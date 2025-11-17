Τραμπ: Πολλά νεύρα με δημοσιογράφο του Bloomberg – «Είσαι ο χειρότερος, δεν ξέρω γιατί σε έχουν»

Ούτε καν προσπάθησε να κρύψει τον εκνευρισμό του ο Ντόναλντ Τραμπ με δημοσιογράφο του Bloomberg, που τον διέκοψε ενώ απαντούσε σε ερώτηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε σε ζωντανή εκπομπή του Fox News, όπου ρωτήθηκε για τον Τάκερ Κάρλσον και τη συνέντευξη που πήρε στον αρνητή του ολοκαυτώματος Νικ Φουέντες.



Ενώ απαντούσε ο Τραμπ έξω από το Air Force One, τον διέκοψε δημοσιογράφος. Αποτέλεσμα ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ να σταματήσει και να κοιτάξει εκνευρισμένος προς το σημείο όπου ήταν ο δημοσιογράφος. «Θα με αφήσεις να τελειώσω την δήλωσή μου; Είσαι ο χειρότερος», είπε. «Είσαι με το Bloomberg, σωστά; Είσαι ο χειρότερος. Δεν ξέρω γιατί σε έχουν», συμπλήρωσε.

Η ταυτότητα του δημοσιογράφου έχει γίνει γνωστή, ενώ το Bloomberg δεν απάντησε στο αίτημα της New York Post για σχόλιο.

Εν τω μεταξύ, σε ένα tweet, η δημοσιογράφος του CBS News στο Λευκό Οίκο, Τζένιφερ Τζέικομπς, αποκάλυψε μια πρόσφατη αντιπαράθεση που έλαβε χώρα στο Air Force One. Έγραψε ότι ο Τραμπ είπε την Παρασκευή σε έναν δημοσιογράφο του Bloomberg: «Ησυχία, ησυχία, γουρουνάκι», αφού ο δημοσιογράφος ρώτησε «γιατί, αν δεν υπάρχει τίποτα ενοχοποιητικό στα αρχεία, συμπεριφέρεται σαν να υπάρχει», εννοώντας τα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με την Τζέικομπς.

