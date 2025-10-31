Ολλανδία: Παρατυπίες στην καταμέτρηση «βλέπει» ο ακροδεξιός Βίλντερς

Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκερτ Βίλντερς ισχυρίστηκε ότι έγιναν «παρατυπίες», μη επιβεβαιωμένες, στις βουλευτικές εκλογές, λίγα λεπτά αφού ο βασικός αντίπαλός του, ο Ρομπ Γέτεν του κεντρώου κόμματος D66, ανακοίνωσε τη νίκη του, με μικρή διαφορά.

Το ολλανδικό πρακτορείο ANP, που καταχωρεί και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα, μετέδωσε νωρίτερα ότι το κόμμα του Βίλντερς (PVV) δεν μπορεί να καλύψει τη διαφορά του από το D66, καθώς απομένουν να καταμετρηθούν ελάχιστες ψήφοι ακόμη.

Αμέσως μετά ο Βίλντερς ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ένα στιγμιότυπο οθόνης με ένα μήνυμα που αναφέρει ότι περισσότερες από 100 ψήφοι δεν καταχωρήθηκαν στο Μάαστριχτ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το ίδιο συνέβη και σε άλλες κοινότητες. Σε άλλο μήνυμα ισχυρίζεται ότι 15 κάλπες γεμάτες με ψηφοδέλτια εξαφανίστηκαν από Ζάανσταντ, κοντά στο Άμστερνταμ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Υπάρχει χιονοστιβάδα μηνυμάτων αυτού του είδους, από όλη τη χώρα. Δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι αληθή, όμως θα ήταν καλό να γίνει έρευνα» είπε ο Βίλντερς.

Σε άλλο στιγμιότυπο οθόνης ενός μηνύματος αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας HackDefense, που ανέλαβε να κάνει δοκιμές στο λογισμικό που καταμετρά τις ψήφους, ήταν μέλος του κόμματος D66 του Γέτεν. «Αυτό το μήνυμα είναι σωστό;» ρώτησε ο Βίλντερς.

Η εταιρεία HackDefense έκανε δοκιμές στο λογισμικό το 2021 και το 2023, στις προηγούμενες εκλογές, τις οποίες κέρδισε ο Βίλντερς, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Εκλογικής Επιτροπής (Kiesraad). Για τις ευρωεκλογές του 2024 και τις βουλευτικές εκλογές της Τετάρτης η Kiesraad ανέθεσε τον έλεγχο σε μια άλλη εταιρεία.

Απομένει ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι μιας εκλογικής περιφέρειας και των Ολλανδών που κατοικούν στο εξωτερικό. Το D66 προηγείται του PVV με πολύ μικρή διαφορά, 15.155 ψήφων.

Τα τελικά, επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την επόμενη Παρασκευή.

