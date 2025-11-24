search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 00:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 22:25

«Εκδίκηση» για τη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ ορκίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης

24.11.2025 22:25
hezbollah

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, η ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ζήτησε σήμερα «εκδίκηση» για τη δολοφονία από το Ισραήλ του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χέιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, στον Λίβανο.

«Το δικαίωμα του Άξονα της Αντίστασης και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου να εκδικηθούν το αίμα των γενναίων μαχητών του Ισλάμ είναι αδιαμφισβήτητο», ανέφερε η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο όρος «Άξονας της Αντίστασης» αναφέρεται σε μια άτυπη συμμαχία ένοπλων παρατάξεων που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη και είναι εχθρικές προς το Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νωρίτερα, σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε καταδικάσει σθεναρά τη δολοφονία του Ταμπαταμπάι την Κυριακή σε ισραηλινό πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024 και βάναυση επίθεση στην εθνική κυριαρχία του Λιβάνου».

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Οριστικά εκτός η Σλοβενία – Αποσύρεται λόγω Ισραήλ, δεν θα μεταδώσει καν τον διαγωνισμό

Το Πεντάγωνο ερευνά έναν Δημοκρατικό που κάλεσε τους στρατιωτικούς να μην ακολουθήσουν «παράνομες εντολές» του Τραμπ

Τραμπ μετά την επικοινωνία με Σι: «Η σχέση μας με την Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή» – Θα την επισκεφθεί τον Απρίλιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ιταλική δικαιοσύνη απομάκρυνε τρία παιδιά επειδή η οικογένεια ζούσε στο δάσος – Διχασμένη η κοινή γνώμη για την απόφαση

trump zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

longoria
LIFESTYLE

Η Εύα Λονγκόρια αποκαλύπτει γιατί περίμενε μέχρι τα 43 της για να γίνει μητέρα

court usa
ΚΟΣΜΟΣ

Απόφαση-κόντρα στον Τραμπ: Δικαστής απορρίπτει τις κατηγορίες κατά του πρώην διευθυντή του FBI και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Βοηθός διαιτητή δέχθηκε επίθεση μετά τη λήξη ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

bofiliou-charoulis-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μπλοκάρει» την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 00:33
paidi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ιταλική δικαιοσύνη απομάκρυνε τρία παιδιά επειδή η οικογένεια ζούσε στο δάσος – Διχασμένη η κοινή γνώμη για την απόφαση

trump zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

longoria
LIFESTYLE

Η Εύα Λονγκόρια αποκαλύπτει γιατί περίμενε μέχρι τα 43 της για να γίνει μητέρα

1 / 3