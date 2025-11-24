Μπορεί η Ουκρανία να συμβιβαστεί με το σχέδιο Τραμπ; Σύγκλιση σε 19 σημεία, εκτός… τα δύσκολα

Την καυτή πατάτα, τα ακανθώδη δηλαδή ζητήματα του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, παραπέμπουν στον Τραμπ και τον Ζελένσκι οι διαπραγματευτές, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως γράφει η αμερικανική εφημερίδα, διπλωμάτες από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία που επεξεργάζονται αλλαγές στο ειρηνευτικό σχέδιο που υποστηρίζεται από τον Τραμπ έχουν αφήσει τις ακανθώδεις αποφάσεις για το έδαφος στους προέδρους των χωρών τους, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Diplomats from the U.S., Ukraine and Europe are thrashing out changes to a Trump-backed plan to end the war between Moscow and Kyiv. These are the main obstacles to Ukraine accepting the plan as it was first laid out late last week. https://t.co/nT5fbdUijW — The Wall Street Journal (@WSJ) November 24, 2025

Αξιωματούχοι από την Ουάσιγκτον έφυγαν από τη συνάντηση της Γενεύης το Σαββατοκύριακο εκφράζοντας αισιοδοξία για τις τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια αυτού που χαρακτήρισε «εποικοδομητικές συνομιλίες».

Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά σημεία τριβής, ιδίως τι συμβαίνει με το ουκρανικό έδαφος που εποφθαλμιά το Κρεμλίνο στην ανατολική Ουκρανία, το οποίο η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει σε σχεδόν τέσσερα χρόνια φθοροποιού πολέμου.

Το Κίεβο λέει ότι η παράδοση του υπόλοιπου Ντονμπάς που εξακολουθεί να κατέχει, συμπεριλαμβανομένων των βαριά οχυρωμένων στρατηγικών πόλεων, θα άφηνε την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις από τη Μόσχα.

Οι διαπραγματευτές βρήκαν κοινό έδαφος σε ορισμένα ζητήματα που αμφισβητούνται στο σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και μείωσαν την προτεινόμενη συμφωνία σε 19 σημεία από 28, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς τους αξιωματούχους, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, δήλωσαν ότι τα ζητήματα που αφορούν το έδαφος θα αντιμετωπιστούν τώρα σε προεδρικό επίπεδο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του κατάφερε «να διατηρήσει εξαιρετικά ευαίσθητα σημεία στο τραπέζι» κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στη Γενεύη την Κυριακή.

Το κύριο πρόβλημα ήταν η απαίτηση του Κρεμλίνου για διεθνή νομική αναγνώριση του εδάφους που έχει αφαιρέσει από την Ουκρανία, είπε.

«Είναι ζωτικής σημασίας να υποστηριχθούν οι αρχές στις οποίες στηρίζεται η Ευρώπη, ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», δήλωσε ο Ζελένσκι στους Σουηδούς νομοθέτες μέσω βιντεοκλήσης.

Ο ορόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη Δευτέρα συγκρατημένη αισιοδοξία για μια σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social. «Είναι πραγματικά πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;;», έγραψε. «Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει».

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ουκρανία δήλωσαν ότι οι πρόεδροι και των δύο χωρών θα πρέπει να υπογράψουν το τελικό πλαίσιο.

Οι δημόσιες δηλώσεις των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας σχετικά με το αποτέλεσμα της συνάντησης διέφεραν.

Ενώ ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι το αναθεωρημένο σχέδιο «αντιμετωπίζει ουσιαστικά τις βασικές στρατηγικές απαιτήσεις της Ουκρανίας», η ουκρανική περίληψη της συνάντησης ήταν λιγότερο οριστική. «Και οι δύο πλευρές επανέλαβαν την ετοιμότητά τους να συνεχίσουν να συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν μια ειρήνη που να διασφαλίζει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», ανέφερε.

Περισσότερο περιπλέκοντας τα πράγματα: όσο πιο κοντά φαίνεται το σχέδιο των ΗΠΑ να κατευνάσει τις ανησυχίες του Κιέβου, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να το αποδεχτεί η Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αμερικανικές προτάσεις για την Ουκρανία, στην αρχική τους μορφή, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μιας διευθέτησης.

Ακολουθούν, σύμφωνα με την Wall Street Journal, τα κύρια σημεία τριβής για την αποδοχή του σχεδίου από την Ουκρανία.

Το «αγκάθι» του Ντομπάς

Το σχέδιο των ΗΠΑ απαιτεί από το Κίεβο να παραδώσει βαριά προστατευόμενα εδάφη στην ανατολική περιοχή Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικά σημαντικών πόλεων για τη Μόσχα.

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το κύριο πρόβλημα με το σχέδιο πολλαπλών σημείων ήταν η απαίτηση του Κρεμλίνου για διεθνή νομική αναγνώριση των εδαφών που έχει αφαιρέσει από την Ουκρανία.

Η Ουκρανία λέει ότι η παραχώρηση του 11% του Ντονμπάς που εξακολουθεί να κατέχει, μια μακροχρόνια προϋπόθεση κατάπαυσης του πυρός του Κρεμλίνου, θα διευκόλυνε τη Ρωσία να εξαπολύσει μια μελλοντική επίθεση στη χώρα.

Σύμφωνα με το σχέδιο των ΗΠΑ, η Αμερική θα αναγνώριζε την παραδοθείσα περιοχή ως ρωσική, αλλά η περιοχή θα ήταν μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη από την οποία θα απαγορευόταν η είσοδος στις ρωσικές δυνάμεις.

Όσο για το υπόλοιπο Ντονμπάς, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό ρωσική κατοχή, οι ΗΠΑ θα το αναγνώριζαν ως «de facto» ρωσικό, αναφέρει το σχέδιο.

Ανώτατοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν το Σαββατοκύριακο ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα πρέπει να ξεκινήσουν με κατάπαυση του πυρός κατά μήκος των σημερινών μετώπων.

Ασαφείς εγγυήσεις ασφαλείας

Το σχέδιο των ΗΠΑ βασίζεται σε μια αμερικανική εγγύηση ασφαλείας, η οποία έχει ως στόχο να απαντήσει στην βασική ανησυχία της Ουκρανίας και της Ευρώπης: πώς να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο στο μέλλον και δεν θα επιδιώξει να κατακτήσει νέα τμήματα της Ουκρανίας.

Σε περίπτωση που η Μόσχα επιτεθεί στην Ουκρανία στο μέλλον, οι ΗΠΑ και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα συμμετάσχουν σε μια «αποφασιστική συντονισμένη στρατιωτική απάντηση», αναφέρει το σχέδιο.

Αλλά η έκταση και η ισχύς αυτής της αντίδρασης δεν διευκρινίζονται, ούτε η φύση του ρόλου των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Κυριακή ότι το αναθεωρημένο πλαίσιο περιελάμβανε «ενισχυμένη αρχιτεκτονική εγγύησης ασφάλειας», αλλά δεν ανέφερε τι ισοδυναμούσε με αυτό.

Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν αποφύγει μέχρι στιγμής την άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Η Ουκρανία φοβάται ότι σε περίπτωση νέου πολέμου, οι Δυτικοί εταίροι της δεν θα προσφέρουν επαρκή προστασία για να αποτρέψουν ή να ξεπεράσουν τη ρωσική επιθετικότητα.

Μια ανανεωμένη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα πυροδοτούσε την ανατροπή των διεθνών κυρώσεων κατά της Ρωσίας και η αναγνώριση τυχόν νέων ρωσικών εδαφικών διεκδικήσεων θα ανακληθεί, ορίζει το σχέδιο.

Φιλοδοξίες για το ΝΑΤΟ

Το σχέδιο των ΗΠΑ θα εμπόδιζε την Ουκρανία από την ένταξη στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου και στο σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας. Δημιουργεί επίσης την προσδοκία ότι η στρατιωτική συμμαχία δεν θα επεκταθεί. Δεν θα μπορούσαν να σταθμεύσουν στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Οι πιθανότητες του Κιέβου να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ παραμένουν χαμηλές, αν και το σύνταγμά του εξακολουθεί να το αναφέρει ως στόχο.

Μετά τις συνομιλίες της Κυριακής, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι τα ζητήματα που αφορούν άμεσα το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προς το παρόν παραμεριστεί. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι πιέζουν για διατύπωση στο σχέδιο που θα τους επέτρεπε να στείλουν μια δύναμη διαβεβαίωσης στην Ουκρανία μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, κάτι στο οποίο η Μόσχα έχει αντιταχθεί. Μια τέτοια δύναμη δεν θα τεθεί ποτέ υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ ούτε θα επιτραπεί στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης, λένε οι Ευρωπαίοι.

«Οι διαπραγματεύσεις ήταν ένα βήμα μπροστά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν», έγραψε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, στο X τη Δευτέρα, αφού μίλησε με τον Ζελένσκι. «Οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί από τα μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ σε ξεχωριστό πλαίσιο».

Το μέγεθος του ουκρανικού στρατού

Το αμερικανικό σχέδιο θέτει ένα όριο 600.000 ατόμων στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού σε καιρό ειρήνης, ενώ ένα ευρωπαϊκό σχέδιο προτείνει ένα όριο 800.000.

Αυτή η διάταξη αποτελεί μικρότερο εμπόδιο για την ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί. Η χώρα είχε έναν πολύ μικρότερο μόνιμο στρατό πριν από τον πόλεμο. Η Ουκρανία δεν δημοσιεύει στοιχεία για τη δύναμη των ενόπλων δυνάμεών της, αλλά ο Ζελένσκι τον υπολόγισε σε 880.000 άτομα τον Ιανουάριο.

Η διατήρηση ενός μεγάλου στρατού σε καιρό ειρήνης θα επιβάρυνε τον προϋπολογισμό της Ουκρανίας. Αλλά οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρές δυτικές εγγυήσεις για να αποδεχτεί το Κίεβο αυτούς τους όρους.

Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν θέτει ανώτατο όριο στις ένοπλες δυνάμεις στη Ρωσία, η οποία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το σχέδιο των ΗΠΑ θέλει να αξιοποιήσει τα περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που ακινητοποιήθηκαν στις αρχές του 2022, εν μέρει για ένα σχέδιο ανοικοδόμησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στην Ουκρανία και εν μέρει για κοινά επενδυτικά έργα ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ωστόσο, τα περισσότερα από τα κεφάλαια είναι παγωμένα στην ΕΕ βάσει κυρώσεων, περιορίζοντας τον έλεγχο των ΗΠΑ. Οι Ευρωπαίοι θέλουν όλα τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για την Ουκρανία και εργάζονται για ένα δάνειο, με την υποστήριξη των περιουσιακών στοιχείων, για το Κίεβο. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν αυτό το Σαββατοκύριακο ότι οι αποφάσεις για τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ληφθούν μόνο με την άμεση συμμετοχή της ΕΕ.

Ο Ζελένσκι κάλεσε την Ευρώπη τη Δευτέρα να χρησιμοποιήσει τα ρωσικά μέσα για να κάνει τον επιτιθέμενο να πληρώσει για τον πόλεμο. «Συνεχίστε την πίεση στη Ρωσία, η Ρωσία εξακολουθεί να σκοτώνει ανθρώπους», είπε.

«Δεν μας κάνει» η αντιπρόταση της ΕΕ, λέει η Μόσχα

Αρνητική εμφανίζεται η Ρωσία στην ευρωπαϊκή ανταπρόταση στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία, σημειώνοντας ότι η εν λόγω πρόταση δεν λειτουργεί για τη Μόσχα.

Η δημοσιοποίηση του προσχεδίου του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου των 28 σημείων την περασμένη εβδομάδα ενέτεινε τις ανησυχίες στην Ουκρανία και μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων, ότι οι βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας σχετικά με το ΝΑΤΟ και τα εδάφη είχαν γίνει αποδεκτές από την Ουάσινγκτον.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο αλλάζει σημαντικά το νόημα και τη σημασία βασικών σημείων του σχεδίου για το ΝΑΤΟ και τα εδάφη, σύμφωνα με αντίγραφο που είδε το Reuters.

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με την πρώτη ματιά είναι εντελώς αντιπαραγωγικό και δεν λειτουργεί για εμάς», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μόσχα ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, είπε την Παρασκευή ότι η αμερικανική πρόταση για ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την επίλυση της σύγκρουσης, αλλά ότι αν το Κίεβο απέρριπτε το σχέδιο, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προέβαιναν σε περαιτέρω προέλαση.

Ο Ουσάκοφ είπε ότι «όχι όλες, αλλά πολλές διατάξεις αυτού του (αμερικανικού) σχεδίου μας φαίνονται αρκετά αποδεκτές». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι κάποιες θα απαιτούσαν πιο λεπτομερή συζήτηση.

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας αναφορικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο και πρόσθεσε ότι δεν θα σχολιάσει τις αναφορές του Τύπου για αυτό το σοβαρό και περίπλοκο ζήτημα.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία επεσήμαναν σε κοινή τους ανακοίνωση χθες, Κυριακή, έπειτα από συνομιλίες που είχαν στη Γενεύη, ότι συνέταξαν ένα «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο», μετά τις επικρίσεις που άσκησαν οι σύμμαχοι του Κιέβου σε ένα προηγούμενο σχέδιο 28 σημείων της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έκριναν ότι είναι υπερβολικά ευνοϊκό προς τη Μόσχα.

Σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει επισήμως καμία ενημέρωση για το αποτέλεσμα των συνομιλιών στη Γενεύη.

«Φυσικά παρακολουθούμε στενά τις αναφορές του Τύπου που προέρχονται από τη Γενεύη τις τελευταίες ημέρες, όμως ακόμη δεν έχουμε λάβει τίποτε επισήμως», είπε ο Πεσκόφ.

«Διαβάσαμε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο κείμενο το οποίο είχαμε δει προηγουμένως. Θα περιμένουμε. Φαίνεται ότι ο διάλογος συνεχίζεται», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όταν ρωτήθηκε για τις πληροφορίες ότι άλλαξε η ρήτρα που αφορούσε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο κάποια στιγμή το Κίεβο να ενταχθεί στη Συμμαχία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι το Κρεμλίνο δεν θα συζητήσει τις λεπτομέρειες κανενός προσχεδίου συμφωνίας με βάση ρεπορτάζ του Τύπου.

«Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και περίπλοκο ζήτημα (…) Εδώ είναι απαραίτητο να βασιζόμαστε σε πληροφορίες που προέρχονται από επίσημα κανάλια», υπογράμμισε, ενώ σημείωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση αυτή την εβδομάδα μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών διαπραγματευτών.

