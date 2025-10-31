Ο Ζελένσκι έστειλε μονάδες των ειδικών δυνάμεων στο Ποκρόβσκ – Σφυροκοπά η Ρωσία το ανατολικό μέτωπο

Ενισχύσεις για να λυθεί η «πολιορκία» του Ποκρόβσκ έστειλε η κυβέρνηση Ζελένσκι όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή και μετέδωσε το Reuters.

Η Ουκρανία απέστειλε μονάδες των ειδικών δυνάμεων σε εμπόλεμες περιοχές της πόλης που βρίσκεται ανατολικά της Ουκρανίας, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ακριβώς τη στιγμή που η Ρωσία ισχυριζόταν ότι είχε περικυκλώσει τις δυνάμεις του Κιέβου, δήλωσαν την Παρασκευή στο Reuters δύο ουκρανικές στρατιωτικές πηγές.

Οι ειδικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν με ελικόπτερο Black Hawk πριν από λίγες ημέρες, δήλωσε μια πηγή που ανήκει στο 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης.

Оборона міста Покровськ, Донеччина pic.twitter.com/TBllRl5t44 — Мисливець за зорями (@small10space) October 31, 2025

Η στρατιωτική επιχείρηση εποπτεύθηκε από τον επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών Κιρίλο Μπουντάνοφ, ανέφερε η άλλη πηγή.

«Οι Ρώσοι ελέγχουν περίπου το 60% του Ποκρόβσκ. Ο εχθρός βρίσκεται τόσο στο Ροντίνσκε όσο και στο Μίρνογκραντ (γειτονικές περιοχές)» δήλωσε χαρακτηριστικά ένας Ουκρανός αξιωματικός.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη», παραδέχθηκε την Πέμπτη ο Ουκρανός στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι.

«Οι Ρώσοι θέλουν να μετατρέψουν ολόκληρη τη χώρα μας σε αυτό που κάνουν στο Ποκρόβσκ, με το Κουπιάνσκ, στις άλλες πόλεις και κοινότητές μας. Πρέπει να τους στείλουμε από εκεί που ήρθα» τόνισε το απόγευμα της Παρασκευής ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επίσης παραδέχθηκε την Τετάρτη ότι η κατάσταση στην πόλη όπου μαίνονται σφοδρότατες μάχες, είναι η πιο δύσκολη, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να υπερασπίζονται τις θέσεις τους γύρω από το Κουπιάνσκ στα βορειοανατολικά.

«Η πιο δύσκολη περιοχή τώρα είναι προς την κατεύθυνση του Ποκρόβσκ. Όπως και τις προηγούμενες εβδομάδες, πρόκειται για το σημείο με τη μεγαλύτερη ένταση των μαχών», ανέφερε ο Ζελένσκι στο βραδινό του διάγγελμα, μετά από σύσκεψη με τον αρχιστράτηγο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση στο Κουπιάνσκ «παραμένει περίπλοκη, αλλά τις τελευταίες ημέρες οι δυνάμεις μας έχουν μεγαλύτερο έλεγχο. Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας».

«Усе, що сіре на DeepState по місту Покровськ, треба замалювати червоним. 60% міста приблизно росіяни контролюють. Противник є і в Родинському, і в Мирнограді», — описує ситуацію офіцер із Покровського напрямку.



росіяни просочуються у міста — тут є ДРГ, весь час літають ворожі… pic.twitter.com/Qzu8udFLA5 October 31, 2025

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου ήρθαν καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση σε πολλά σημεία της ανατολικής γραμμής του μετώπου, με τον ουκρανικό στρατό να δίνει σκληρές μάχες μέσα στο Ποκρόβσκ, μία από τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντονέτσκ που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

FBI: Πέντε νέοι φέρεται ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση στο Μίσιγκαν

Η γαλλική εθνοσυνέλευση απέρριψε τον φόρο «Ζικμάν» για τη φορολόγηση των υπερπλούσιων

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο ανοίγει τις πύλες του μετά από 3 δεκαετίες κατασκευών και κόστος πάνω από 1 δισ. δολάρια (Photos/Videos)