Ο πόλεμος των σαφάρι: Οι Μασάι, η μήνυση στο Ritz Carlton και τα «αποδιοργανωμένα» γκνου

Την έντονη αντίδραση των Μασάι προκαλεί το θέρετρο για σαφάρι του Ritz-Carlton στην περιοχή Maasai Mara, ενός από τα πιο σημαντικά καταφύγια άγριας ζωής στον κόσμο.

Οι ηγέτες των Μασάι ζητούν την κατεδάφιση του νέου θερέτρου Ritz-Carlton στη Maasai Mara, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζει κρίσιμη διαδρομή της ετήσιας μετανάστευσης γκνου και ζέβρας.

Καταγγέλλουν ότι το θέρετρο έχει τοποθετηθεί πάνω σε σημείο όπου τα ζώα διασχίζουν τον ποταμό Sand.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, γκνου έχουν γυρίσει πίσω για να αποφύγουν την περιοχή από τότε που άνοιξε το θέρετρο, ενώ ένας ελέφαντας που χρησιμοποιούσε το ίδιο πέρασμα για πάνω από δέκα χρόνια δυσκολεύτηκε να βρει εναλλακτική διαδρομή.

Η ετήσια μετανάστευση στη Σερεγκέτι και τη Maasai Mara αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις θηλαστικών στον κόσμο, με περίπου δύο εκατομμύρια ζώα να κινούνται μεταξύ Κένυας και Τανζανίας.

Τα πλήθη τουριστικών οχημάτων στις διαβάσεις θεωρείται ότι ήδη διαταράσσουν τη συμπεριφορά των ζώων, ενώ ο αριθμός των καταλυμάτων κοντά σε ποτάμια έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία.

Ερευνητές αναφέρουν ότι το σύνολο της άγριας ζωής στη Maasai Mara έχει μειωθεί σε λιγότερο από το ένα τρίτο των επιπέδων της δεκαετίας του 1970.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι κλειστές ή περιορισμένες διαδρομές αναγκάζουν τα γκνου να περνούν λιγότερο χρόνο στην κενυατική πλευρά και περισσότερο στην Τανζανία, κάτι που μπορεί να επιβαρύνει ολόκληρη τη μετανάστευση.

Η περιβαλλοντική αρχή της Κένυας υποστηρίζει ότι το θέρετρο δεν βρίσκεται εντός του βασικού διαδρόμου, όμως η αντιπαράθεση συνεχίζεται και το δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση τον Δεκέμβριο.

