search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 20:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 18:41

Βενετία: Απαγόρευση εισόδου σε Γκρέτα Τούνμπεργκ και ακτιβιστές για το κλίμα – Έβαψαν πράσινο το κανάλι σε διαμαρτυρία

24.11.2025 18:41
aktivistes_clima_italia

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ αποκλείστηκε από τη Βενετία μετά τη συμμετοχή της σε διαμαρτυρία που οδήγησε στην βαφή του νερού του Μεγάλου Καναλιού.

Η διαδήλωση, που διοργανώθηκε από την Extinction Rebellion, περιελάμβανε χρωματισμό νερού σε κανάλια, ποτάμια, λίμνες και σιντριβάνια σε 10 ιταλικές πόλεις.

Η διαμαρτυρία τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 είχε ως στόχο να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τις συμφωνίες για το κλίμα της COP30 που δεν περιελάμβαναν περιορισμούς στα ορυκτά καύσιμα.

Η Τούνμπεργκ και 35 άλλες ακτιβίστριες στη Βενετία τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 150 ευρώ η κάθε μια και απαγόρευση εισόδου στην πόλη για 48 ώρες.

Οι διαδηλωτές στη Βενετία φόρεσαν κόκκινα για να τονίσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις συμφωνίες για το κλίμα.

Διαβάστε επίσης:

Για νέα πρόταση 19 σημείων που συμφώνησαν οι ΗΠΑ μιλούν οι Ουκρανοί – «Σχεδόν ό,τι προτείναμε έγινε δεκτό», στον «πάγο» εδαφικό και ΝΑΤΟ

Σχέδιο εθελοντικής στρατιωτικής θητείας θα παρουσιάσει ο Μακρόν – Ετοιμοπόλεμους έως το 2028 θέλει τους Γάλλους

Ο Μαμντάνι εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Τραμπ είναι «δεσποτικός» και «φασίστας» και δεν… φοβάται να το πει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikaia-1
ΥΓΕΙΑ

Εικόνες ντροπής στο νοσοκομείο Νίκαιας με δύο πλημμύρες σε 1,5 μήνα – «Άνοιξαν οι ουρανοί» σε «ανακαινισμένο» τμήμα του πρώτου ορόφου (Video)

tsipras axtsioglou765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: Ο Τσίπρας παίρνει θέση για τη μάχη διαδοχής το 2023 – Το δαχτυλίδι στην Αχτσιόγλου, το sms και πώς εξηγεί τη νίκη Κασσελάκη    

xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Εξωσχολικοί ξυλοκόπησαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη – Σώθηκε από διερχόμενη οδηγό

tsipras_1111_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίπρας – «Ιθάκη»: Η πρώτη του μέρα ως πρωθυπουργός και η κλήση στο «κόκκινο τηλέφωνο»

tsipras putin
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: «Βρες τα με τη Μέρκελ» – Τι αποκαλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας για τις συνομιλίες με Πούτιν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 20:13
nikaia-1
ΥΓΕΙΑ

Εικόνες ντροπής στο νοσοκομείο Νίκαιας με δύο πλημμύρες σε 1,5 μήνα – «Άνοιξαν οι ουρανοί» σε «ανακαινισμένο» τμήμα του πρώτου ορόφου (Video)

tsipras axtsioglou765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: Ο Τσίπρας παίρνει θέση για τη μάχη διαδοχής το 2023 – Το δαχτυλίδι στην Αχτσιόγλου, το sms και πώς εξηγεί τη νίκη Κασσελάκη    

xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Εξωσχολικοί ξυλοκόπησαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη – Σώθηκε από διερχόμενη οδηγό

1 / 3