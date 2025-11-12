search
12.11.2025 15:39

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο εξετράπη κι έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 37 νεκροί 

12.11.2025 15:39
perou-dustuxima-234

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο εξετράπη και έπεσε σε χαράδρα στο νότιο Περού, μετέδωσε σήμερα ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός RPP.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Παναμερικανικό αυτοκινητόδρομο, στην επαρχία Αρεκίπα, όπως μετέδωσε η ίδια πηγή.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρχές πιστεύουν ότι συνέβη λόγω πυκνής ομίχλης και κακών συνθηκών του οδικού δικτύου.

1 / 3