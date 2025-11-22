search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 22:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.11.2025 20:10

Νέα δεδομένα από Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Δεν είναι η οριστική του πρόταση το σχέδιο των 28 σημείων

22.11.2025 20:10
trump

Νέα δεδομένα στη συζήτηση για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία θέτει με την τελευταία τοποθέτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, καθιστώντας σαφές ότι η πρόταση των 28 σημείων που κατέθεσε, δεν είναι «take it, or leave it.

Σε ερώτηση αν η πρότασή του για λύση στην κρίση της Ουκρανίας είναι η τελευταία, ο Αμερικανός προεδρος απάντησε: «Όχι». «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον τρόπο», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας με δημοσιογράφους.

Η τελευταία αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει το τοπίο, καθώς είχε διαμορφωθεί η αντίληψη -η οποίο ενισχύθηκε από το τελεσίγραφο της Πέμπτης- ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έθετε επιτακτικά το δίλημμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ήταν αναγκασμένος να το αποδεχθεί ή να χάσει -έστω και σε έναν βαθμό- την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι περιμένει απάντηση από το Κίενο το αργότερο έως την Πέμπτη, ενώ επιθυμία του είναι, το ειρηνευτικό μνημόνιο, να έχει υπογραφεί έως το τέλος του 2025.

Να σημειώσουμε ότι το σχέδιο των 28 σημείων έχει ήδη επιδοθεί επισήμως τόσο στην ουκρανική κυβέρνηση, όσο και στο Κρεμλίνο και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και στους ηγέτες της Ευρώπης, οι οποίοι, στο περιθώριο της G20, δήλωσαν ότι το σχέδιο Τραμπ αποτελεί μία βάση, χρειάζεται ωστόσο διαπραγμάτευση, καθώς είναι αρνητικοι στην παραχώρηση εδαφών και στη μείωση των στρατευμάτων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν απέρριψε το σχέδιο της Ουάσινγκτον, δήλωσε ωστόσο, σε ένα δραματικό διάγγελμα προς τον λαό της Ουκρανίας, ότι πλέον βρίσκεται στο δίλημμα να επιλέξει ανάμεσα στην αξιοπρέπεια της χώρας και στον κίνδυνο να χάσει η Ουκρανία τον βασικό της σύμμαχοο, δηλαδή τις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Αυστραλία: Η συγκλονιστική ιστορία της 25χρονης που επέλεξε υποβοηθούμενη αυτοκτονία λόγω ανίατης νόσου (Video)

Η εγγονή του Τζον Κένεντι διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο

Μερτς σε Τραμπ: «Αν πέσει η Ουκρανία θα έχει πρόβλημα όλη η Ευρώπη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
koutsoubas1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Η εποχή της ανατροπής του καπιταλισμού άνοιξε με τον Οκτώβρη του ’17 – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο»

asterasPan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός 1-1: Ο Αγκίρε πήρε τη «μπουκιά από το στόμα» των γηπεδούχων

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά – Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: 44χρονος νεκρός έπειτα από πτώση από μπαλκόνι – Αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα

cop30
ΚΟΣΜΟΣ

COP30: Κεντρική απόφαση χωρίς οδικό χάρτη για τα ορυκτά καύσιμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

kartsana-new
LIFESTYLE

Γωγώ Καρτσάνα: «Είναι λίγο δύσκολο να μεγαλώνεις αγόρι, τρώω ξύλο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 22:21
koutsoubas1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Η εποχή της ανατροπής του καπιταλισμού άνοιξε με τον Οκτώβρη του ’17 – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο»

asterasPan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός 1-1: Ο Αγκίρε πήρε τη «μπουκιά από το στόμα» των γηπεδούχων

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά – Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

1 / 3