Caffé Greco: Το αρχαιότερο καφέ της Ρώμης κλείνει οριστικά;

Το αρχαιότερο καφέ της Ρώμης, στο Νο 86 της πανάκριβης via Condotti, δίπλα στην Piazza di Spania, ιδρύθηκε το 1760, από τον Έλληνα, Νικόλα ντελά Μανταλένα, κι από τότε σερβίρει καφέ, σοκολάτα, τσάι, αλκοόλ, και άπειρα γλυκά σε ένα περιβάλλον που μοιάζει με πραγματική χρονοκάψουλα.

Στο Antico Caffé Greco, όπως είναι το πλήρες όνομά του, βλέπετε ήπιαν τον καφέ τους ο Γκαίτε, ο Λόρδος Βύρων, ο Κιτς, ο Μπωντλαίρ, ο Σταντάλ, ο Νίτσε και ο Σοπενχάουερ, ο μέγας παραμυθάς Άντερσεν, ο Ίψεν, ο Μοράβια, ενώ στα κομψά στρογγυλά τραπέζια από μάρμαρο ο Γκόγκολ έγραψε αρκετά κεφάλαια από τις «Νεκρές Ψυχές».

Πρόκειται για ένα τοπόσημο της Ρώμης, ένα «salon de caffé», όπου το μεράκι, η αισθητική, η τέχνη, η διανόηση και ο έρωτας συνυπάρχουν για σχεδόν τρεις αιώνες δημιουργώντας αυτό που λέμε κουλτούρα.

Το καφέ αυτό, στα 265 χρόνια ιστορίας του, πέρασε κάποια στιγμή στην οικογένεια Γκριμάλντι, και τώρα στον Κάρλο Πελεγκρίνι και τη σύντροφό του Φλάβια Ιότσι που το διαχειρίζονται και αγωνίζονται δικαστικά πλέον για την επιβίωσή του, αφού το 2017, η σύμβαση μίσθωσης έληξε και το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο της Ρώμης στο οποίο ανήκει το ακίνητο, αύξησε το ενοίκιο από 22.000 ευρώ σε 120.000 ευρώ το μήνα.

Ο Πελεγκρίνι διαμαρτυρήθηκε για την εξοντωτική αυτή αύξηση, αλλά το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο της Ρώμης απάντησε ότι υπάρχουν επιχειρηματίες που δέχονται να πληρώνουν 120.000 έως 180.000 ευρώ ενοίκιο, και ότι από το 2020 έπρεπε να έχει βρεθεί νέος ιδιοκτήτης ώστε το καφέ να συνεχίσει να λειτουργεί. Μάλιστα από την πλευρά της, η διοίκηση του Ισραηλιτικού Νοσοκομείου διαβεβαιώνει ότι το Caffé Greco θα μείνει ως έχει, ακόμη κι αν οι διαχειριστές του είναι διαφορετικοί στο μέλλον.

Ωστόσο τα πράγματα δεν αναμένονται να λήξουν έτσι απλά, διότι η οικογένεια Πελεγκρίνι – Ιότσι θεωρεί ότι στο Ισραηλιτικό Νοσοκομείο ανήκουν μόνο τα ντουβάρια του κτιρίου και όχι η κινητή περιουσία, δηλαδή τα σπάνια έργα τέχνης (πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά), τα έπιπλα αντίκες, και σίγουρα όχι το όνομα και η ιστορία του Caffé Greco.

Ο Πελεγκρίνι λέει: «Δηλαδή θα μας διώξουν και θα έλθει κάποιος άλλος να δουλεύει το καφέ, στο χώρο που έχει ιδρυθεί και έχει διαμορφωθεί τόσους αιώνες, χρησιμοποιώντας τα έπιπλά μας, τα έργα τέχνης, τις μαρκετερί, τις ταπισερί, τα μοναδικά πορσελάνινα σερβίτσια μας, τις μηχανές του καφέ, και το ιστορικό όνομα του καφέ μας;»

Σημειώνουμε πως το Caffé Greco, εκτός από το αρχαιότερο καφέ της Ρώμης, είναι και το δεύτερο αρχαιότερο καφέ της Ιταλίας (πρώτο είναι το Caffé Florian στη Βενετία) και από το 1939 είχε χαρακτηριστεί χώρος ιδιαίτερου πολιτισμικού ενδιαφέροντος, ενώ από το 1953 -όπου στο Caffè Greco, γυρίστηκαν και σκηνές της ταινίας «Διακοπές στη Ρώμη» με την Όντρεϊ Χέπμπορν και τον Γκρέγκορι Πεκ- θεωρείται πολιτισμικός θησαυρός της Αιώνιας Πόλης.

«Η άδεια λειτουργίας του Caffé Greco είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική αυτή τοποθεσία» αναφέρει ο Ντάριο Φραντσεσκίνι, εκπρόσωπος του ιταλικού υπουργείου Πολιτισμού.

Πριν λίγες μέρες όμως το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας επικύρωσε την απόφαση για λήξη της μίσθωσης, επιστρέφοντας τα κλειδιά του ακινήτου στους ιδιοκτήτες και βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση που εκκρεμούσε από το 2017. Οι πόρτες του Caffé Greco έμειναν κλειστές και στη via Condotti υπάρχει μια «μαύρη τρύπα», μια παγωμάρα.

Η Ρώμη όμως είναι ανάστατη, και καθώς είναι «Αιώνια», μάλλον το πράγμα θα έχει και συνέχεια…

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος: Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Πάφο – Λέκκας: Θετική εξέλιξη ο μετασεισμός 4,5 βαθμών (videos)

«Ετοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία» δηλώνει η Ρωσία – Συνεχίζει την προέλασή της στα νοτιοανατολικά

Τραμπ για BBC: «Κατακρεούργησαν» την ομιλία μου, παραπλάνησαν το κοινό και το παραδέχθηκαν (video)