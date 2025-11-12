Δύο δισ. άνθρωποι ζουν σε απόσταση 5 χλμ. από εγκαταστάσεις ορυκτών καυσίμων: Τεράστιος κίνδυνος για την υγεία και το περιβάλλον

Τις ζωές δύο δισεκατομμυρίων ανθρώπων απειλούν άμεσα τα ορυκτά καύσιμα. Σε 170 χώρες σε όλο τον κόσμο βρίσκονται πάνω από 18.300 εγκαταστάσεις επεξεργασίας και εξόρυξης, καταλαμβάνοντας μια τεράστια έκταση της επιφάνειας της Γης

Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Αμνησίας που δημοσιεύει πρώτος ο «Guardian» το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε απόσταση 5 χλμ από εγκαταστάσεις επεξεργασίας και εξόρυξης.

Η εγγύτητα σε εξορύξεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας, αγωγούς αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου, αναπνευστικών, καρδιακών προβλημάτων, καθώς και της πρόωρης γέννας και πρόωρου θανάτου. Ταυτόχρονα, απειλεί το νερό, υποβαθμίζει τη γη και την ποιότητα του αέρα.

463 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε απόσταση 1 χλμ από εγκαταστάσεις ορυκτών καυσίμων

Σχεδόν μισό δισεκατομμύριο (463 εκατομμύρια) άνθρωποι, ανάμεσα τους και 124 εκατομμύρια παιδιά ζουν σήμερα σε απόσταση 1 χιλιομέτρου από εγκαταστάσεις ορυκτών καυσίμων. Άλλες 3.500 περίπου νέες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού ή ανάπτυξης και θα επηρεάσουν 135 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους.

Τα πιο ενεργά πρότζεκτ έχουν δημιουργήσει hotspot μόλυνσης, όπου ο τοπικός πληθυσμός ζει εκτεθειμένος στη ρύπανση και τις τοξίνες.

Στην έκθεση καταγράφονται λεπτομερώς οι καταστροφικές επιπτώσεις της εξόρυξης, της επεξεργασίας και τη μεταφοράς στην υγεία. Καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι διαρροές, οι φωτιές και οι κατασκευές καταστρέφουν τα οικοσυστήματα και υπονομεύουν τα δικαιώματα όσων ζουν κοντά τους.

Η έκθεση δημοσιεύτηκε ενώ οι παγκόσμιοι ηγέτες, με εξαίρεση τον κορυφαίο ρυπαντή στον κόσμο, τις ΗΠΑ, βρίσκονται στη Βραζιλία για την COP30.

«Η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων και οι κρατικοί χορηγοί της υποστηρίζουν εδώ και δεκαετίες ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη απαιτεί ορυκτά καύσιμα. Γνωρίζουμε όμως ότι έχουν χρησιμοποιήσει επανειλημμένα σαν πρόσχημα την οικονομική ανάπτυξη για να υπηρετήσουν την απληστία τους, την κερδοφορία χωρίς όρια, έχουν παραβιάσει δικαιώματα με σχεδόν πλήρη ατιμωρησία και έχουν καταστρέψει την ατμόσφαιρα, τη βιόσφαιρα και τους ωκεανούς», δήλωσε η Agnès Callamard, γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας.

Οι ερευνητές συνέκριναν δεδομένα για τις γνωστές τοποθεσίες υποδομών ορυκτών καυσίμων με δεδομένα από απογραφές και σύνολα δεδομένων σχετικά με κρίσιμα οικοσυστήματα, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις εκτάσεις των αυτοχθόνων πληθυσμών.

Διαπίστωσαν ότι το ένα τρίτο των ενεργών εγκαταστάσεων πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου επικαλύπτονται με ένα ή περισσότερα κρίσιμα οικοσυστήματα, όπως υγρότοποι, δάση ή ποτάμια.

Μία στις 6 εγκαταστάσεις βρίσκονται σε εδάφη που ανήκουν σε αυτόχθονες

Ταυτόχρονα, διαπίστωσαν ότι μία στις έξι εγκαταστάσεις ορυκτών καυσίμων βρίσκεται σε εδάφη που ανήκουν σε αυτόχθονες πληθυσμούς. Αυτό ενώ οι αυτόχθονες αναλογούν μόνο στο 5% του παγκόσμιου πληθυσμού.

«Οι ηγέτες της Cop30 πρέπει να θέσουν τους ανθρώπους, και όχι τα κέρδη και την εξουσία, στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, δεσμευόμενοι για μια πλήρη, γρήγορη, δίκαιη και χρηματοδοτούμενη κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και μια δίκαιη μετάβαση σε βιώσιμη ενέργεια για όλους», τόνισε η Agnès Callamard, γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας.

