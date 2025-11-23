«Stop Ecocide»: Ακτιβιστές έβαψαν πράσινα τα νερά σε 10 πόλεις της Ιταλία ενόψει της COP30

Aκτιβιστές της Extinction Rebellion προχώρησαν το Σάββατο σε εντυπωσιακή δράση, βάφοντας πράσινα ποτάμια, κανάλια και σιντριβάνια σε δέκα ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Βενετία.

Η κινητοποίηση συνέπεσε με τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Μπελέμ της Βραζιλίας, όπου αναζητείται τελική συμφωνία χωρίς μέχρι στιγμής σαφές σχέδιο απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Στη Βενετία, όπου το Μεγάλο Κανάλι βάφτηκε πράσινο, έδωσε το «παρών» και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, συμμετέχοντας στη διαμαρτυρία «Stop Ecocide». Παράλληλα, τα μέλη των Red Rebels, ντυμένα στα κόκκινα, παρήλασαν αργά ανάμεσα στους τουρίστες στη Γέφυρα Ριάλτο, πραγματοποιώντας μια συμβολική καλλιτεχνική παρέμβαση.

“The barely adequate outcome salvaged in the final hours of #COP30 keeps the Paris Agreement alive but exposes the monumental failures of rich countries, including the United States and European Union nations.."https://t.co/LS7ic6syhR — Extinction Rebellion Global (@ExtinctionR) November 22, 2025

Η Extinction Rebellion υποστηρίζει ότι η χρήση οικολογικής βαφής σε δέκα πόλεις στόχευε στο να αναδείξει «τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής κατάρρευσης». Πράσινη βαφή ρίχτηκε, μεταξύ άλλων, στον Πάδο ποταμό στο Τορίνο, στον Ρένο στη Μπολόνια, στον Τάρα στον Τάραντα, καθώς και σε σιντριβάνια της Πάδοβας και της Γένοβας.

Πηγή: Associated Press

