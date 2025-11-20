search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 15:08
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 14:30

Ο πόλεμος των σαφάρι: Οι Μασάι, η μήνυση στο Ritz Carlton και τα «αποδιοργανωμένα» γκνου

20.11.2025 14:30
safari

Την έντονη αντίδραση των Μασάι προκαλεί το θέρετρο για σαφάρι του Ritz-Carlton στην περιοχή Maasai Mara, ενός από τα πιο σημαντικά καταφύγια άγριας ζωής στον κόσμο.

Οι ηγέτες των Μασάι ζητούν την κατεδάφιση του νέου θερέτρου Ritz-Carlton στη Maasai Mara, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζει κρίσιμη διαδρομή της ετήσιας μετανάστευσης γκνου και ζέβρας.

Καταγγέλλουν ότι το θέρετρο έχει τοποθετηθεί πάνω σε σημείο όπου τα ζώα διασχίζουν τον ποταμό Sand.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, γκνου έχουν γυρίσει πίσω για να αποφύγουν την περιοχή από τότε που άνοιξε το θέρετρο, ενώ ένας ελέφαντας που χρησιμοποιούσε το ίδιο πέρασμα για πάνω από δέκα χρόνια δυσκολεύτηκε να βρει εναλλακτική διαδρομή.

Η ετήσια μετανάστευση στη Σερεγκέτι και τη Maasai Mara αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις θηλαστικών στον κόσμο, με περίπου δύο εκατομμύρια ζώα να κινούνται μεταξύ Κένυας και Τανζανίας.

Τα πλήθη τουριστικών οχημάτων στις διαβάσεις θεωρείται ότι ήδη διαταράσσουν τη συμπεριφορά των ζώων, ενώ ο αριθμός των καταλυμάτων κοντά σε ποτάμια έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία.

Ερευνητές αναφέρουν ότι το σύνολο της άγριας ζωής στη Maasai Mara έχει μειωθεί σε λιγότερο από το ένα τρίτο των επιπέδων της δεκαετίας του 1970.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι κλειστές ή περιορισμένες διαδρομές αναγκάζουν τα γκνου να περνούν λιγότερο χρόνο στην κενυατική πλευρά και περισσότερο στην Τανζανία, κάτι που μπορεί να επιβαρύνει ολόκληρη τη μετανάστευση.

Η περιβαλλοντική αρχή της Κένυας υποστηρίζει ότι το θέρετρο δεν βρίσκεται εντός του βασικού διαδρόμου, όμως η αντιπαράθεση συνεχίζεται και το δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση τον Δεκέμβριο.

Η Greenpeace καταγγέλλει «εντατικοποίηση» εμπορίου πυρηνικών υλικών μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία

ΟΟΣΑ: Επιβράδυνση των δράσεων για την κλιματική κρίση, παρά την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων

Δύο δισ. άνθρωποι ζουν σε απόσταση 5 χλμ. από εγκαταστάσεις ορυκτών καυσίμων: Τεράστιος κίνδυνος για την υγεία και το περιβάλλον

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ronaldo-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανέβασε βίντεο ΑΙ όπου… παίζει μπάλα με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

dikastiria_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε ο 27χρονος που έπεσε θύμα ληστείας και κατηγορήθηκε για προσέλκυση ανήλικης

makis_voridis_2606-2048×1365-1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βορίδης για «Φραπέ»: Δεν έχει νόημα η βίαιη προσαγωγή

Peugeot – black friday
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot – Black Friday: Με προσφορές «όνειρο» και όφελος έως 8.000 ευρώ κάνει την απόκτηση καινούργιου αυτοκίνητου πραγματικότητα

teens_alcohol
ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο 16χρονος λόγω μέθης, συνελήφθη ο υπεύθυνος κλαμπ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 15:08
ronaldo-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανέβασε βίντεο ΑΙ όπου… παίζει μπάλα με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

dikastiria_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε ο 27χρονος που έπεσε θύμα ληστείας και κατηγορήθηκε για προσέλκυση ανήλικης

makis_voridis_2606-2048×1365-1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βορίδης για «Φραπέ»: Δεν έχει νόημα η βίαιη προσαγωγή

1 / 3