Το Πεντάγωνο ενέκρινε την παραχώρηση Tomahawk στην Ουκρανία – Ο Τραμπ «θα λάβει την τελική απόφαση»

Το Πεντάγωνο έδωσε στον Λευκό Οίκο το πράσινο φως για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, αφού αξιολόγησε ότι αυτό δεν θα επηρέαζε αρνητικά τα αμερικανικά αποθέματα, αφήνοντας την τελική πολιτική απόφαση στα χέρια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται τρεις Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο ότι προτιμά να μην παρέχει τους πυραύλους στην Ουκρανία επειδή «δεν θέλουμε να χαρίζουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας».

Το Κοινό Επιτελείο ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο για την αξιολόγησή του νωρίτερα αυτόν τον μήνα, λίγο πριν ο Τραμπ συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει ώστε οι πυραύλοι να στοχεύουν πιο αποτελεσματικά τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας βαθιά μέσα στη Ρωσία. Οι Tomahawk έχουν εμβέλεια περίπου 1.000 μιλίων.

Η αξιολόγηση ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον λιγότερες δικαιολογίες για να μην παράσχουν τους πυραύλους, δήλωσαν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης λίγες μέρες πριν συναντηθεί με τον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολλούς Tomahawk» που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δώσουν στην Ουκρανία.

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξεπλάγησαν, επομένως, όταν ο Τραμπ άλλαξε δραματικά τον τόνο του λίγες μέρες αργότερα, λέγοντας κατά τη διάρκεια εναρκτήριων δηλώσεων σε γεύμα εργασίας στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τους πυραύλους. Στη συνέχεια, είπε στον Ζελένσκι κεκλεισμένων των θυρών ότι οι ΗΠΑ δεν θα τους παράσχουν – τουλάχιστον όχι ακόμα.

Η απόφαση του Τραμπ ήρθε μια μέρα μετά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είπε στον Τραμπ ότι οι Tomahawk θα μπορούσαν να πλήξουν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη – δεν θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης, αλλά θα έβλαπταν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ο Τραμπ δεν έχει αποσύρει εντελώς τους πυραύλους από το τραπέζι, δήλωσαν προηγουμένως πηγές στο CNN, και η κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχέδια για την ταχεία παράδοσή τους στην Ουκρανία σε περίπτωση που ο Τραμπ δώσει την εντολή. Ο Τραμπ έχει επίσης απογοητευτεί τόσο πολύ τις τελευταίες εβδομάδες με την απροθυμία του Πούτιν να εξετάσει σοβαρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες που ενέκρινε νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες την περασμένη εβδομάδα και ακύρωσε – προς το παρόν – μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη για να συζητήσουν την Ουκρανία.

Ενώ το Πεντάγωνο δεν έχει ανησυχίες για τα αποθέματα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι άμυνας εξακολουθούν να προβληματίζονται για το πώς η Ουκρανία θα εκπαιδευτεί και θα αναπτύξει τους πυραύλους, δήλωσαν αξιωματούχοι. Υπάρχουν ακόμη πολλά επιχειρησιακά ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν για να μπορέσει η Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τους πυραύλους, πρόσθεσαν οι πηγές.

Ένα εκκρεμές ερώτημα είναι πώς η Ουκρανία θα εκτοξεύσει τους πυραύλους εάν τους παρείχαν οι ΗΠΑ. Οι Tomahawk εκτοξεύονται συνήθως από πλοία επιφανείας ή υποβρύχια, αλλά το Ναυτικό της Ουκρανίας είναι σοβαρά εξαντλημένο, επομένως οι πύραυλοι πιθανότατα θα πρέπει να εκτοξευθούν στην ξηρά. Το Σώμα Πεζοναυτών και ο Στρατός έχουν αναπτύξει επίγειους εκτοξευτές που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στην Ουκρανία.

Αλλά ακόμη και αν οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να παράσχουν τους εκτοξευτές, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βρει μια λύση. Ένας αξιωματούχος επεσήμανε ότι οι Ουκρανοί μηχανικοί κατάφεραν να αναπτύξουν μια λύση για να χρησιμοποιήσουν τους πυραύλους Storm Shadow που παρείχε το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αρχικά σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν από σύγχρονα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ και έπρεπε να ενσωματωθούν στον γερασμένο στόλο μαχητικών αεροσκαφών της Ουκρανίας της σοβιετικής εποχής.

Σε μια ανάρτηση στο X νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία ελπίζει να επεκτείνει τις δυνατότητές της σε μεγάλο βεληνεκές μέχρι το τέλος του έτους, ώστε ο πόλεμος να τερματιστεί «με δίκαιους όρους» για τη χώρα.

«Οι παγκόσμιες κυρώσεις και η επιχειρησιακή μας ακρίβεια συγχρονίζονται για να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο με δίκαιους όρους για την Ουκρανία», έγραψε. «Όλοι οι στόχοι για βαθιά επίθεση πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του μακροπρόθεσμου αποτυπώματός μας».

