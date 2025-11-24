Axios: Το παρασκήνιο του σχεδίου 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία – Το δείπνο στο Μαϊάμι και η… ντρίμπλα στον Ζελένσκι

Το παρασκήνιο πίσω από το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία αποκαλύπτει σε δημοσίευμά του τo Axios, κάνοντας λόγο για συνάντηση των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με τον απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Κιρίλ Ντμιτρίεφ στο Μαϊάμι, που έθεσε το πλαίσιο για το σχέδιο 28 σημείων.

Όπως γράφει ο Axios, o Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άκουγε σε ανοιχτή ακρόαση από το τηλέφωνο πριν από μία εβδομάδα τους συμβούλους του Προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, να διαβάζουν, γραμμή προς γραμμή, ένα σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ύπαρξη του σχεδίου θα αποκαλυπτόταν δύο ημέρες αργότερα στο Axios. Μέχρι την Παρασκευή, ο Ζελένσκι προειδοποιούσε τον ουκρανικό λαό ότι το σχέδιο του Τραμπ – και η πίεση που αντιμετώπισε για να το υπογράψει – είχε βυθίσει την Ουκρανία σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ύπαρξής της.

Η τηλεφωνική συμμετοχή του Ζελένσκι στη συνάντηση το περασμένο Σαββατοκύριακο μεταξύ του συμβούλου εθνικής ασφαλείας του, Ρουστέμ Ουμέροφ, και της ομάδας του Τραμπ δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως και προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το πότε συμμετείχε στις συνομιλίες.

Η διαδικασία που οδήγησε σε αυτή τη δραματική συνάντηση και στο σχέδιο 28 σημείων ξεκίνησε περίπου ένα μήνα νωρίτερα σε μια πτήση επιστροφής στο Μαϊάμι από τη Μέση Ανατολή.

Τα στοιχεία προκύπτουν από έξι Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο Ουκρανούς, αλλά και ακόμη μια πηγή με γνώση των συνομιλιών. Οι περισσότεροι εξ αυτών συμμετείχαν άμεσα στις συζητήσεις για το σχέδιο.

Όπως αποκαλύπτει το Axios, όλα ξεκίνησαν περίπου πριν ένα μήνα, σε μια πτήση, όταν ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ άλλαξαν θέμα, από τη συζήτηση για τη συμφωνία για τη Γάζα, την οποία είχαν βοηθήσει να επιτευχθεί, και πήγαν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, o Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία την ίδια ημέρα για πρώτη φορά από την επιστροφή του στο αξίωμα, και η ειρηνευτική διαδικασία είχε σχεδόν κολλήσει. Το ζευγάρι των απεσταλμένων ήθελε να επαναλάβει την προσέγγισή του από τη Γάζα – να συντάξει ένα σχέδιο, να το θέσει στο τραπέζι και να βρει πώς να πείσει και τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν.

Το δείπνο των τριών απεσταλμένων στο Μαϊάμι που…εκκόλαψε το αμερικανικό σχέδιο

Τρεις ημέρες αργότερα, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ συναντήθηκαν με τον απεσταλμένο του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κιρίλ Ντιμιτρίεφ, για δείπνο στο Μαϊάμι, και ξανά για αρκετές ώρες την Κυριακή.

Ο Ρώσος απεσταλμένος, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, δήλωσε στο Axios σε μια συνέντευξη στις 17 Νοεμβρίου ότι είχαν εργαστεί για να καταγράψουν σε χαρτί τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο «που ουσιαστικά λέει: “Πώς μπορούμε πραγματικά να φέρουμε, επιτέλους, διαρκή ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία;”» είπε ο Ντιμιτρίεφ.

Το αποτέλεσμα των συναντήσεων με τον Ντμίτριεφ ήταν το αρχικό προσχέδιο για αυτό που έγινε το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων.

Ο Ντμίτριεφ δεν ανέφερε ένα επικείμενο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο στη συνέντευξη με τον Axios, αλλά είπε ότι ήταν αισιόδοξος για την κατεύθυνση των συνομιλιών. «Πιστεύουμε ότι η ρωσική θέση ακούγεται πραγματικά».

Μέχρι τότε, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν την έγκριση του Τραμπ. «Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ δεν θα είχαν ξεκινήσει συνομιλίες με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς για ένα νέο σχέδιο χωρίς να λάβουν το πράσινο φως από τον Τραμπ», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «ενημερωνόταν σε κάθε βήμα της διαδικασίας», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Ο Αντιπρόεδρος Βανς ήταν επίσης ενήμερος.

Ο… απίθανος απεσταλμένος στο Κίεβο

Ήταν ιδέα του Βανς να προσλάβει τον Υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ, συμμαθητή του στη Νομική Σχολή του Γέιλ, για να φέρει το σχέδιο των 28 σημείων στην Ουκρανία, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Ο Ντρίσκολ σχεδίαζε ήδη να επισκεφθεί την Ουκρανία με μια μεγάλη στρατιωτική αντιπροσωπεία για να συζητήσουν την αμυντική τεχνολογία και στρατηγική. Με προειδοποίηση λίγων ημερών, ο Λευκός Οίκος του είπε να επιταχύνει τα ταξιδιωτικά του σχέδια και να προετοιμαστεί για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, σβήνουμε το ημερολόγιο, μπαίνουμε σε πλήρη λειτουργία σχεδιασμού και προετοιμασίας», δήλωσε ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

«Παίρνει σύντομες πληροφορίες πολιτικής. Παίρνει πληροφορίες για το ιστορικό του πολέμου, κάθε είδους πράγματα καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, και μετά φωνάζουν να φύγουν από εδώ».

Η συνάντηση με τον σύμβουλο του Ζελένσκι και το τηλεφώνημα στον Ουκρανό πρόεδρο

Εν τω μεταξύ, ο Γουιτκοφ και ο Κούσνερ συναντήθηκαν με τον σύμβουλο του Zελένσκι, Ουμέροφ, για δύο ημέρες στο σπίτι του Γουίτκοφ στο Μαϊάμι.

Επίσης, παρών ήταν ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ που έχει καλές σχέσεις με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ, με τον Ουμέροφ και με τον Πούτιν.

Ο Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν τον Ουμέροφ για το σχέδιο και συμπεριέλαβαν μέρος της γνώμης του. Ήταν ιδέα του Ουμέροφ να καλέσει τον Ζελένσκι, ώστε να μπορέσει να ακούσει το σχέδιο απευθείας από την ομάδα του Τραμπ. «Μίλησαν και προσπάθησαν να διαβάσουν στον πρόεδρο τα σημεία του σχεδίου, αλλά δεν είναι πραγματικά δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο τηλεφωνικά», δήλωσε ένας Ουκρανός αξιωματούχος, ο οποίος διαφώνησε έντονα με το σχέδιο και τον τρόπο παρουσίασής του.

Παρ’ όλα αυτά, η αμερικανική ομάδα βγήκε από τη συνάντηση αισιόδοξη ότι οι Ουκρανοί ήταν σύμφωνοι. Ο Γουίτκοφ σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Τουρκία την Τετάρτη για να το συζητήσει απευθείας με τον Ζελένσκι.

Η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε. Η αμερικανική πλευρά ένιωσε ότι οι Ουκρανοί υποχωρούσαν από την προθυμία τους να συμμετάσχουν στο σχέδιο.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος απέδωσε την κακή επικοινωνία, λέγοντας ότι η ομάδα του Ζελένσκι πίστευε ότι ο Γουιτκοφ και ο Κούσνερ προσέφεραν απλώς αρχικές ιδέες, ενώ οι Αμερικανοί το θεώρησαν επίσημη πρόταση.

Τώρα θα ήταν στο χέρι του Ντρίσκολ να παρουσιάσει επίσημα το σχέδιο στον Ζελένσκι αυτοπροσώπως την Πέμπτη και να τον πιέσει να συμφωνήσει με αυτό.

Τα νέα διαρρέουν και προκαλούν πανικό, ο Ζελένσκι πιέζεται

Στις 18 Νοεμβρίου, ένας Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο Axios για τα 28 σημεία και τους γενικούς τομείς που καλύπτουν: ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας, ασφάλεια στην Ευρώπη, μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι είχε ζητηθεί η γνώμη του Ντμίτριεφ, ενώ ένας Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο είχε παρουσιαστεί στον Ούμεροφ.

Εκείνο το βράδυ, τo Axios δημοσιεύσε το σχέδιο των 28 σημείων.

Η είδηση ​​αντιμετωπίστηκε με αμηχανία από αξιωματούχους σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και από πολλούς στην Ουάσιγκτον και το Κίεβο που δεν ήταν ακόμη ενήμεροι.

Πολλοί αντέδρασαν με τρόμο μόλις αναφέρθηκαν λεπτομέρειες από το Axios και άλλα μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη. Μεταξύ άλλων σκληρών παραχωρήσεων, η Ουκρανία θα κληθεί να παραχωρήσει επιπλέον εδάφη πέρα ​​από αυτά που ήδη κατείχε η Ρωσία.

Οι ουκρανικες περιοχές που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι

Όταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τηλεφώνησαν αρχικά στο Υπουργείο Εξωτερικών και ζήτησαν διευκρινίσεις, τους είπαν ότι δεν ήταν ένα «σχέδιο Τραμπ», δήλωσαν δύο διπλωμάτες.

Αλλά ο Τραμπ όχι μόνο ασπάστηκε το σχέδιο, αλλά απαίτησε από την Ουκρανία να το υπογράψει μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Μετά τη συνάντηση Ζελένσκι-Ντρίσκολ την Πέμπτη, ένας Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι είχε συμφωνηθεί ένα «επιθετικό χρονοδιάγραμμα για την υπογραφή».

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι ο Ζελένσκι συμφώνησε να χρησιμοποιήσει το σχέδιο ως βάση για τις διαπραγματεύσεις επειδή γνώριζε ότι δεν μπορούσε να το απορρίψει. Η πίεση αυξανόταν ώρα με την ώρα.

Ο Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση στον ουκρανικό λαό την Παρασκευή. Η Ουκρανία κινδύνευε να «χάσει την αξιοπρέπειά της» ή να χάσει την υποστήριξη των ΗΠΑ, προειδοποίησε. «Θα περιμένουν μια απάντηση από εμάς».

Οι συνομιλίες της Γενεύης υπό την σκιά του τελεσιγράφου του Τραμπ

Τουλάχιστον κάποιοι στην κυβέρνηση Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο Ρούμπιο, πίστευαν ότι τα πράγματα είχαν προχωρήσει πολύ γρήγορα.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης ισχυρίστηκε ότι ο Ντρίσκολ «προηγήθηκε» διεξάγοντας «πλήρεις ειρηνευτικές συνομιλίες» με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Φυσικά, οι Ουκρανοί λένε ότι προσπαθούμε να τους αναγκάσουμε να συμμετάσχουν σε μια συμφωνία με τη Ρωσία. Αυτό κάνουν. Δεν ήταν αλήθεια. Ούτε λεπτό. Αλλά ξεμπερδέψαμε λίγο», είπε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος ο Τραμπ ήταν αυτός που κήρυξε την προθεσμία για την Ημέρα των Ευχαριστιών, εν μέρει από ενόχληση με τον Ζελένσκι. Ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος ένιωθε μέχρι την Παρασκευή ότι τα πράγματα γίνονταν πολύ μπερδεμένα.

Έστειλε τον Ρούμπιο στη Γενεύη, μαζί με τους Γουίτκοφ, Κούσνερ και Ντρίσκολ.

Οι δηλώσεις του Ρούμπιο δημόσια και κατ’ ιδίαν άφησαν κάποια σύγχυση σχετικά με το πόσο σοβαρό ήταν το σχέδιο των ΗΠΑ και πώς ένιωθε προσωπικά γι’ αυτό.

Αλλά μόλις έφτασε στην Ελβετία, ο Ρούμπιο είπε στην ουκρανική ομάδα ότι οι ΗΠΑ δεν ήταν προετοιμασμένες να συναντηθούν μέχρι να εκδώσουν μια δήλωση ότι αυτό δεν ήταν ρωσικό σχέδιο και ότι οι Ουκρανοί είχαν τη γνώμη τους.

Η αμερικανική πλευρά κατηγόρησε τους Ουκρανούς ότι διέρρευσαν αρνητικές λεπτομέρειες στον αμερικανικό Τύπο. Οι Ουκρανοί συμφώνησαν να εκδώσουν μια θετική δήλωση για να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση.

Δεν ήταν όμως όλα άσχημα νέα για τους Ουκρανούς. Καταρχάς, η αμερικανική πλευρά είχε αρχίσει να αναφέρεται στα 28 σημεία ως «πλαίσιο» και όχι ως τελική προσφορά. Και στη συνάντηση, οι ΗΠΑ έδειξαν προθυμία να ενσωματώσουν πτυχές των αντιπροτάσεων της Ουκρανίας.

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Ενώ οι αμερικανικές και ουκρανικές πλευρές εξέδωσαν μια αισιόδοξη δήλωση σχετικά με τις συνομιλίες της Κυριακής στη Γενεύη, οι πολύωρες συναντήσεις ήταν τεταμένες.

Ο Ρούμπιο χαιρέτισε «την πιο παραγωγική μέρα που είχαμε σε αυτό το θέμα». Πίσω στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Ουκρανούς για αχαριστία.

Όσο για την προθεσμία του Τραμπ για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Ρούμπιο είπε ότι ο πραγματικός στόχος ήταν να επιτευχθεί μια συμφωνία «το συντομότερο δυνατό».

Εάν οι συνομιλίες δείξουν μεγαλύτερη πρόοδο, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι ενδέχεται να συναντηθούν αυτήν την εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης, αναφέρουν δύο πηγές με γνώση. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία.

