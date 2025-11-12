Με πολλές αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ τα ιδιωτικά email του Τζέφρι Επστάιν – «Ήξερε για τα κορίτσια» ισχυριζόταν

Ο Τζέφρι Επστάιν, ο καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης του οποίου ο θάνατος από αυτοκτονία έχει θέσει στο επίκεντρο όλα τα γνωστά πρόσωπα με τα οποία είχε σχέσεις, ανέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ ονομαστικά πολλές φορές σε ιδιωτική αλληλογραφία τα τελευταία 15 χρόνια με μια συνεργάτιδά του και αλλά και έναν συγγραφέα κοντά στο περιβάλλον του Τραμπ, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα email από Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής.

Τα email προς την επί χρόνια συνεργάτιδα του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε για σεξουαλική εμπορία μετά τον θάνατό του και τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, περιλαμβάνουν συνομιλίες στις οποίες ο Επστάιν ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ πέρασε σημαντικό χρόνο με μια γυναίκα την οποία οι Δημοκρατικοί περιγράφουν ως θύμα σεξουαλικής εμπορίας του Επστάιν. Τα email περιλαμβάνουν επίσης ένα μήνυμα στο οποίο ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια» – προφανώς αναφερόμενος στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι έδιωξε τον Επστάιν από το κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο επειδή ενοχλούσε νεαρές γυναίκες που εργάζονταν εκεί, σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα email.

Τα email δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής. Ο Τραμπ δεν έλαβε ούτε έστειλε κανένα από τα μηνύματα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προηγούνταν της θητείας του ως πρόεδρος, και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα ποινικό αδίκημα σε σχέση με τον Επστάιν ή τη Μάξγουελ.

Σε ένα email με ημερομηνία 2 Απριλίου 2011, το οποίο το CNN έχει εξετάσει ανεξάρτητα, ο Επστάιν έστειλε email στη Μάξγουελ: «Θέλω να καταλάβεις ότι αυτός ο σκύλος που δεν έχει γαβγίσει είναι ο Τραμπ… (ΔΙΑΓΡΑΦΗ) πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του… δεν έχει αναφερθεί ποτέ. Αρχηγός της αστυνομίας… κ.λπ. Είμαι 75% εκεί».

Η Μάξγουελ απάντησε: «Το σκέφτομαι αυτό…».

Το νόημα του μηνύματος δεν ήταν άμεσα σαφές. Περίπου τρία χρόνια νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2008, ο Επστάιν είχε καταδικαστεί σε 18 μήνες φυλάκισης, αφού δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες της προτροπής σε πορνεία και της προτροπής σε πορνεία με ανήλικο κάτω των 18 ετών. Αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο του 2009, έχοντας εκτίσει μόλις 13 μήνες.

Η Μάξγουελ δήλωσε στον Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς σε συνέντευξή της νωρίτερα φέτος ότι «δεν είχε δει ποτέ τον Πρόεδρο σε ακατάλληλο περιβάλλον με οποιονδήποτε τρόπο» και ότι δεν θυμόταν να έχει δει ποτέ τον Τραμπ στο σπίτι του Επστάιν. Είπε ότι είδε τους δύο άνδρες μαζί σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Το όνομα του ατόμου που ανέφερε ο Επστάιν στο email του διαγράφηκε από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων – οι οποίοι έλαβαν 23.000 έγγραφα – για να προστατεύσουν την ταυτότητά της.

Η σχέση του Τραμπ με τον Επστάιν βρίσκεται υπό έλεγχο εν μέσω πολιτικής θύελλας στην Ουάσινγκτον σχετικά με το εάν και πότε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα δημοσιεύσει τα αρχεία της για τον εκλιπόντα σεξουαλικό διακινητή που πέθανε στη φυλακή το 2019. Η διαμάχη κορυφώθηκε νωρίτερα φέτος όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ δήλωσε ότι εμμένει στο προηγούμενο συμπέρασμά του ότι ο Επστάιν αυτοκτόνησε και ότι δεν σκοπεύει να παράσχει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

Αυτό προκάλεσε κατακραυγή στο Κογκρέσο και μεταξύ ορισμένων μελών της βάσης MAGA του Τραμπ, και έδωσε ζωή στις προσπάθειες αποκάλυψης νέων πληροφοριών. Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων αναζήτησε με επιτυχία υλικό και βρίσκεται σε εξέλιξη μια ξεχωριστή προσπάθεια στο Κογκρέσο για να επιβληθεί ψηφοφορία για την αναγκαστική δημοσιοποίηση περισσότερων αρχείων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αυτή η προσπάθεια θα αποκτήσει έναν κρίσιμο, 218ο υποστηρικτή όταν η βουλευτής Adelita Grijalva ορκιστεί την Τετάρτη.

Η τελευταία δημοσίευση περιελάμβανε επίσης email μεταξύ του Επστάν και του Γουλφ, συμπεριλαμβανομένου ενός από τον Ιανουάριο του 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και περίπου επτά μήνες πριν ο Επστάιν αυτοκτονήσει στη φυλακή.

Σύμφωνα με το email που εξέτασε το CNN, ο Επστάιν έγραψε στον Γουλφ προφανώς για να απαντήσει στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ζήτησε από τον Επστάιν να παραιτηθεί από την ιδιότητα μέλους του στο Mar-a-Lago Club του προέδρου.

«Ο Τραμπ είπε ότι μου ζήτησε να παραιτηθώ», έγραψε, προσθέτοντας, «ποτέ μέλος ποτέ… φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια καθώς ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Σε ένα τρίτο email που δημοσίευσε η Επιτροπή, ο Γουλφ — ο οποίος δημοσίευσε ένα βιβλίο για τη Δυτική Πτέρυγα του Τραμπ το 2018 — έγραψε στον Επστάιν με θέμα «ενημερώστε» στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Αυτή ήταν η ημέρα ενός ντιμπέιτ των Ρεπουμπλικανών για τις προκριματικές εκλογές του CNN.

«Ακούω ότι το CNN σχεδιάζει να ρωτήσει τον Τραμπ απόψε για τη σχέση του μαζί σας — είτε στον αέρα είτε μετά», φέρεται να έγραψε ο Γουλφ στον Επστάιν.

Εκείνος, σύμφωνα με το email, απάντησε: «αν μπορούσαμε να του δώσουμε μια απάντηση, ποια πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι;».

Ο Γουλφ απάντησε: «Νομίζω ότι πρέπει να τον αφήσεις να κρεμαστεί. Αν πει ότι δεν έχει μπει στο αεροπλάνο ή δεν έχει πάει στο σπίτι, τότε αυτό σου δίνει πολύτιμο δημόσιο χρήμα και πολιτικό χρήμα. Μπορείς να τον κρεμάσεις με τρόπο που ενδεχομένως να δημιουργήσει θετικό όφελος για εσένα ή, αν όντως φαίνεται ότι θα μπορούσε να κερδίσει, θα μπορούσες να τον σώσεις, δημιουργώντας χρέος. Φυσικά, είναι πιθανό, όταν τον ρωτήσεις, να πει ότι ο Τζέφρι είναι ένας σπουδαίος τύπος και έχει πετύχει μια άκομψη συμφωνία και είναι θύμα της πολιτικής ορθότητας, η οποία θα πρέπει να τεθεί εκτός νόμου σε ένα καθεστώς Τραμπ».

Ο Γουλφ έχει δηλώσει δημόσια ότι έχει πάρει συνέντευξη από τον Επστάιν και το Daily Beast ανέφερε ότι απέκτησε ηχογραφήσεις στις οποίες μίλησε εκτενώς στον συγγραφέα για τον Τραμπ και ισχυρίστηκε ότι οι δύο ήταν στενοί φίλοι. Το στρατόπεδο του Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τις ηχογραφήσεις «ψευδείς συκοφαντίες», σύμφωνα με το Daily Beast.

