Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο εξετράπη κι έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 37 νεκροί 

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο εξετράπη και έπεσε σε χαράδρα στο νότιο Περού, μετέδωσε σήμερα ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός RPP.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Παναμερικανικό αυτοκινητόδρομο, στην επαρχία Αρεκίπα, όπως μετέδωσε η ίδια πηγή.

Al menos 37 muertos tras caída de bus a un abismo en Arequipa, sur del Perú https://t.co/DcqcvwSYmq pic.twitter.com/kNEuCJqHSD — Cedar News (@cedar_news) November 12, 2025

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρχές πιστεύουν ότι συνέβη λόγω πυκνής ομίχλης και κακών συνθηκών του οδικού δικτύου.

