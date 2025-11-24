search
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο ερευνά έναν Δημοκρατικό που κάλεσε τους στρατιωτικούς να μην ακολουθήσουν «παράνομες εντολές» του Τραμπ

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα πως ξεκίνησε μία έρευνα σε βάρος του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, απειλώντας τον πρώην πιλότο του Πολεμικού Ναυτικού και αστροναύτη με παραπομπή στο στρατοδικείο, επειδή κάλεσε τους στρατιωτικούς να απειθήσουν στις «παράνομες διαταγές» του Λευκού Οίκου.

Σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε στο Χ, το Πεντάγωνο είπε πως έλαβε «σοβαρές καταγγελίες» που αφορούν τη συμπεριφορά του «σμηναγού Μαρκ Κέλι, που έχει αποστρατευτεί από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό».

Σύμφωνα με τους κανόνες της στρατιωτικής δικαιοσύνης, συμπληρώνει το υπουργείο, «μια ενδελεχής έρευνα αυτών των καταγγελιών ξεκίνησε, προκειμένου να καθοριστεί ποιες περαιτέρω ενέργειες θα ληφθούν».

Τέτοιες ενέργειες μπορούν να συμπεριλάβουν «ανάκληση στην ενεργό υπηρεσία για μια διαδικασία στο στρατοδικείο ή για τη λήψη διοικητικών μέτρων», διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου.

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι δήλωσε σήμερα πως δεν θα εκφοβιστεί από τις απειλές του Πενταγώνου.

«Εάν αυτό στοχεύει να εκφοβίσει εμένα και άλλα μέλη του Κογκρέσου από το να κάνουμε τη δουλειά μας και να κάνουμε αυτήν τη διοίκηση να λογοδοτήσει, δεν θα πετύχει», έγραψε ο Κέλι σε ανάρτησή του στο Χ.

Μαζί με τον Κέλι, εκλεγμένοι του Κογκρέσου που υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις ή τις υπηρεσίες πληροφοριών είχαν δημοσιεύσει την περασμένη εβδομάδα ένα βίντεο στο οποίο έλεγαν απευθυνόμενοι στους στρατιωτικούς και τα μέλη των υπηρεσιών πληροφοριών: «Μπορείτε να αρνηθείτε τις παράνομες εντολές».

Το μήνυμά τους προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τα μέλη των Δημοκρατικών για «στασιαστική συμπεριφορά, που μπορεί να τιμωρηθεί με τη θανατική ποινή».

O Μαρκ Κέλι, γερουσιαστής από την Αριζόνα από το 2020, είχε υπηρετήσει στο αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ως πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, προτού γίνει αστροναύτης και κυβερνήτης διαστημικού λεωφορείου.

Ο Κέλι θεωρείται ως ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του Δημοκρατικού Κόμματος ενόψει των προεδρικών του 2028.

