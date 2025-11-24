Βενετία: Απαγόρευση εισόδου σε Γκρέτα Τούνμπεργκ και ακτιβιστές για το κλίμα – Έβαψαν πράσινο το κανάλι σε διαμαρτυρία

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ αποκλείστηκε από τη Βενετία μετά τη συμμετοχή της σε διαμαρτυρία που οδήγησε στην βαφή του νερού του Μεγάλου Καναλιού.

Η διαδήλωση, που διοργανώθηκε από την Extinction Rebellion, περιελάμβανε χρωματισμό νερού σε κανάλια, ποτάμια, λίμνες και σιντριβάνια σε 10 ιταλικές πόλεις.

❗️⚠️🇮🇹 – Climate activists from Extinction Rebellion, with Swedish activist Greta Thunberg in attendance, released an fluorescent dye into Venice's Grand Canal, turning the water a vivid green. The action coincided with stalled negotiations at a UN climate conference in Brazil… pic.twitter.com/SECnwa1qDX — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 22, 2025

Η διαμαρτυρία τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 είχε ως στόχο να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τις συμφωνίες για το κλίμα της COP30 που δεν περιελάμβαναν περιορισμούς στα ορυκτά καύσιμα.

Η Τούνμπεργκ και 35 άλλες ακτιβίστριες στη Βενετία τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 150 ευρώ η κάθε μια και απαγόρευση εισόδου στην πόλη για 48 ώρες.

Οι διαδηλωτές στη Βενετία φόρεσαν κόκκινα για να τονίσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις συμφωνίες για το κλίμα.

