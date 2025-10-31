search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 00:27
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

31.10.2025 23:30

FBI: Πέντε νέοι φέρεται ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση στο Μίσιγκαν

31.10.2025 23:30
fbi michigan

Ο επικεφαλής του FBI Κας Πατέλ ανακοίνωσε σήμερα ότι αποτράπηκε μια «πιθανή τρομοκρατική επίθεση» που σχεδιαζόταν να γίνει στο Μίσιγκαν, στις βόρειες ΗΠΑ, κατά το Σαββατοκύριακο του Χάλογουιν.

«Σήμερα το πρωί, το FBI απέτρεψε μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβε στο Μίσιγκαν πολλά πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι σχεδίαζαν μια βίαιη επίθεση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Χάλογουιν» ανέφερε ο Πατέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με το CBS News, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, η ενδεχόμενη επίθεση αντλούσε «έμπνευση» από το Ισλαμικό Κράτος. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο διευκρίνισε ότι σήμερα συνελήφθησαν πέντε άτομα ηλικίας από 16 έως 20 ετών. Τουλάχιστον ο ένας από τους συλληφθέντες γνώριζε ένα πρώην μέλος της Εθνοφρουράς του Μίσιγκαν που συνελήφθη τον Μάιο με την κατηγορία ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε εγκαταστάσεις του αμερικανικού στρατού, στα προάστια του Ντιτρόιτ.

Το FBI παρακολουθούσε εδώ και κάποιο διάστημα μια διαδικτυακή συζήτηση σχετική με αυτήν την επίθεση, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN ανέφερε ότι τα μέλη που μετείχαν στη συζήτηση είχαν εκπαιδευτεί στα αυτόματα όπλα και μιλούσαν για «την ημέρα της κολοκύθας», το σύμβολο του Χάλογουιν.

Η αστυνομία του Ντίαρμπορν ανακοίνωσε μέσω του Facebook ότι το FBI προχώρησε σε συλλήψεις σε αυτήν την πόλη, που βρίσκεται στα προάστια του Ντιτρόιτ. «Καθησυχάζουμε τους κατοίκους της πόλης μας: δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία απειλή για τον πληθυσμό», ανέφερε.

