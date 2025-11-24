search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

24.11.2025 19:25

Αποχωρεί από τη Γάζα η αμφιλεγόμενη ανθρωπιστική οργάνωση GHF

24.11.2025 19:25
Η αμφιλεγόμενη ανθρωπιστική οργάνωση GHF, την οποία στηρίζουν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ και κατέκρινε σφόδρα ο ΟΗΕ, ανακοίνωσε σήμερα πως τερματίζει την αποστολή της στη Γάζα, αφού διένειμε δεκάδες εκατομμύρια δωρεάν γεύματα, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου.

«Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (Gaza Humanitarian Foundation- GHF) ανακοίνωσε σήμερα την επιτυχημένη λήξη της έκτακτης αποστολής του στη Γάζα, αφού διένειμε περισσότερα από 187 εκατομμύρια δωρεάν γεύματα σε αμάχους, στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής επιχείρησης ρεκόρ, η οποία επέτρεψε να εγγυηθούμε ότι η επισιτιστική βοήθεια προσφέρεται σε παλαιστινιακές οικογένειες με κάθε ασφάλεια και χωρίς εκτροπή από τη Χαμάς ή άλλες οντότητες», τονίζεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Η οργάνωση με την ασαφή χρηματοδότηση, που αναπτύχθηκε τον Μάιο στον εμπόλεμο παλαιστινιακό θύλακα, έπειτα από δύο μήνες πλήρους ανθρωπιστικού αποκλεισμού που είχε επιβάλει το Ισραήλ, επικρίθηκε σφόδρα από τη διεθνή ανθρωπιστική κοινότητα.

Οι επιχειρήσεις της διανομής τροφίμων σηματοδοτήθηκαν από βιαιοπραγίες που σκότωσαν περισσότερους από 1.000 ανθρώπους κοντά στα σημεία που επιχειρούσε, σύμφωνα με το γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η μκο απέρριψε τις επικρίσεις και την ευθύνη της σε αυτές τις βιαιοπραγίες.

«Σε μια κρίσιμη στιγμή, είμαστε υπερήφανοι που ήμασταν η μοναδική επιχείρηση αρωγής, ικανή να παράσχει με αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο δωρεάν γεύματα απευθείας στον παλαιστινιακό λαό στη Γάζα, σε μεγάλη κλίμακα και χωρίς καμία εκτροπή», δήλωσε ο διευθυντής της Τζον Άκρι.

«Το μοντέλο της GHF, στο πλαίσιο του οποίου η Χαμάς δεν μπορούσε να λεηλατεί πλέον και να επωφελείται από την εκτροπή της βοήθειας, έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου η Χαμάς να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός. Τους ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφεραν στους κατοίκους της Γάζας», χαιρέτισε σε ανάρτησή του στο Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ.

