Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο ανοίγει τις πύλες του μετά από 3 δεκαετίες κατασκευών και κόστος πάνω από 1 δισ. δολάρια (Photos/Videos)

Η κυβέρνηση της Αιγύπτου θα φιλοξενήσει δεκάδες ξένους ηγέτες και αξιωματούχους το Σάββατο, καθώς θα πραγματοποιήσει επίσημη τελετή εγκαινίων για το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, ένα έργο ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που ξεκίνησε δεκαετίες πριν και χαρακτηρίστηκε από πολλαπλές καθυστερήσεις και μια διογκωμένη αύξηση του προϋπολογισμού.

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία στον κόσμο και το μεγαλύτερο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό: αυτόν της αρχαίας Αιγύπτου. Η θεματολογία του εκτείνεται σε περίπου 7.000 χρόνια, από την προϊστορία έως το τέλος της ελληνικής και ρωμαϊκής εποχής γύρω στο 400 μ.Χ.

Το αρχικό κόστος για την τριγωνική κατασκευή, έκτασης άνω των 5 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών, περίπου ένα μίλι από τις εμβληματικές πυραμίδες της Γκίζας, εκτιμήθηκε σε 500 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η τελική τιμή ήταν υπερδιπλάσια. Με κόστος άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, το έργο χρηματοδοτήθηκε από αιγυπτιακούς πόρους και διεθνή συνεργασία.

Μπροστά από την κύρια είσοδο βρίσκεται ο επιβλητικός Κρεμαστός Οβελίσκος ύψους 15 μέτρων, η μόνη τέτοια κατασκευή στον κόσμο. Ο ίδιος ο οβελίσκος είναι περίπου 3.500 ετών, αλλά βρίσκεται κρεμασμένος πάνω από μια σύγχρονη κατασκευή με γυάλινο δάπεδο, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να κοιτάξουν ψηλά και να δουν τις αρχαίες επιγραφές του από μια γωνία που δεν ήταν ποτέ δυνατή.

Πιο πέρα ​​βρίσκεται η Μεγάλη Σκάλα, με 108 σκαλοπάτια που ανεβάζουν τους ανθρώπους σε έναν χώρο που ισοδυναμεί με έξι ορόφους, στις κύριες αίθουσες, με κολοσσιαία αγάλματα σε όλη τη διαδρομή.

Το μουσείο διαθέτει 12 κύριες αίθουσες εκθέσεων, που καλύπτουν περίπου 194.000 τετραγωνικά πόδια.

Ο αριθμός των εκθεμάτων έχει σχεδόν διπλασιάσει τις αρχικές προσδοκίες χάρη στον πλούτο των αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, με τους αξιωματούχους να λένε ότι περίπου 100.000 αντικείμενα θα φιλοξενηθούν στις αίθουσες.

Για παράδειγμα, αν ένας επισκέπτης αφιερώσει ένα λεπτό κοιτάζοντας κάθε τεχνούργημα που εκτίθεται στο μουσείο, θα χρειαστεί σχεδόν 70 ημέρες χωρίς διάλειμμα για να δει ολόκληρη τη συλλογή.

Η τριγωνική αρχιτεκτονική του μουσείου εκτείνεται από την είσοδό του προς τις τρεις κύριες πυραμίδες της Γκίζας, ευθυγραμμιζόμενη τέλεια με τις θέσεις τους. Οι τοίχοι και οι κεκλιμένες οροφές του ακολουθούν τις ίδιες γραμμές, αλλά χωρίς να υπερβαίνουν το ύψος των αρχαίων κατασκευών, από σεβασμό προς τους κατασκευαστές τους.

Το εσωτερικό του μουσείου προσφέρει εκπληκτική πανοραμική θέα στις πυραμίδες. Η ιδέα μπορεί να ακούγεται απλή, αλλά απαιτούσε μια σημαντική αναμόρφωση της τοπογραφίας, συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής και της απομάκρυνσης περίπου 79 εκατομμυρίων κυβικών ποδιών άμμου, η οποία χρειάστηκε στους εργάτες επτά μήνες.

Ο βασιλιάς Ραμσής Β’ ήταν εκεί πρώτος

Στην αυλή εισόδου του μουσείου, βρίσκεται ένα τεράστιο άγαλμα του βασιλιά Ραμσή Β’, ηλικίας 3.200 ετών. Το άγαλμα μεταφέρθηκε το 2006 από μια πολυσύχναστη πλατεία στο κέντρο του Καΐρου σε μια τοποθεσία κοντά στις Μεγάλες Πυραμίδες, όπου βρισκόταν εν αναμονή της κατασκευής του νέου εμβληματικού μουσείου.

Το ταξίδι του αγάλματος των 83 τόνων διήρκεσε 10 ώρες, με αργή περιήγηση στους δρόμους της Αιγύπτου υπό αυστηρή ασφάλεια, ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούσαν στην τηλεόραση.

Αργότερα, ο Ραμσής μεταφέρθηκε σε μια νέα μόνιμη κατοικία, περίπου 400 μέτρα μακριά, και το μουσείο χτίστηκε γύρω από αυτήν.

Η πλήρης συλλογή του Τουταγχαμών

Το κύριο αξιοθέατο του μουσείου, θα μπορούσε να υποστηριχθεί, είναι η πλήρης συλλογή του διάσημου βασιλιά Τουταγχαμών, του χρυσού αγοριού.

Και τα 5.398 αντικείμενα από τον τάφο του 13ου Φαραώ της 18ης Δυναστείας της αρχαίας Αιγύπτου, ο οποίος κυβέρνησε από το 1333 έως το 1323 π.Χ. περίπου, θα εκτεθούν μαζί σε ένα μέρος για πρώτη φορά από τότε που ανακαλύφθηκαν από τον Χάουαρντ Κάρτερ το 1922.

Η νέα αίθουσα εκθέσεων είναι έξι φορές μεγαλύτερη από αυτήν που προηγουμένως στέγαζε μεγάλο μέρος της συλλογής, στο παλιό Αιγυπτιακό Μουσείο στο κέντρο του Καΐρου.

Σκάφη του Βασιλιά Χέοπα

Το μουσείο διαθέτει επίσης το Μουσείο Σκαφών του Βασιλιά Χέοπα, το οποίο παρουσιάζει τα 4.500 ετών σκάφη που σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν στο ταξίδι προς τη μετά θάνατον ζωή.

Τα δύο βασιλικά σκάφη ανακαλύφθηκαν το 1954 κοντά στην Πυραμίδα του Χέοπα. Χρειάστηκαν σε ειδικούς περισσότερα από 10 χρόνια για να επανασυναρμολογήσουν το πρώτο σκάφος. Τώρα έχει ανακατασκευαστεί πλήρως και μεταφέρθηκε στο μουσείο το 2021. Οι επισκέπτες του μουσείου μπορούν επίσης να δουν τις εργασίες συντήρησης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο δεύτερο.

Οι μελετητές πιστεύουν ότι είτε χρησιμοποιήθηκαν στην κηδεία του Χέοπα είτε προορίζονταν για το ταξίδι του με τον θεό του ήλιου Ρα στη μετά θάνατον ζωή.

Ο μακρύς δρόμος προς το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο

Η ιδέα για ένα μεγάλο μουσείο σε αυτό το σημείο στην Αίγυπτο χρονολογείται πριν από περισσότερα από 32 χρόνια. Η κυβέρνηση διέθεσε για πρώτη φορά 117 στρέμματα για το έργο στην τοποθεσία το 1992.

Στις αρχές του 2002, η Αίγυπτος ξεκίνησε έναν τεράστιο διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για να βρει ένα νικητήριο σχέδιο για το μουσείο. Συνολικά 2.227 αρχιτέκτονες από 103 χώρες υπέβαλαν αίτηση για να υποβάλουν σχέδια και μέχρι τον Αύγουστο του ίδιου έτους, 1.550 από 83 χώρες είχαν υποβάλει σχέδια.

Μερικούς μήνες αργότερα, οι αξιωματούχοι είχαν μειώσει τις επιλογές σε μόνο 20 σχέδια για να τα προωθήσουν σε ένα δεύτερο στάδιο. Τον Ιούλιο του 2003, το βραβείο – και η τεράστια σύμβαση – απονεμήθηκε στην ιρλανδική αρχιτεκτονική εταιρεία Heneghan Peng.

Αρχικά, το μουσείο είχε προγραμματιστεί να ανοίξει το 2010, αλλά μια σειρά από γεγονότα, όπως οικονομικές κρίσεις, πολιτικές εξεγέρσεις, η πανδημία COVID-19 και περιφερειακοί πόλεμοι, καθυστέρησαν την έναρξη των εγκαινίων.

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η τελετή έναρξης θα προσελκύσει έναν πρωτοφανή αριθμό ηγετών από όλο τον κόσμο, με έως και 40 αρχηγούς κρατών, συμπεριλαμβανομένων μελών βασιλικών οικογενειών, να αναμένεται να παραστούν, μαζί με μεγάλο αριθμό άλλων ανώτερων αξιωματούχων από όλο τον κόσμο, αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ονόματα.

Οι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι το νέο μουσείο θα ενισχύσει την τουριστική βιομηχανία της χώρας και, μαζί με αυτήν, την οικονομία που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Έχουν προβλέψει ότι θα προσελκύει περίπου 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

