού Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να μειώσουν την απόσταση σχετικά με ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, συμφωνώντας να τροποποιήσουν μια αμερικανική πρόταση την οποία το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του θεώρησαν πως ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις επιθυμίες του Κρεμλίνου.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα στην πληροφορία.

Αναθεώρηση του αρχικού σχεδίου

Οι διαβουλεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας στη Γενεύη οδήγησαν σε μια αναθεωρημένη εκδοχή του ειρηνευτικού πλαισίου που είχε προτείνει αρχικά η αμερικανική κυβέρνηση.

Το πρώτο κείμενο 28 σημείων είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Κίεβο και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς προέβλεπε περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, εδαφικές παραχωρήσεις και παύση της πορείας ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Μετά τις συνομιλίες της Γενεύης, το πλαίσιο έχει περιοριστεί σε λιγότερα σημεία, με σημαντικές τροποποιήσεις σε θέματα που είχε χαρακτηρίσει η Ουκρανία «μη αποδεκτά».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα, επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο πλέον δεν περιλαμβάνει 28 σημεία.

«Επί του παρόντος, μετά τη Γενεύη, υπάρχουν λιγότερα σημεία, όχι πλέον 28, και πολλά σωστά δεδομένα έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε. Ο ίδιος ανέφερε ότι η ουκρανική ομάδα έχει διατυπώσει αναλυτικά τις θέσεις της, σημειώνοντας: «Η ομάδα μας έχει ήδη καταθέσει τις απόψεις της επ’ αυτού του νέου σχεδίου προτεινόμενων ενεργειών και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση».

Παράλληλα, έκανε σαφές ότι ορισμένα κρίσιμα θέματα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί: «Τα ευαίσθητα ζητήματα, τα πιο λεπτά σημεία, θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ».

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία σε σκληρό παζάρι για το νέο σχέδιο ειρήνης – Συνεχείς νυχτερινές επιδρομές σε Κίεβο, Χάρκοβο και Κράσνονταρ

Στοιχεία σοκ από τον ΟΗΕ: 50.000 γυναικοκτονίες το 2024, μία δολοφονημένη κάθε 10 λεπτά

Το πολυτιμότερο ευρωπαϊκό νόμισμα: Xρυσό κέρμα του 1609 πουλήθηκε πάνω από 3 εκατ. ευρώ