Νέα δεδομένα από Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Δεν είναι η οριστική του πρόταση το σχέδιο των 28 σημείων

Νέα δεδομένα στη συζήτηση για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία θέτει με την τελευταία τοποθέτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, καθιστώντας σαφές ότι η πρόταση των 28 σημείων που κατέθεσε, δεν είναι «take it, or leave it.

Σε ερώτηση αν η πρότασή του για λύση στην κρίση της Ουκρανίας είναι η τελευταία, ο Αμερικανός προεδρος απάντησε: «Όχι». «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον τρόπο», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας με δημοσιογράφους.

Η τελευταία αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει το τοπίο, καθώς είχε διαμορφωθεί η αντίληψη -η οποίο ενισχύθηκε από το τελεσίγραφο της Πέμπτης- ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έθετε επιτακτικά το δίλημμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ήταν αναγκασμένος να το αποδεχθεί ή να χάσει -έστω και σε έναν βαθμό- την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι περιμένει απάντηση από το Κίενο το αργότερο έως την Πέμπτη, ενώ επιθυμία του είναι, το ειρηνευτικό μνημόνιο, να έχει υπογραφεί έως το τέλος του 2025.

Να σημειώσουμε ότι το σχέδιο των 28 σημείων έχει ήδη επιδοθεί επισήμως τόσο στην ουκρανική κυβέρνηση, όσο και στο Κρεμλίνο και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και στους ηγέτες της Ευρώπης, οι οποίοι, στο περιθώριο της G20, δήλωσαν ότι το σχέδιο Τραμπ αποτελεί μία βάση, χρειάζεται ωστόσο διαπραγμάτευση, καθώς είναι αρνητικοι στην παραχώρηση εδαφών και στη μείωση των στρατευμάτων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν απέρριψε το σχέδιο της Ουάσινγκτον, δήλωσε ωστόσο, σε ένα δραματικό διάγγελμα προς τον λαό της Ουκρανίας, ότι πλέον βρίσκεται στο δίλημμα να επιλέξει ανάμεσα στην αξιοπρέπεια της χώρας και στον κίνδυνο να χάσει η Ουκρανία τον βασικό της σύμμαχοο, δηλαδή τις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Αυστραλία: Η συγκλονιστική ιστορία της 25χρονης που επέλεξε υποβοηθούμενη αυτοκτονία λόγω ανίατης νόσου (Video)

Η εγγονή του Τζον Κένεντι διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο

Μερτς σε Τραμπ: «Αν πέσει η Ουκρανία θα έχει πρόβλημα όλη η Ευρώπη»