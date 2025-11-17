Ουκρανία: Εκτός χώρας ο πρώην υπουργός Άμυνας – Φέρεται να μην θέλει να επιστρέψει λόγω εμπλοκής του στο σκάνδαλο διαφθοράς

Εκτός Ουκρανίας βρίσκεται υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος, ο πρώην Υπουργός Άμυνας και νυν Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, ο οποίος ενδέχεται να έχει εγκαταλείψει τη χώρα και δεν σχεδιάζει να επιστρέψει.

Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, ο Ούμεροφ βρίσκεται σε διεθνές ταξίδι και φέρεται να αποφάσισε να μην επιστρέψει στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι εικασίες αυτές διαψεύστηκαν επίσημα στην Ουκρανία. Το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παραπληροφόρησης δήλωσε ότι ο Ουμέροφ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας.

Τονίστηκε επίσης ότι ο Ουμέροφ παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φήμες για τη φυγή του Ουμέροφ εμφανίστηκαν εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς.

Αυτό το σκάνδαλο συνδέεται με τον Ουκρανό επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος κατάφερε να φύγει στο Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης:

Επιχειρηματολογία «λευκής υπεροχής» και ψευδοεπιστημονικά στοιχεία υπέρ της ευγονικής στην Grokipedia του Έλον Μασκ

Η Ευρώπη μετρά αντίστροφα για πόλεμο μεγάλης κλίμακας – Φόβοι για θερμό επεισόδιο «ανά πάσα στιγμή»

Τραμπ: Πολλά νεύρα με δημοσιογράφο του Bloomberg – «Είσαι ο χειρότερος, δεν ξέρω γιατί σε έχουν»