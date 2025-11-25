ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία σε σκληρό παζάρι για το νέο σχέδιο ειρήνης – Συνεχείς νυχτερινές επιδρομές σε Κίεβο, Χάρκοβο και Κράσνονταρ

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία ανακοίνωσαν από τη Γενεύη ότι το πρώτο αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων έχει περιοριστεί σε λιγότερα σημεία, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τονίζει πως «πολλά σωστά δεδομένα» έχουν ήδη ενταχθεί στο κείμενο, αλλά παραμένουν «ευαίσθητα ζητήματα» που θα θέσει απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα η Ουκρανία πραγματοποιεί μεγάλες επιδρομές με drones στο ρωσικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας Κουμπάν (Κρασνοντάρ), ανταπαντώντας στις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας.

Αναθεώρηση του αρχικού σχεδίου και μείωση των σημείων

Οι διαβουλεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας στη Γενεύη οδήγησαν σε μια αναθεωρημένη εκδοχή του ειρηνευτικού πλαισίου που είχε προτείνει αρχικά η αμερικανική κυβέρνηση.

Το πρώτο κείμενο 28 σημείων είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Κίεβο και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς προέβλεπε περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, εδαφικές παραχωρήσεις και παύση της πορείας ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Μετά τις συνομιλίες της Γενεύης, το πλαίσιο έχει περιοριστεί σε λιγότερα σημεία, με σημαντικές τροποποιήσεις σε θέματα που είχε χαρακτηρίσει η Ουκρανία «μη αποδεκτά».

Οι δηλώσεις Ζελένσκι για τα «σωστά δεδομένα» και τα «ευαίσθητα ζητήματα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα, επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο πλέον δεν περιλαμβάνει 28 σημεία.

«Επί του παρόντος, μετά τη Γενεύη, υπάρχουν λιγότερα σημεία, όχι πλέον 28, και πολλά σωστά δεδομένα έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε. Ο ίδιος ανέφερε ότι η ουκρανική ομάδα έχει διατυπώσει αναλυτικά τις θέσεις της, σημειώνοντας: «Η ομάδα μας έχει ήδη καταθέσει τις απόψεις της επ’ αυτού του νέου σχεδίου προτεινόμενων ενεργειών και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση».

Παράλληλα, έκανε σαφές ότι ορισμένα κρίσιμα θέματα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί: «Τα ευαίσθητα ζητήματα, τα πιο λεπτά σημεία, θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ».

Η θέση του Κιέβου και οι «κόκκινες γραμμές»

Το Κίεβο επιμένει ότι δεν θα δεχθεί ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως νομιμοποίηση των ρωσικών κερδών στο πεδίο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επαναλάβει ότι τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση και ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρές και μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση.

Παράλληλα, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει στο εσωτερικό πίεση λόγω της κόπωσης της κοινωνίας, των συνεχιζόμενων απωλειών και των καταγγελιών για περιστατικά διαφθοράς, γεγονότα που περιορίζουν τα περιθώρια για αποδοχή παραχωρήσεων.

Η στάση της Μόσχας και η ευρωπαϊκή αντιπρόταση

Από την πλευρά της, η Μόσχα εμφανίζεται να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ευκολία το αμερικανικό κείμενο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ορισμένα στοιχεία του είναι πιο κοντά στις ρωσικές θέσεις, ενώ απορρίπτει την ευρωπαϊκή αντιπρόταση ως «ακατάλληλη».

Οι ευρωπαϊκές χώρες πιέζουν για ένα σχέδιο που θα παρέχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας και εγγυήσεων στην Ουκρανία, με σαφείς δεσμεύσεις για χρηματοδότηση και μελλοντική ενσωμάτωση, θέση που η Ρωσία χαρακτηρίζει ως «μη ρεαλιστική».

Επιθέσεις της Ουκρανίας στο Κρασνοντάρ και αντιδράσεις

Στο ρωσικό έδαφος, η Ουκρανία πραγματοποιεί μεγάλες επιδρομές με drones και πυραύλους, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας Κουμπάν (Κρασνοντάρ). Οι τοπικές ρωσικές αρχές περιγράφουν την επίθεση ως «εκτεταμένη και διαρκής» με τουλάχιστον έξι τραυματίες και ζημιές σε πάνω από 20 κατοικίες σε πέντε δήμους της περιφέρειας.

Η επίθεση αποδεικνύει ότι η Ουκρανία μετατοπίζει μέρος της απάντησής της εντός ρωσικού εδάφους, αυξάνοντας την πίεση προς τη Ρωσία και επηρεάζοντας τις διαπραγματεύσεις.

Συνεχείς νυχτερινές επιδρομές σε Κίεβο και Χάρκοβο

Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, η ένταση στο πεδίο συνεχίζεται. Στο Κίεβο, ρωσικές νυχτερινές επιθέσεις με πυραύλους και drones προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και υποδομές ενέργειας, με τραυματίες και διακοπές ρεύματος.

Στο Χάρκοβο, αντίστοιχες επιθέσεις κατέγραψαν νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Αυτά τα πλήγματα λειτουργούν ως μοχλός πίεσης στο Κίεβο εντός των διαπραγματεύσεων.

Πλήγματα καταγράφηκαν επίσης σε Τσερνίχιβ, Ντνιπροπετρόβσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Η εικόνα στο μέτωπο του Ντονμπάς και της Χερσώνας

Στο μέτωπο του Ντονμπάς, οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να ενισχύσουν θέσεις γύρω από το Ντονέτσκ, επιδιώκοντας επιχειρησιακά κέρδη ενόψει των πολιτικών διαπραγματεύσεων.

Στη νότια ζώνη, κυρίως σε Χερσώνα και Ζαπορίζια, οι γραμμές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σταθερές, με περιορισμένες τοπικές κινήσεις και από τις δύο πλευρές.

Το κρίσιμο επόμενο διάστημα

Το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό, καθώς αναμένεται να υπάρξουν νέες επαφές σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι συζητήσεις Τραμπ–Ζελένσκι αναμένεται να καθορίσουν το αν το αναθεωρημένο σχέδιο θα προχωρήσει, ακόμη και με πρόσθετες αλλαγές, ή αν θα χρειαστεί νέα επεξεργασία.

Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες νυχτερινές επιδρομές της Ρωσίας αυξάνουν την πίεση στο Κίεβο και επηρεάζουν το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

