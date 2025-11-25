search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 07:16
ΚΟΣΜΟΣ

25.11.2025 06:45

Το πολυτιμότερο ευρωπαϊκό νόμισμα: Xρυσό κέρμα του 1609 πουλήθηκε πάνω από 3 εκατ. ευρώ

nomisma ispanias

Ένα χρυσό κέρμα που κόπηκε το 1609 για λογαριασμό του βασιλιά Φιλίππου Γ΄ της Ισπανίας κατέρριψε ρεκόρ σε δημοπρασία που διεξήχθη χθες Δευτέρα στην Ελβετία και έγινε το πολυτιμότερο σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τη Numismatica Genevensis SA.

Το σπάνιο κέρμα, βάρους 339 γραμμαρίων, πουλήθηκε έναντι 2.817.500 ελβετικών φράγκων (3,02 εκατ. ευρώ). Η τιμή εκκίνησης είχε οριστεί στα 2 εκατ. ελβετικά φράγκα (2,14 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών που εδρεύει στη Γενεύη.

Το Centen ή 100 εσκούδος σε ένα πρώην ισπανικό νόμισμα, φτιάχτηκε στην πόλη Σεγόβια της κεντρικής Ισπανίας, από χρυσό που έφεραν οι κονκισταδόρες από τον «Νέο Κόσμο» (οι κατακτητές από την Αμερική).

Ήταν μια επίδειξη βασιλικού πλούτου και ισχύος, με την αξία του να ισοδυναμεί με τους μισθούς πολλών ετών, και είναι το πολυτιμότερο στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, επεσήμανε ο ιδρυτής του οίκου δημοπρασιών Αλέν Μπαρόν.

Χαμένο επί πολλούς αιώνες, κατέληξε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1950 όπου ένας Νεοϋορκέζος συλλέκτης το αγόρασε προτού το πουλήσει σε έναν Ισπανό 10 χρόνια αργότερα. Κατόπιν, το απέκτησε σε δημοπρασία ένας άλλος συλλέκτης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή.

«Ήταν πράγματι ένα βασιλικό δώρο, ένα δώρο για βασιλιάδες ή βασίλισσες», είπε ο Μπαρόν. «Ο επόμενος ιδιοκτήτης του θα μπορούσε, κατά κάποιον τρόπο, να θεωρήσει τον εαυτό του ‘βασιλιά’, αφού ένας βασιλιάς το προσέφερε σε άλλον βασιλιά».

Υπήρξε ενδιαφέρον από αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή – οι οποίοι ήθελαν να προσθέσουν ένα «τρόπαιο» στη συλλογή τους – καθώς και από ιδρύματα, ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών.

Το προηγούμενο ρεκόρ για ευρωπαϊκό νόμισμα κατείχε ένα κέρμα 100 δουκάτων που ανήκε στον Φερδινάνδο Γ΄ των Αψβούργων, το οποίο είχε πουληθεί έναντι 1,95 εκατ. ελβετικών φράγκων (2,09 εκατ. ευρώ), δήλωσε ο διευθυντής της Numismatica Genevensis Φρανκ Μπαλντάτσι.

