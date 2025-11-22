search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 22:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.11.2025 20:38

COP30: Κεντρική απόφαση χωρίς οδικό χάρτη για τα ορυκτά καύσιμα

22.11.2025 20:38
cop30

Οι χώρες οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Μπελέμ της Βραζιλίας, στον Αμαζόνιο, υιοθέτησαν την κεντρική απόφαση της COP30 χωρίς οδικό χάρτη για την έξοδο από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων που ζητούσαν οι Ευρωπαίοι και οι σύμμαχοί τους.

Το κείμενο, προϊόν οδυνηρού συμβιβασμού έπειτα από διαπραγματεύσεις δύο εβδομάδων, υιοθετήθηκε με συναίνεση, καθώς καμία από τις 200 περίπου χώρες μέλη της συμφωνίας του Παρισιού δεν εξέφρασε αντίρρηση πριν ο πρόεδρος της διάσκεψης Αντρέ Κορέα ντο Λάγκο κηρύξει τη λήξη των εργασιών.

Ζητείται τριπλασιασμός της χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες

Στο κείμενο ζητείται ο τριπλασιασμός της χρηματοδότησης για την προσαρμογή των αναπτυσσόμενων χωρών κατά τα επόμενα δέκα χρόνια, ένα από τα αιτήματα που εκφράσθηκαν εξαιρετικά πιεστικά για τις εργασίες της COP30.

Διαβάστε επίσης:

Νέα δεδομένα από Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Δεν είναι η οριστική του πρόταση το σχέδιο των 28 σημείων

Αυστραλία: Η συγκλονιστική ιστορία της 25χρονης που επέλεξε υποβοηθούμενη αυτοκτονία λόγω ανίατης νόσου (Video)

Η εγγονή του Τζον Κένεντι διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
osfpAtromitos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0: Έμεινε στην κορυφή και σκέφτεται την Ρεάλ

koutsoubas1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Η εποχή της ανατροπής του καπιταλισμού άνοιξε με τον Οκτώβρη του ’17 – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο»

asterasPan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός 1-1: Ο Αγκίρε πήρε τη «μπουκιά από το στόμα» των γηπεδούχων

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά – Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: 44χρονος νεκρός έπειτα από πτώση από μπαλκόνι – Αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

kartsana-new
LIFESTYLE

Γωγώ Καρτσάνα: «Είναι λίγο δύσκολο να μεγαλώνεις αγόρι, τρώω ξύλο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 22:31
osfpAtromitos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0: Έμεινε στην κορυφή και σκέφτεται την Ρεάλ

koutsoubas1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Η εποχή της ανατροπής του καπιταλισμού άνοιξε με τον Οκτώβρη του ’17 – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο»

asterasPan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός 1-1: Ο Αγκίρε πήρε τη «μπουκιά από το στόμα» των γηπεδούχων

1 / 3