ΚΟΣΜΟΣ

01.11.2025 01:04

Μετά το Πεντάγωνο, ο Τραμπ περιορίζει την πρόσβαση των δημοσιογράφων και στον Λευκό Οίκο

lewit dimosiografoi leykow oikos – new

Νέους φραγμούς στους δημοσιογράφους από την κυβέρνηση Τραμπ, αυτή τη φορά στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή έναν νέο κανονισμό που περιορίζει την πρόσβαση διαπιστευμένων δημοσιογράφων στα γραφεία της εκπροσώπου Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων επικοινωνίας στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, κοντά στο Οβάλ Γραφείο.

Όπως αναφέρει το σχετικό υπόμνημα, απαγορεύεται στο εξής η πρόσβαση δημοσιογράφων στην Αίθουσα 140 χωρίς προηγούμενο ραντεβού, με τον Λευκό Οίκο να επικαλείται την ανάγκη προστασίας πληροφοριών «ευαίσθητων πληροφοριών».

Ο νέος κανονισμός ακολουθεί τους περιορισμούς που τέθηκαν σε ισχύ νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με την πρόσβαση διαπιστευμένων δημοσιογράφων στο υπουργείο Άμυνας. Αντιδρώντας σε αυτούς τους περιορισμούς, δεκάδες δημοσιογράφοι εγκατέλειψαν τα γραφεία τους στο Πεντάγωνο και επέστρεψαν τις διαπιστεύσεις τους.

